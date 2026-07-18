Chuyện không tin nổi xảy ra với Lee Dong Wook

Lee Dong Wook vừa bất ngờ lộ bộ mặt thật, khiến công chúng không tin nổi vào mắt mình.

Chiều 17/7, tờ Koreaboo đưa tin, Lee Dong Wook mới đây đã cùng Gong Yoo, Kim Go Eun và Yoo In Na tái ngộ trong chương trình Goblin 10th Anniversary phát sóng trên kênh tvN nhân dịp bộ phim Goblin tròn 10 năm. Đáng chú ý, 1 phân đoạn từ chương trình ghi lại cảnh Lee Dong Wook loay hoay, lúng túng “như gà mắc tóc” đã trở nên viral, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến.

Trong video, dàn diễn viên của Goblin muốn gọi thêm món. Lee Dong Wook sau đó gây bất ngờ khi cứ bấm liên hồi vào mã QR được in trên chiếc hộp mà chủ quán đặt tại bàn ăn. Thì ra nam tài tử họ Lee tưởng mã QR là nút bấm để gọi món. Hành động kỳ lạ này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng ngỡ ngàng vì chẳng ai nghĩ nam diễn viên sinh năm 1981 lại không biết về chức năng thực sự của mã QR.

Lee Dong Wook lúng túng “như gà mắc tóc”, không biết sử dụng mã QR ra sao. Thậm chí, anh còn tưởng mã QR là nút bấm để gọi chủ quán và cứ bấm loạn xạ. Ảnh: Koreaboo

Không chỉ có khán giả, ngay chính những đồng nghiệp đi cùng cũng thấy sửng sốt, ngỡ ngàng trước việc Lee Dong Wook tưởng mã QR là nút bấm. Ảnh: Koreaboo

Nhiều netizen không khỏi “bật ngửa” trước hành động gây cười của Lee Dong Wook trên sóng truyền hình: “Buồn cười quá đi, không tin Lee Dong Wook lại có những khoảnh khắc ì ẹ tới mức khó tin như vậy”, “Không nói còn tưởng anh này đang quay phim, chứ ngoài đời mà cũng có người tồ như vậy sao?”, “Cứ như là người từ thời đại xa xưa xuyên không tới thế giới hiện đại vậy đó”, “Ông chú này bao nhiêu tuổi rồi? Trời đất ơi” ,...

Trong khi đó, cũng có khán giả đặt ra nghi vấn Lee Dong Wook chỉ đang giả vờ nhằm thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, fan đã nhanh chóng phản bác lại nhận định nói trên bằng cách lập luận rằng tài tử họ Lee nhiều khả năng không biết sử dụng mã QR thật. Theo 1 số khán giả, nam diễn viên sinh năm 1981 chủ yếu vùi đầu vào công việc, không để ý tới các chủ đề về công nghệ, từ trước tới nay mua đồ cũng toàn nhờ quản lý mang về, nên anh mới không biết về mã QR.

Lee Dong Wook vừa chiếm sóng mạng xã hội nhờ chủ đề chẳng giống ai. Ảnh: Naver

Lee Dong Wook sinh năm 1981 tại Seoul, Hàn Quốc, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi sau khi chiến thắng cuộc thi người mẫu V-Ness.

Tên tuổi nam diễn viên bùng nổ với vai diễn chính trong Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ (My Girl). Kể từ đó đến nay, Lee Dong Wook tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt phim ăn khách như Goblin, Ông Hoàng Khách Sạn, Sinh Mệnh, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly,...

Tài tử họ Lee cũng là gương mặt quen thuộc trên các trang bìa tạp chí nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Lối nói chuyện dí dỏm giúp anh tăng fan nhanh chóng mỗi lần xuất hiện trên các show truyền hình tạp kỹ. Tính tới thời điểm hiện tại, Instagram của Lee Dong Wook có hơn 18 triệu lượt theo dõi. Mỗi hình ảnh anh đăng tải có thể dễ dàng hút về cả triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận, điều này đã minh chứng cho sức hút khủng khiếp của nam diễn viên ở thị trường nước ngoài.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, nam nghệ sĩ 8X còn được khen ngợi về nhân cách tốt đẹp. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Dong Wook được lòng đồng nghiệp lẫn khán giả nhờ sự lịch thiệp, thân thiện và hài hước. Trên phim trường, anh thường chọc cười bạn diễn, mời nhân viên trong đoàn dùng bữa nhằm tiếp thêm động lực cho họ trong công việc.

Lee Dong Wook là 1 trong những sao nam hàng đầu của làn sóng Hallyu. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo