Lisa (BLACKPINK) đi đám cưới mà xinh hết phần thiên hạ!

Giữa một rừng sao hạng A và những khách mời đình đám của showbiz Thái Lan, Lisa (BLACKPINK) vẫn biết cách khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình.

Tối ngày 19/7, toàn bộ showbiz Thái Lan và quốc tế dường như chỉ hướng về một điểm: đám cưới của cặp đôi ngôi sao đình đám Yaya Urassaya và Nadech Kugimiya. Giữa đám cưới được ví như "Met Gala của showbiz Thái", Lisa (BLACKPINK) vẫn nổi bật rực rỡ, xinh đẹp đến mức “hết phần thiên hạ”. Mỹ nhân BLACKPINK một lần nữa chứng minh sức hút không thể cưỡng lại, khiến cư dân mạng phải trầm trồ khen ngợi không ngớt.

Xuất hiện tại buổi lễ với tư cách khách mời, Lisa lựa chọn phong cách thanh lịch thay vì quá cầu kỳ. Nữ idol diện chiếc váy tông vàng kim với phom dáng tối giản nhưng tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể nổi tiếng. Thiết kế ôm sát kết hợp chất liệu mềm mại khiến tổng thể vừa nữ tính vừa sang trọng, phù hợp với không khí lãng mạn của hôn lễ.

Lisa nổi bật, xinh hết phần thiên hạ trong đám cưới Yaya - Nadech. Clip: X

Lisa lựa chọn phong cách thanh lịch thay vì quá cầu kỳ. Ảnh: X

Nữ idol diện chiếc váy tông vàng kim với phom dáng tối giản nhưng tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể nổi tiếng. Ảnh: X

Nhan sắc xứng đáng 0 điểm - không điểm nào chê. Ảnh: X

Lisa hoàn thiện diện mạo bằng kiểu tóc buông tự nhiên cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng. Không sử dụng phụ kiện quá nổi bật, cô vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ khí chất của một ngôi sao quốc tế. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Lisa liên tục mỉm cười, trò chuyện vui vẻ với các khách mời. Năng lượng tươi tắn và biểu cảm đáng yêu của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn.

Sự xuất hiện của Lisa tại đám cưới không chỉ là khoảnh khắc ấn tượng mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau chuỗi ồn ào gần đây. Trước đó, cô vướng tin đồn chia tay bạn trai thiếu gia tài phiệt Frédéric Arnault - con trai thứ tư của tỷ phú Bernard Arnault sau gần 3 năm hẹn hò. Những nghi vấn này càng nóng hơn khi Lisa chia sẻ trong phỏng vấn Vanity Fair rằng cô thường là người “bị tổn thương” trong tình cảm.

Tiếp theo là tranh cãi về chiếc mũi mới nâng sau màn trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026, khi một số cư dân mạng so sánh ảnh cũ-mới và cho rằng dáng mũi của cô có sự thay đổi. Dù không chính thức lên tiếng, Lisa vẫn giữ phong độ chuyên nghiệp, tập trung vào công việc và các hoạt động khác, chứng tỏ sức bền bỉ của một ngôi sao toàn cầu. Việc xuất hiện rạng rỡ tại đám cưới Yaya - Nadech như lời khẳng định thầm lặng: Lisa vẫn là Lisa - luôn xinh đẹp và tỏa sáng theo cách riêng.

Lisa chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu chú rể Yaya - Nadech. Ảnh: X

Sự xuất hiện của Lisa tại đám cưới không chỉ là khoảnh khắc ấn tượng mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau chuỗi ồn ào gần đây. Ảnh: X

Năng lượng tươi tắn và biểu cảm đáng yêu của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn. Ảnh: X

Giữa đám cưới được ví như "Met Gala của showbiz Thái", Lisa (BLACKPINK) vẫn rất nổi bật. Ảnh: X

Lalisa Manobal sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan, là thành viên duy nhất mang quốc tịch Thái của BLACKPINK. Cô gia nhập YG Entertainment năm 2010 sau khi vượt qua thử thách khắt khe và debut cùng nhóm vào năm 2016. Với vai trò rapper chính, dancer chính và sub-vocal, Lisa nhanh chóng gây ấn tượng bởi kỹ năng nhảy đỉnh cao, flow rap sắc bén và visual “đỉnh của chóp”.

Sau thành công của BLACKPINK với hàng loạt hit toàn cầu như DDU-DU DDU-DU , How You Like That , Shut Down , Lisa bước ra đường solo đầy bùng nổ. Single album Lalisa và Money trở thành hiện tượng, đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ K-pop solo có sức ảnh hưởng lớn trên Billboard Global. Các bản hit sau như Rockstar , New Woman , Goals (hợp tác Anitta & Rema cho World Cup 2026) tiếp tục khẳng định vị thế của Lisa tại thị trường quốc tế. Cô còn thành lập công ty riêng LLOUD, mở rộng sang vai trò diễn viên và biểu diễn tại những sự kiện lớn.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Lisa còn là biểu tượng thời trang với hàng trăm triệu follower. Cô thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn, hợp tác với các nhà mốt danh tiếng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Thái Lan cũng như fan toàn cầu. Dù đối mặt với không ít ồn ào từ truyền thông và mạng xã hội, Lisa luôn giữ thái độ tích cực, tập trung vào gia đình, sức khỏe và sự nghiệp. Cô là nguồn cảm hứng cho hàng triệu cô gái châu Á về tinh thần “cố gắng không ngừng nghỉ”.

Lisa là nữ idol đến từ Thái Lan nổi bật nhất thế giới. Ảnh: X

Lisa ngày càng thành công và nhuận sắc. Ảnh: X

Nguồn: X