Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung từng học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2004, cô gây chú ý khi ghi danh tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. 1 năm sau đó, Hồng Nhung quyết định sang Mỹ định cư. Cô từng phát hành các album như Niềm đau đã qua, Dĩ vãng cuộc tình...

Năm 2010, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với Quý Nguyễn – em trai của Trizzie Phương Trinh nhưng cả hai chia tay vào năm 2013. Sau đó, cô nên duyên và chung sống như vợ chồng với doanh nhân Minh Quân. Tuy nhiên, đến giữa năm 2019, mối quan hệ này cũng tan vỡ.

Vào tháng 6/2025, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung gây bất ngờ khi bí mật sinh con thứ 3 ở Mỹ. Sau những lần đổ vỡ hôn nhân, cô trở nên kín tiếng trong chuyện đời tư.

Năm 2009, khi Skyler mới hơn hai tuổi, Nguyễn Hồng Nhung phát hiện con có những biểu hiện bất thường về tâm lý. Nhóc tỳ mắc tự kỷ nên gặp hạn chế trong sinh hoạt. Lúc 13 tuổi bé vẫn chưa biết nhai, chưa thể tự làm vệ sinh cá nhân nên cần nhiều hỗ trợ. Lúc gặp chuyện trái ý, con của nữ ca sĩ vẫn bức xúc, la hét, thậm chí quăng đồ.

Ca sỹ Nguyễn Hồng Nhung từng chia sẻ: "Lúc 2 tuổi rưỡi đưa Skyler đi kiểm tra, bác sỹ đã nói cho tôi biết. Lúc đầu tôi không dễ dàng chấp nhận nhưng sau khoảng một ngày tôi suy nghĩ rằng, mình phải đối diện với điều đó và tôi sẽ đứng lên, bằng mọi cách ôm con mình vào lòng, sao cho con mình được an toàn, được chở che và phát triển một cách tốt nhất nên tôi sẵn sàng chiến đấu với nghịch cảnh.

Biết bao đêm tôi phải ôm con ngủ ngồi. Mỗi em bé tự kỷ đều có cách thể hiện khác nhau. Skyler thì nhảy rất nhiều vào ban ngày, gần như không nghỉ luôn, con thích đứng trên đệm để nhảy, giải phóng năng lượng trong người ra. Thế nên, buổi tối Skyler bị nhức chân. Tôi phải để Skyler nằm trên người tôi và bóp chân cho con".

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã dạy con trai các kỹ năng để chăm sóc bản thân, hòa nhập với những người xung quanh. Cô thừa nhận vì con tự kỷ nên rất khó có cuộc sống như bình thường. Nguyễn Hồng Nhung từng tâm sự: "Tôi nghĩ mọi thứ chỉ có cách chấp nhận thôi. Khi đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi thứ và quay hướng vào bên trong để nhận lỗi với bản thân mình, mình sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ con người nào khác.

Tôi theo đạo Phật nên tin rằng mọi thứ đều có nhân quả. Khi bề trên đã cho tôi một cuộc sống như vậy tức là tôi nợ một ai đó phải trả. Tôi cứ vui vẻ trả nợ cuộc đời thôi. Trước đây tôi cũng tự hỏi vì sao mình không may mắn khi gặp phải nhiều chuyện quá. Nhưng thực ra phần lớn những điều không may mắn đó là do tôi. Khi tôi can đảm nhận lỗi về phía mình thì sẽ thoải mái hơn". Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung từng bộc bạch cố gắng kiếm tiền bằng cách kinh doanh, chạy show để chăm lo cuộc sống cho các con được tốt nhất.

