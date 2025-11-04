Hai “chiến sĩ” xin được ở lại Sao Nhập Ngũ 2025, tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu

Sau hội thao đẩy thùng bùng nổ sức mạnh thể lực và tinh thần đoàn kết, các chiến sĩ của Sao Nhập Ngũ 2025 ngày càng thêm gắn bó với nhau hơn. PewPew đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với chương trình, đồng đội và các chỉ huy: "Đây là một niềm vui và hạnh phúc với cá nhân tôi…".

Theo đúng kế hoạch, PewPew (đồng chí Hoàng Văn Khoa) sẽ tạm biệt đồng đội sau 3 ngày tham gia huấn luyện. Tuy nhiên, anh đã đề xuất nguyện vọng được ở lại tham gia hết cuộc hành trình này, gạt bỏ hết mọi lịch trình công việc bận rộn đang chờ đón.

Bên cạnh PewPew, sự trở lại của đồng chí Anh Tú "Voi Bản Đôn" cũng mang lại niềm vui, sự động viên cho đồng đội. Anh Tú cho biết bản thân cũng đã sắp xếp lại lịch trình diễn xuất, công việc cá nhân để trải nghiệm của mình tại Sao Nhập Ngũ 2025 được trọn vẹn.

Ngoài ra, Tập 13 Sao Nhập Ngũ 2025 còn đón chờ sự xuất hiện của đồng chí Huỳnh Ngọc Lập (Huỳnh Lập) - chiến sĩ đại diện cho Sao Nhập Ngũ 2024 đến với chương trình. Sự hài hước, tính cách cởi mở của Huỳnh Lập cũng đã mang đến không khí phấn khởi cho tất cả trung đội.

Nội dung ấn tượng nhất trong tập 13 chính là hội thao vận chuyển thương, bệnh binh. Các chiến sĩ được hướng dẫn cách vận chuyển vật chất, thương, bệnh binh bằng xe đạp thồ - loại xe từng góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu.

Sau phần thực hành, PewPew chia sẻ đầy tự hào: "Xe thồ của Việt Nam trong chiến tranh thì nổi tiếng nhất là ở chiến dịch Điện Biên Phủ. Pháp họ rất tự tin là không thể vận tải được lên để đánh trên đó, thế nhưng quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm được những điều thần kỳ."

Hương Giang cũng bày tỏ sự khâm phục khi tận mắt chứng kiến sức bền phi thường của loại xe này: "Nếu như tình cờ Giang nhìn thấy nó trên đường, Giang sẽ có cảm giác mình đá nó có thể rụng ra hết. Nhưng mà không thể nghĩ rằng nó có thể vận chuyển tới 337kg."

Phần hội thao không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là hành trình giúp các chiến sĩ thấu hiểu tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó của cha ông – những người đã biến điều không thể thành có thể bằng sức người, niềm tin và lòng yêu nước.

Sao Nhập Ngũ 2025: "Khi Tổ quốc gọi tên" phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!