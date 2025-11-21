Tập cuối Sao Nhập Ngũ 2025 vừa lên sóng, khép lại bằng một hành trình giàu cảm xúc, nơi từng bước chân, từng giọt mồ hôi của các chiến sĩ nghệ sĩ đều trở thành những dấu ấn khó quên. Sau 16 tập rèn luyện với kỷ luật thép, thử thách liên tục và tinh thần đồng đội bền bỉ, các thành viên đã có những khoảnh khắc tự nhìn lại chính mình đầy chân thật, xúc động và sâu sắc.

Ngay từ những phút mở đầu, không khí tập cuối đã đẩy cảm xúc người xem lên cao với chặng hành quân dài 25km trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hoà Minzy là một trong những người khiến khán giả xúc động nhất. Cổ chân tái phát chấn thương, thể lực giảm rõ rệt, nhưng nữ ca sĩ vẫn kiên trì từng bước, không xin hỗ trợ nặng nề. Đến khi cán đích, Hoà Minzy bật khóc: "Em vui và hạnh phúc vì em không bỏ cuộc và em cũng không cần nhờ bất cứ sự hỗ trợ nặng nề nào". Một câu nói ngắn nhưng chứa đựng cả hành trình nỗ lực vượt giới hạn của bản thân, cũng là tinh thần truyền cảm hứng nhất của tập cuối.

Hoà Minzy bật khóc sau khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng ở Sao Nhập Ngũ

Không chỉ Hoà Minzy, khoảnh khắc Diệu Nhi chia sẻ cảm xúc sau hành trình cũng khiến cả trung đội và khán giả lặng đi. Nữ diễn viên nghẹn giọng, vừa xúc động vừa biết ơn đồng đội: "Tôi yếu nhưng đồng đội của tôi không bao giờ bỏ rơi tôi".

Diệu Nhi, Hậu Hoàng xúc động khi tổng kết hành trình

Diệu Nhi liên tục rơi nước mắt trong những khoảnh khắc cuối cùng ở Sao Nhập Ngũ

Hành trình cảm xúc tiếp tục được đẩy lên khi trung đội thực hiện bài thực hành đột kích và chiếm lĩnh điểm cao tại Trường bắn TB1. Giây phút lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên điểm cao 57 đã khiến nhiều chiến sĩ đứng lặng. Dưới nền trời xanh của thao trường, niềm tự hào Tổ quốc được khắc sâu trong lòng từng thành viên, một hình ảnh đẹp và trọn vẹn để khép lại mùa 2025.

Cuối tập, các chiến sĩ lần lượt chia sẻ cảm xúc. Trong khi đó, PewPew nhìn hành trình qua ba góc độ: công dân, cá nhân và gia đình, chia sẻ: "Tôi tin chắc rằng đây là những thứ không thể dễ dàng quên được". Huỳnh Anh, Cara, Bình An, Double2T… mỗi người một câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở một điểm họ trưởng thành hơn sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành.

Các nghệ sĩ Việt đã có hành trình 16 tập với nhiều cung bậc cảm xúc

Sao Nhập Ngũ 2025 khép lại bằng những cái ôm thật chặt, những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt và lời tri ân dành cho những người đã đồng hành phía sau. Một mùa trải nghiệm kết thúc, nhưng tinh thần quân nhân, tình đồng đội và lòng tự hào Tổ quốc mà chương trình truyền tải chắc chắn vẫn còn đọng lại rất lâu trong lòng người xem.

Chặng đường đã khép lại, nhưng giá trị của nó thì chưa bao giờ dừng lại. Sao Nhập Ngũ không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là một hành trình trưởng thành thực sự.