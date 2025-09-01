Hoa hậu Kỳ Duyên công khai ảnh thân mật bên Hoa hậu Thiên Ân

Trong suốt thời gian qua, mối quan hệ của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân không ít lần được cư dân mạng bàn tán rôm rả. 2 nàng hậu vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt vì có những tương tác thân thiết, bị soi hint dùng đồ đôi, du lịch chung.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên đã chia sẻ loạt ảnh tụ tập cùng hội bạn thân thiết. Cô viết: "Mừng sinh nhật anh. Gặp người quen không à. Có thân không vậy". Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên cùng tới bữa tiệc để chúc mừng sinh nhật Diệp Lâm Anh.

Điều đáng chú ý là trong khung hình, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lại có hành động thân thiết ngồi sát bên cạnh Kỳ Duyên. Cô còn vòng tay qua ôm lấy người đẹp này. Kỳ Duyên cũng được soi nắm lấy tay của người đẹp gen Z.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân sánh đôi tham gia tiệc mừng sinh nhật của Diệp Lâm Anh

Cả hai còn có hành động thân thiết khi chung một khung hình

Từ giữa năm 2024, mối quan hệ giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền bài viết cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân bị bắt gặp diện trang phục gợi cảm, xuất hiện tại một quán bar ở TP.HCM và cùng nhau uống rượu.

Khi người trong cuộc chưa kịp lên tiếng xác nhận, loạt hình ảnh này đã nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội. Không ít ý kiến còn mỉa mai, chỉ trích Kỳ Duyên và Thiên Ân vì cho rằng hành động này không phù hợp với hình tượng của một Hoa hậu.

Hoa hậu Thiên Ân đã lên tiếng phản hồi cho biết bức ảnh đang bị chia sẻ thực chất là sản phẩm cắt ghép từ một khoảnh khắc đời thường từng được cô đăng tải trước đó. Cô còn bức xúc tuyên bố sẽ truy tìm danh tính người tung tin thất thiệt, đồng thời cân nhắc nhờ pháp luật can thiệp để xử lý vụ việc.

Cả hai từng bị "thám tử mạng" soi dùng đồ đôi, đi du lịch chung với nhau

Tháng 1/2025, Hoa hậu Kỳ Duyên từng lên tiếng về những tin đồn xoay quanh mối quan hệ của cô với Hoa hậu Thiên Ân. Người đẹp sinh năm 1996 cho hay: "Thời gian qua có những tin đồn không đúng giữa mình và em Đoàn Thiên Ân, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và công việc riêng của cả hai. Chúng mình có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp và tôi chúc Thiên Ân sẽ thành công với những dự định sắp tới. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ sự nghiệp riêng của cả hai chị em".

Trong một chương trình, Thiên Ân từng chia sẻ: "Thật ra chị em vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau mặc kệ lời đồn ngoài kia. Tôi quan trọng mối quan hệ cá nhân giữa người với người, giữa bản thân tôi với chị Duyên như thế nào. Đó mới là giá trị mà chúng tôi có được, còn những yếu tố xung quanh khác thì thật sự chúng tôi không quan tâm lắm".

Từ giữa năm 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã liên tục xuất hiện bên cạnh nhau