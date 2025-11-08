Sao Nhập Ngũ 2025 tập 14: “Quân y” Diệu Nhi, Hậu Hoàng hoảng loạn khi thấy thương binh kêu cứu

Trong tập 14, Sao Nhập Ngũ 2025 đưa khán giả bước vào phần huấn luyện quân y - một trong những nội dung đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn và chuẩn xác. Đây cũng là một trong những nội dung được khán giả yêu thích nhất các mùa Sao Nhập Ngũ vì thường sẽ có nhiều tình huống thú vị và hài hước xảy ra.

Không ngoài mong đợi, các chiến sĩ như Chi Pu, Huỳnh Anh… lần lượt được chỉ huy gọi lên thực hiện động tác băng bó vết thương. Người thì khéo léo, người thì vụng về cộng với sự diễn xuất hài hước của các "thương binh" khiến ai cũng phải bật cười.

Đến lượt Diệu Nhi và Hậu Hoàng thì tất cả mọi người được một trận cười không kiểm soát. Trong khi 2 nữ chiến sĩ đang "chill chill" nghĩ rằng mình sẽ được tự do chọn "thương binh" thì bỗng có tiếng súng, tiếng mìn nổ đùng đoàng, cùng với tiếng la hét thất thanh ồ ập chạy tới.

Tình huống mô phỏng quá chân thực - từ khói giả, âm thanh chiến đấu đến những vết thương được hóa trang sống động - khiến Diệu Nhi và Hậu Hoàng "rối như tơ vò".

Diệu Nhi hốt hoảng đến mức lôi thương binh vào vùng bạt mà… không nhúc nhích nổi. Khi được yêu cầu phải vừa sơ cứu vừa động viên thương binh, Diệu Nhi hài hước cổ vũ "nạn nhân" của mình: "Trong trường hợp xấu nhất, đồng chí mất cánh tay phải, nhưng không sao, đồng chí vẫn còn tay trái!"

Trong khi đó, Hậu Hoàng lại vật lộn với thương binh cao lớn gấp đôi mình, vừa run vừa cố hoàn thành băng bó. Cô thậm chí phải "cầu cứu thương binh" chỉ cho cách băng bó để kịp hoàn thành nhiệm vụ.

Dù vậy, nỗ lực và sự kiên trì của Hậu Hoàng đã khiến đồng chí "thương binh" cảm động đến mức tặng ngay 10 điểm vì "nhiệt tình cứu sống".

Không chỉ là tình huống hài hước, phần huấn luyện này còn khiến khán giả phải trầm trồ trước sự đầu tư công phu của ekip chương trình: từ đạo cụ, hóa trang, khói lửa cho đến mô phỏng âm thanh chiến đấu – tất cả đều chân thực đến mức nhiều nghệ sĩ "quên mất" mình đang quay chương trình thực tế.

Sao Nhập Ngũ 2025: "Khi Tổ quốc gọi tên" phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!