Gia đình muốn vào ở tại penthouse của Ngân 98 phải đóng cả trăm triệu

Em gái Ngân 98 chia sẻ thông tin mới nhất liên quan đến căn nhà của chị gái và Lương Bằng Quang.

Sau gần 9 tháng Ngân 98 vắng bóng, mọi thông tin liên quan đến cuộc sống và khối tài sản của nữ DJ vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, em gái của Ngân 98 tiếp tục có những chia sẻ về căn penthouse từng được nữ DJ nhiều lần khoe trên mạng xã hội.

Theo đó, khi được hỏi vì sao không chuyển vào căn penthouse của chị gái để sinh sống, em gái Ngân 98 cho biết chi phí duy trì căn hộ quá cao. Cô chia sẻ: "Mọi người hỏi sao tôi không về nhà chị Ngân ở. Giờ tôi muốn vào ở phải đóng gần cả trăm triệu mới ở được. Đó là tiền điện, tiền nước, tiền quản lý, tiền xe... tiền tùm lum. Tôi nhớ mỗi tháng chắc cũng gần 10 triệu đó, mà từ tháng 10/2025 đến giờ".

Từ sau khi Ngân 98 bị bắt, căn penthouse do giúp việc trông coi

Theo lời chia sẻ này, số tiền phát sinh từ tháng 10/2025 đến nay đã lên tới gần 100 triệu đồng. Hiện tại, bạn của Lương Bằng Quang đã thay mặt đóng 1 khoản nhỏ tiền để duy trì điện cho căn nhà này. Người giúp việc của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vẫn ở đây để trông nom nhà cửa. Còn gia đình Ngân 98 muốn ở phải thanh toán những khoản phí phát sinh trong thời gian qua. Vì điều kiện không cho phép nên hiện bố mẹ Ngân 98 sống ở quê, em gái Ngân 98 ở bên ngoài chứ không về căn pethouse của chị.

Trước đó, em gái Ngân 98 cũng từng tiết lộ gia đình đã có thời gian vào căn penthouse để dọn dẹp và chăm sóc thú cưng của nữ DJ. Tuy nhiên, hiện mọi đồ đạc cá nhân, trang phục biểu diễn và nội thất trong nhà vẫn được giữ nguyên như trước.

Em gái Ngân 98 cho biết gia đình muốn dọn vào ở phải thanh toán phí lên đến hàng trăm triệu

Căn penthouse của Ngân 98 trị giá 80 tỷ đồng

Trước khi vướng vào lao lý, Ngân 98 và Lương Bằng Quang nhiều lần khoe không gian sống với nội thất sang trọng, phòng thu âm, khu vực livestream, phòng thay đồ cùng nhiều góc được thiết kế theo đúng sở thích riêng. Hầu như mọi cột mốc quan trọng trong cuộc sống và công việc của Ngân 98 đều gắn với căn nhà này.

Ngân 98 từng úp mở tiết lộ giá trị hoàn thiện căn nhà này lên đến 80 tỷ đồng. Căn hộ này nằm tại phường Cát Lái (TP. Thủ Đức), thuộc một khu chung cư cao cấp, nhà có diện tích khoảng 300m², được thiết kế hiện đại với nhiều không gian mở. Trong loạt clip và hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của cặp đôi phủ đầy nội thất xa xỉ, tông màu trầm sang trọng. Phòng khách rộng với cửa kính toàn cảnh hướng ra sông, phòng ngủ và phòng thay đồ ngập hàng hiệu, còn phòng tắm được thiết kế như khu spa riêng. Ngân 98 tiết lộ rằng căn nhà này có "diện tích sàn lớn nhất Quận 2" và được cặp đôi tự tay lựa chọn từng chi tiết nội thất.

Nhà Ngân 98 chứa nhiều đồ hiệu từng được cô tích góp

Ngân 98 đã bị tạm giam từ tháng 10/2025. Phương Anh kể lại rằng trong lần gặp gần nhất, cô đã "cứng người" vì suýt không nhận ra chị gái. Dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ khi trò chuyện với mẹ, đến lúc gặp em gái, Ngân 98 vẫn không kìm được cảm xúc. Hai chị em bật khóc khi xưng hô bằng những cách gọi quen thuộc ngày trước.

Ngoài ra, em gái Ngân 98 cũng cho biết chị gái nhiều lần dặn dò mình cố gắng làm việc, sống tử tế và tránh xa những cám dỗ trong cuộc sống. Sau biến cố của gia đình, Phương Anh hiện vừa livestream bán hàng, vừa nhận thêm công việc DJ để có thêm thu nhập phụ giúp người thân.

Căn penthouse của Ngân 98 có "diện tích sàn lớn nhất Quận 2, được định giá tầm 80 tỷ đồng



