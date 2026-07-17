Nhan sắc "bé" Xuân Nghi thay đổi thế nào sau gần 3 thập kỷ đi hát?

Xuân Nghi sinh năm 1994 tại Đà Lạt, từng là một trong những giọng ca nhí gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả Việt thế hệ 9X, 2X. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là nhạc sĩ Duy Thoán và mẹ là ca sĩ Minh Ngọc, Xuân Nghi sớm bộc lộ năng khiếu ca hát.