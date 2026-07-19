Suri Cruise đang ở đâu?

Lần gần nhất Suri Cruise xuất hiện đã là từ cuối tháng 12 năm ngoái.

Những ngày qua, Suri Cruise là cái tên được công chúng toàn cầu chú ý. Mẹ cô - Katie Holmes đã có tình mới. Bạn trai hiện tại của minh tinh đình đám là họa sĩ Jason Bard Yarmosky, kém Katie Holmes tận 9 tuổi. Trong khi đó, cha đẻ của Suri Cruise - tài tử Tom Cruise sắp có màn biểu diễn lịch sử tại chung kết World Cup 2026 vào sáng 20/7 (giờ Việt Nam). Giữa lúc mẹ bận yêu, cha bận đi diễn kiếm tiền, Suri Cruise mất hút.

Theo ghi nhận của truyền thông Mỹ, lần gần nhất Suri Cruise lộ diện là vào cuối tháng 12/2025. Khi đó, Suri bị bắt gặp cùng mẹ Katie Holmes đi mua sắm đồ dùng cho kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại New York (Mỹ). Suri Cruise ăn mặc giản dị, không trang điểm khi ra phố. Kể từ sau lần lộ diện nói trên, Suri Cruise chẳng còn được trông thấy bên mẹ.

Katie Holme đang mải mê tình trẻ kém 9 tuổi, còn Tom Cruise lại bận rộn công việc. Giữa lúc này, cuộc sống của Suri Cruise nhận được sự chú ý đặc biệt của dân tình. Ảnh. X.

Lần gần nhất Suri Cruise lộ diện là vào cuối tháng 12/2025. Cô cùng mẹ đi mua sắm ở New York vào kỷ nghỉ lễ Giáng sinh. Ảnh: Page Six.

Theo các nguồn tin, Suri Cruise đang đi học xa nhà, chỉ những kỳ nghỉ dài mới trở về New York thăm mẹ minh tinh. Cô gái 20 tuổi hiện là sinh viên chuyên ngành thiết kế của Đại học Carnegie Mellon ở Pennsylvania (Mỹ). Học phí của Suri Cruise ở Đại học Carnegie Mellon khoảng 65.000 USD/năm (hơn 1,7 tỷ đồng), do Tom Cruise chi trả. Ngành thiết kế Suri Cruise chọn học thiên về sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực đồ họa, minh họa, hoạt hình đến thời trang, nhưng thường làm việc "sau ống kính". Sau khi trưởng thành, Suri Cruise sống kín đáo, giản dị và tránh xa những áp lực vô hình, những lời bàn tán từ cái mác "con gái Tom Cruise".

Suri Cruise là sinh viên chuyên ngành thiết kế của Đại học Carnegie Mellon ở Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: Page Six.

Ái nữ nhà Tom Cruise - Katie Holmes có cuộc sống giản dị, kín đáo. Ảnh: Page Six.

Suri Cruise sinh năm 2006, luôn là tâm điểm được công chúng và truyền thông săn đón ngay từ khi mới chào đời. Lúc nhỏ, Suri được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ an ninh mỗi khi ra ngoài và luôn xuất hiện trước công chúng với những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ.

Thế nhưng kể từ sau khi Tom Cruise - Katie Holmes ly hôn, Suri đã trở lại cuộc sống bình thường giống với bạn bè đồng trang lứa và không còn diện những trang phục đắt đỏ như trước. Minh tinh Katie Holmes còn cho con gái đi tàu điện ngầm như mọi người. Dù vậy, Suri Cruise vẫn là con nhà sao được truyền thông săn đón. Mỗi lần xuất hiện, cô đều chiếm sóng dư luận. Nhiều người cho rằng, nếu nói về mức độ nổi tiếng, con gái ruột của Tom Cruise không thua kém bất cứ nghệ sĩ nào ở Hollywood.

Suri Cruise từng là em bé nổi tiếng nhất Hollywood. Ảnh: WireImage.

Ngày 18/4/2024 đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Suri Cruise. Đây không chỉ là sinh nhật tuổi 18 của Suri, mà còn là ngày cô không còn được cha chu cấp. Theo như thỏa thuận ly hôn Tom Cruise đồng ý chu cấp 400.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng) mỗi năm cho đến khi Suri tròn 18 tuổi, kèm theo các chi phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và các khoản ngoại khóa khác. Dù khoản trợ cấp hằng năm kết thúc, Tom Cruise vẫn tiếp tục chi trả học phí đại học cho con gái.

Thế nhưng, Tom Cruise đã bỏ bê, không đoái hoài đến cuộc sống của Suri hơn 10 năm qua. Hai cha con được tiết lộ đã không còn nói chuyện với nhau kể từ năm 2013. Theo tờ Daily Mail, Suri cũng không mong muốn gặp cha tài tử khi bước sang tuổi trưởng thành. " Tom Cruise không tồn tại với Katie hay Suri và con gái cũng không muốn dựa vào anh ấy vì bất kỳ điều gì. Cô ấy cảm thấy chỉ có mẹ là phụ huynh duy nhất" , nguồn tin nói.

uri Cruise không xem cha là "1 phần cuộc sống". Với Suri, mẹ Katie Holmes là phụ huynh duy nhất. Ảnh: Heatworld.

Nguồn: Page Six