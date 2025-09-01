Lee Dong Wook công khai đưa vợ con đi nghỉ mát

Vào tháng 8/2024, nam ca sĩ Lee Dong Wook bất ngờ tuyên bố kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí kém anh 6 tuổi. Giọng ca sinh năm 1986 giờ đây đã lên chức bố của 1 bé trai, đặt tên là Lee Woo Jae. Lee Dong Wook còn mở tài khoản riêng cho bé, thường xuyên đăng ảnh gia đình hạnh phúc, dự định đưa con trai trở thành "hot kid" nổi tiếng.

Mới đây, nam ca sĩ đã đăng loạt ảnh đi nghỉ cùng vợ con và chú cún cưng ở biển Busan. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của em bé Lee Woo Jae. Biểu cảm ngộ nghĩnh, vẻ ngoài xinh xắn bụ bẫm đáng yêu của con trai Lee Dong Wook nhanh chóng thú hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người khen em bé dễ thương và ngoan ngoãn, đồng thời chúc gia đình có chuyến đi chơi vui vẻ.

Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của con trai Lee Dong Wook

Anh hạnh phúc khoe ảnh cả gia đình đi nghỉ ở vùng biển Busan

Em bé Lee Woo Jae khiến cư dân mạng phát sốt nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, lanh lợi, đáng yêu

Biểu cảm ngộ nghĩnh của con trai Lee Dong Wook giữa bãi biển khiến cư dân mạng thích thú

Nam ca sĩ Lee Dong Wook sinh năm 1986, ra mắt với tên thật trong nhóm D&T vào năm 2008. Nhóm có 1 số ca khúc nổi tiếng như I Have A Lover, Insanely Pretty, How The Heart Loves, Knock Knock... Đến năm 2015, anh tái ra mắt với nhóm Plus M, đổi nghệ danh thành DU và chủ yếu hoạt động ở Nhật Bản. Nhóm nhạc đã gặt hái được nhiều thành công và nhận về sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng xứ sở mặt trời mọc.

Vào tháng 8/2024, nam ca sĩ Lee Dong Wook bất ngờ tuyên bố kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí kém anh 6 tuổi. Nam nghệ sĩ 39 tuổi cho biết thêm mình phải lòng bà xã vì tính cách tốt đẹp của đối phương. Cặp đôi quen biết nhau từ 14 năm trước qua sự giới thiệu của những người quen, nhưng phải đến năm 2022, họ mới bắt đầu hẹn hò.

Những thông tin đời tư của Lee Dong Wook từng gây sốt khắp truyền thông Hàn Quốc nói riêng và toàn châu Á nói chung. Lý do là bởi nam ca sĩ có chung tên với nam diễn viên hạng A Lee Dong Wook trong siêu phẩm truyền hình Goblin.

Nam ca sĩ Lee Dong Wook kết hôn với cô gái ngoài ngành giải trí hồi tháng 8 năm ngoái

2 nam diễn viên - ca sĩ đều có chung tên Lee Dong Wook



