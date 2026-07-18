Đây mà là Quỳnh Kool sao?

Hình ảnh mới đây của Quỳnh Kool phải dụi mắt mới nhận ra.

Trưa 17/7, Quỳnh Kool khiến mạng xã hội có một phen bàn tán khi đăng tải loạt ảnh selfie đời thường trên trang cá nhân. Không xuất hiện với váy áo lộng lẫy hay layout makeup cầu kỳ như mỗi lần dự sự kiện, nữ diễn viên chỉ diện một chiếc váy hai dây đơn giản, để tóc suôn tự nhiên và tranh thủ chụp vài khoảnh khắc ngay trên xe. Thế nhưng, chính visual cận mặt lại trở thành tâm điểm chú ý.

Loạt ảnh đời thường của Quỳnh Kool nhận nhiều chú ý

Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Kool lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng ngọt ngào, làn da trắng mịn cùng đôi mắt long lanh. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại bất ngờ vì gương mặt của nữ diễn viên có phần khác lạ so với hình ảnh quen thuộc.

Nếu như trước đây Quỳnh Kool thường gây ấn tượng với gương mặt thanh thoát, các đường nét sắc sảo thì ở những bức ảnh lần này, gương mặt của cô trông đầy đặn, bầu bĩnh hơn. Đặc biệt, chiếc mũi cao, thẳng tắp hoàn hảo đến mức có phần thiếu tự nhiên.

Diện mạo đời thường của Quỳnh Kool được nhận xét lạ lẫm

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự bất ngờ thì cũng có không ít người bênh vực nữ diễn viên. Nhiều khán giả cho rằng sự thay đổi đến từ góc chụp cận mặt, ánh sáng và hiệu ứng camera, đồng thời nhận xét Quỳnh Kool vẫn giữ được vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào dù chỉ trang điểm nhẹ.

Visual ngày càng khác lạ của Quỳnh Kool khiến nhiều người bàn luận

Thời gian qua, Quỳnh Kool nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận vì phong độ nhan sắc có phần "trồi sụt". Có thời điểm nữ diễn viên được khen ngày càng thăng hạng với gương mặt thanh thoát, làn da trắng mịn và thần thái cuốn hút. Đơn cử khoảnh khắc hậu trường Quỳnh Kool thổi lửa được quay lại đã khiến netizen dành nhiều lời khen có cánh, thậm chí còn so sánh cô với Phạm Băng Băng.

Tuy nhiên, cũng không ít lần cô khiến cư dân mạng tranh cãi vì diện mạo khác lạ, đặc biệt là những tạo hình trong các bộ phim có phần "dìm hàng" nhan sắc của Quỳnh Kool. Hay trong các clip mặt mộc do chính nữ diễn viên đăng tải, nhiều cư dân mạng cũng bình luận "dụi mắt" mới nhận ra visual có phần lạ lẫm của Quỳnh Kool.

Khoảnh khắc hậu trường Quỳnh Kool ngồi thổi lửa quay bằng camera thường nhận nhiều lời khen

Tạo hình Quỳnh Kool trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh từng nhận không ít ý kiến trái chiều

Đến vai diễn trong Bước Chân Vào Đời của nữ diễn viên cũng từng gây xôn xao không kém

Quỳnh Kool là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình VTV. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các phim: Quỳnh Búp Bê, Hãy Nói Lời Yêu, Garage Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nàng Dâu Order, Hướng Dương Ngược Nắng, Chúng Ta Của 8 Năm Sau... Ngoài nhan sắc xinh đẹp, thu hút, Quỳnh Kool gây ấn tượng với khả năng diễn xuất đa dạng, có thể hoá thân vào nhiều vai diễn khác nhau.

Sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, Quỳnh Kool cũng tích luỹ cho mình tài sản đáng ngưỡng mộ ở tuổi 30. Cô từng sửa sang lại nhà cho bố mẹ tại quê nhà Thái Bình với phong cách pastel ngọt ngào, đậm chất tiểu thư. Căn nhà được đồn đoán trị giá tiền tỷ, được thiết kế theo gu thẩm mỹ của Quỳnh Kool với từng góc nhỏ đều được cô chăm chút. Hồi tháng 7/2025, Quỳnh Kool khiến dân mạng không khỏi trầm trồ khi thông báo vừa tậu Mercedes-Benz.

Không ồn ào khoe mẽ, thế nhưng Quỳnh Kool lại là một trong những diễn viên trẻ đắt show nhất hiện nay khi liên tục xuất hiện ở khung giờ vàng "vũ trụ VFC". Với mỗi vai diễn truyền hình kéo dài hàng chục tập, cát-xê của cô được cho là không hề thấp, chưa kể những hợp đồng quảng cáo, dự án cá nhân... Gần đây, cô còn lấn sân kinh doanh.

Quỳnh Kool là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình khung giờ vàng

Ảnh: FBNV