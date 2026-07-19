Bên trong penthouse 80 tỷ đồng của Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Căn nhà này từng được Ngân 98 và Lương Bằng Quang sinh sống, tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Căn penthouse của Ngân 98 và Lương Bằng Quang một lần nữa trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm sau khi em gái nữ DJ tiết lộ chi phí duy trì căn hộ lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Trước đó, tổ ấm này từng nhiều lần gây sốt khi được cặp đôi hé lộ trên mạng xã hội bởi không gian sang trọng, rộng rãi và được đầu tư mạnh tay ở từng chi tiết.

Căn hộ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang có diện tích khoảng 300m2, nằm trên tầng 34 của một chung cư cao cấp tại Quận 2, TP.HCM ( nay là phường Cát Lái). Vào năm 2023, trong một buổi chia sẻ, Ngân 98 cho biết: "Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2”. Đến năm 2024, sau khi đã hoàn thiện nội thất và dọn vào ở, Ngân 98 tiết lộ giá trị penthouse là tầm 80 tỷ đồng.

Ngân 98 từng khoe căn penthouse của cô có giá tầm 80 tỷ đồng, ở một khu chung cư cao cấp tại Quận 2, TP.HCM

Không gian nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng - xám chủ đạo, kết hợp nội thất cao cấp và hệ thống cửa kính cỡ lớn giúp toàn bộ căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Điểm gây ấn tượng nhất chính là khu vực phòng khách có diện tích rộng, trần cao và sở hữu tầm nhìn bao quát thành phố. Đây cũng là nơi Ngân 98 thường xuyên quay video, livestream hoặc tiếp đón bạn bè mỗi khi ghé chơi. Phòng thay đồ được bố trí như một showroom thu nhỏ với hàng loạt kệ trưng bày, tủ kính và hệ thống đèn chiếu sáng, đủ sức chứa bộ sưu tập thời trang đồ sộ mà cô tích lũy trong nhiều năm làm nghề.

Phòng khách trong penthouse có diện tích lớn, theo phong cách sang trọng, hiện đại

Cạnh gian phòng khách là khu vực bàn ăn

Nhà bếp cũng có diện tích lớn, là nơi cả hai từng quay những video nấu nướng cùng nhau

Phòng làm nhạc của Lương Bằng Quang có bày trí giữa nhà, có view hướng thẳng về Landmark 81

Phòng thay đồ, trưng túi hiệu, giày hiệu của Ngân 98 cũng rất sang trọng, chỉn chu

Không gian phòng ngủ rộng rãi

Lối đi dọc hành lang bên trong căn hộ 80 tỷ

Penthouse này còn có rạp chiếu phim mini phục vụ sở thích của Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Ngân 98 từng tiết lộ sảnh ngoai trời rộng tầm 80m2

Số phận của căn penthouse sau khi Ngân 98 - Lương Bằng Quang bị bắt

Mới đây, em gái Ngân 98 tiếp tục có những chia sẻ thu hút sự chú ý khi tiết lộ tình trạng hiện tại của căn penthouse trị giá khoảng 80 tỷ đồng. Theo cô, gia đình đến nay vẫn không chuyển vào sinh sống vì phải chi trả một khoản phí duy trì khá lớn đã phát sinh trong nhiều tháng qua. Cụ thể, em gái Ngân 98 cho biết: "Mọi người hỏi sao tôi không về nhà chị Ngân ở. Giờ tôi muốn vào ở phải đóng gần cả trăm triệu mới ở được. Đó là tiền điện, tiền nước, tiền quản lý, tiền xe... tiền tùm lum. Tôi nhớ mỗi tháng chắc cũng gần 10 triệu đó, mà từ tháng 10/2025 đến giờ".

Theo lời chia sẻ, tổng các khoản chi phí như điện, nước, phí quản lý, gửi xe... tích lũy từ tháng 10/2025 đến nay đã lên đến gần 100 triệu đồng. Hiện một người bạn của Lương Bằng Quang đang hỗ trợ thanh toán một phần chi phí để duy trì nguồn điện cho căn hộ. Trong khi đó, người giúp việc của cặp đôi vẫn ở lại để trông nom nhà cửa, còn bố mẹ Ngân 98 tiếp tục sinh sống ở quê, em gái cũng thuê chỗ ở riêng vì chưa đủ điều kiện chi trả các khoản phí phát sinh để chuyển vào penthouse.

Trước kia, ngoài lịch trình đi diễn thì Ngân 98 và Lương Bằng Quang thường xuyên chia sẻ cuộc sống bên trong căn hộ 80 tỷ này

Ngân 98 bị tạm giam từ tháng 10/2025. Trong một lần vào thăm chị gái gần đây, Phương Anh cho biết cô đã sững người vì Ngân 98 thay đổi nhiều đến mức suýt không nhận ra. Dù luôn cố tỏ ra bình tĩnh khi trò chuyện với mẹ, nữ DJ vẫn không giấu được cảm xúc khi gặp em gái. Cả hai đã bật khóc khi gọi nhau bằng những cách xưng hô thân thuộc như trước.

Theo Phương Anh, trong những lần gặp gỡ, Ngân 98 cũng nhiều lần dặn dò em gái cố gắng làm việc, sống tử tế và tránh xa những cám dỗ. Sau biến cố của gia đình, Phương Anh hiện vừa livestream bán hàng, vừa theo đuổi công việc DJ để có thêm thu nhập, san sẻ gánh nặng với người thân.

Ảnh: FBNV