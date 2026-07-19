Náo loạn clip của Song Joong Ki giữa tin ly hôn vợ Tây

Công chúng hồi hộp nín thở chờ đợi động thái tiếp theo từ vợ chồng Song Joong Ki.

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng châu Á náo loạn trước thông tin Song Joong Ki và bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders đã bí mật ly hôn. Tới sáng 19/7, truyền thông Hoa ngữ cho hay, 1 khán giả Trung Quốc vừa tình cờ bắt gặp tài tử họ Song đang quay phim ở đảo Jeju (Hàn Quốc). Được biết, đây cũng là lần lộ diện đầu tiên của nam thần Cậu Út Nhà Tài Phiệt sau tin ly hôn lần 2.

Trước ống kính, Song Joong Ki lộ bọng mắt lớn song anh vẫn nhận được những lời khen ngợi “có cánh” từ “người qua đường” về mặt nhan sắc. Người quay clip tận mắt chứng kiến dung mạo tài tử sinh năm 1985 ở ngoài đời thực đã không nổi vẻ trầm trồ: “Tôi vừa mới tình cờ bắt gặp Song Joong Ki trên con đường ven biển cầu vồng ở đảo Jeju nha. Trời ơi, anh ấy đẹp trai đến điên lên được”. Bên dưới clip, người này tiếp tục cảm thán, tán dương hết lời nhan sắc của mỹ nam họ Song: “Ngoài đời anh ấy còn trông đẹp trai gấp trăm lần so với ở trong video nha”.

Trong màn xuất hiện mới đây, Song Joong Ki không lộ vẻ rạng rỡ, tươi cười như mọi khi. Netizen tò mò liệu có phải những tin đồn ly hôn gần đây đã tác động tới trạng thái tinh thần của nam diễn viên đình đám hay không.

Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh Song Joong Ki chính thức lộ diện giữa tin ly hôn vợ Tây. Nguồn: Weibo



Song Joong Ki lộ bọng mắt lớn nhưng vẫn được “người qua đường” tung hô nhan sắc nhiệt liệt. Ảnh: X

Trước đó, vào sáng 14/7, tờ Line Today cho hay, Song Joong Ki vừa bất ngờ dính tin đồn ly hôn bà xã Katy Louise Saunders. Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Nghi vấn Song Joong Ki ly hôn Katy xuất hiện lần đầu trên các phương tiện truyền thông xứ Trung, sau đó mới được các trang báo Hàn Quốc đăng tải lại.

Đáng nói, trong suốt thời gian qua, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Song Joong Ki - Katy Louise Saunders rạn nứt hôn nhân. Thậm chí vào hôm 19/4, cặp đôi còn sóng đôi bên nhau và cùng tham gia dẫn chương trình buổi hòa nhạc cổ điển dành cho người khuyết tật tại Trung tâm Nghệ thuật Seoul trong bầu không khí ngập tràn hạnh phúc.

Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông Hàn nhận định, thông tin Song Joong Ki ly hôn lần 2 chỉ là tin đồn nhảm nhí, và clip đăng tải tin đồn này thực chất do AI dựng lên.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Song Joong Ki chưa đưa ra phản hồi về tin đồn liên quan tới hôn nhân đổ vỡ.

Song Joong Ki hạnh phúc sóng đôi cùng vợ Tây trong 1 sự kiện hồi cuối tháng 4 năm nay. Ảnh: X

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.

Trước khi dính tin đồn ly dị, tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt từng không ít lần khen ngợi bà xã hết lời trước truyền thông. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ hồi tháng 2/2023, Song Joong Ki cho biết người bạn đời đã luôn động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh: “Tôi trở thành người tốt hơn là nhờ có Katy. Nếu phải miêu tả Katy là người thế nào, tôi chỉ có thể nói Katy cực tốt đến mức tôi có thể kể mọi chuyện về cô ấy. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục rằng mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi rằng cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi”.

“Nhất cử nhất động” từ vợ chồng Song Joong Ki - Katy đều nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng. Ảnh: Nate

Nguồn: X, Naver