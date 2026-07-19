Lisa (BLACKPINK) và cả showbiz dự tiệc cưới hot nhất Thái Lan

Tài tử Mario Maurer (giữa) - gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua phim Tình người duyên ma, chụp ảnh cùng bạn gái lâu năm Junji Junpitakchai (áo hồng) tại tiệc cưới. Junji được cho là người bắt được hoa cưới từ cô dâu Yaya.