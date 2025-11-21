Lee Dong Wook bất ngờ công khai ảnh vợ con

Vào tháng 8/2024, nam ca sĩ Lee Dong Wook (thành viên nhóm nhạc Plus M) bất ngờ tuyên bố kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí kém anh 6 tuổi. Giọng ca sinh năm 1986 giờ đây đã trở thành ông bố bỉm sữa. Con trai đầu lòng của anh được đặt tên là Lee Woo Jae. Lee Dong Wook gần đây còn mở tài khoản riêng cho bé, dự định đưa con trai mình trở thành "hot kid" nổi tiếng trên mạng xã hội.

Tới chiều 20/11, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ họ Lee vừa gây sốt mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh cùng vợ con tại 1 hoạt động kỷ niệm bắn pháo hoa. Vẻ đáng yêu của con trai Lee Dong Wook đã khiến cư dân mạng "tan chảy", không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Nhiều khán giả nhận xét rằng cậu bé Lee Woo Jae càng lớn càng điển trai, hứa hẹn sẽ còn còn sở hữu ngoại hình nổi bật hơn cả ông bố ca sĩ trong tương lai. Khung hình gia đình 3 người hạnh phúc của Lee Dong Wook đã nhanh chóng trở nên viral mới đây, được chia sẻ rần rần khắp các nền tảng mạng xã hội xứ kim chi.

Lee Dong Wook vừa đưa vợ con tới 1 sự kiện kỷ niệm bắn pháo hoa

Diện mạo "cute lạc lối" của quý tử nhà Lee Dong Wook khiến khán giả "thòng tim". Cậu bé càng lớn càng điển trai, hứa hẹn thành thiên thần nhí hot ở showbiz trong tương lai gần

Tổ ấm hạnh phúc của nam ca sĩ họ Lee khiến nhiều khán giả cảm thấy ngưỡng mộ

Trước đó, nam ca sĩ Lee Dong Wook từng chiếm sóng mạng xã hội sau khi chia sẻ lên trang cá nhân bức hình ghi lại khoảnh khắc anh đang chăm con nhỏ. Hình ảnh này nhanh chóng gây bão còn bởi vì 1 lý do vô cùng hài hước. Theo đó, công chúng đổ dồn sự chú ý vào chú cún cưng đang tiu nghỉu như thể buồn bã vì không được Lee Dong Wook ôm vào lòng.

Hồi tháng 3 năm nay, ca sĩ Lee Dong Wook gây sốt khi chia sẻ tới người hâm mộ khoảnh khắc đáng yêu nhưng cũng không kém phần hài hước về quý tử đầu lòng

Nghệ sĩ họ Lee lên chức bố hồi đầu năm nay

Cách đây hơn 1 năm, nam ca sĩ Lee Dong Wook tuyên bố kết hôn trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Nam nghệ sĩ 39 tuổi cho biết thêm mình phải lòng bà xã vì tính cách tốt đẹp của đối phương. Cặp đôi quen biết nhau từ 14 năm trước qua sự giới thiệu của những người quen, nhưng phải đến năm 2022, họ mới bắt đầu hẹn hò.

Nam ca sĩ Lee Dong Wook sinh năm 1986, ra mắt với tên thật trong nhóm D&T vào năm 2008. Nhóm có 1 số ca khúc nổi tiếng như I Have A Lover, Insanely Pretty, How The Heart Loves, Knock Knock... Đến năm 2015, anh tái ra mắt với nhóm Plus M, đổi nghệ danh thành DU và chủ yếu hoạt động ở Nhật Bản. Nhóm nhạc đã gặt hái được nhiều thành công và nhận về sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng xứ sở mặt trời mọc.

Lee Dong Wook kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí hồi tháng 8 năm ngoái

Nguồn: Koreaboo