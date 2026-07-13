Tình hình sức khoẻ của Đan Trường

Đan Trường cho biết phải kiêng đồ ngọt và chơi thể thao sau khi nghe kết luận từ bác sĩ.

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong độ gần như không thay đổi sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên mới đây, nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ bản thân đang ở giai đoạn tiền tiểu đường, đồng thời phải thay đổi hoàn toàn chế độ sinh hoạt để kiểm soát sức khỏe.

Trong một buổi giao lưu gần đây, Đan Trường chia sẻ dù sở hữu vóc dáng gầy nhưng kết quả khám sức khỏe lại khiến anh không khỏi bất ngờ. Nam ca sĩ cho biết bản thân đang bị tiền tiểu đường, đồng thời chỉ số mỡ máu cũng ở mức cao.

"Trông tôi ốm nhom vậy chứ tôi cũng đang bị tiền tiểu đường. Cái này là do tôi ăn nhiều tinh bột và đường. Chưa kể, tôi còn bị mỡ trong máu nữa. Trước đây tôi không kiêng cữ nhiều vì thấy mình gầy nên không nghĩ tới việc kiêng cữ. Tới gần đây tôi đi kiểm tra sức khỏe thấy các chỉ số đường huyết, máu mỡ cao như vậy mới bắt đầu kiêng ăn ngọt, kiêng tinh bột, kiêng nhiều thứ lắm", Đan Trường chia sẻ.

Đan Trường cho biết bản thân bị tiền tiểu đường, mỡ máu và phải kiêng đồ ngọt

Sau khi nhận kết quả kiểm tra sức khoẻ, giọng ca Kiếp Ve Sầu lập tức thay đổi chế độ sinh hoạt. Anh hạn chế tối đa đồ ngọt, cắt giảm lượng tinh bột trong các bữa ăn và gần như không còn uống nước có đường thường xuyên. Nam ca sĩ hiện tại chỉ "tự thưởng" đồ ngọt khoảng một lần mỗi tuần.

Đan Trường cho biết: "Một tuần tôi chỉ uống các đồ ngọt một lần thôi, còn các ngày khác tôi tới quán chỉ ra chụp hình rồi cười, không uống gì hết. Nhưng tôi uống vào ban ngày, không uống sau 7 giờ tối. Tôi có ăn tinh bột hay uống đồ uống gì cũng chỉ vào ban ngày, vì ăn uống xong tôi hoạt động, vận động hoặc tập thể dục thể thao. Sau 7 giờ tối là tôi không ăn gì nữa".

Đan Trường chơi thể thao, thay đổi thói quen sóng để nâng cao sức khoẻ

Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những ngôi sao đình đám nhất của làng nhạc Việt cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt bản hit như Kiếp Ve Sầu, Đi Về Nơi Xa, Tình Khúc Vàng, Dòng Máu Lạc Hồng... Nhờ chất giọng đặc trưng cùng hình tượng thư sinh, Đan Trường từng được xem là thần tượng của cả một thế hệ khán giả.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát, Đan Trường còn thử sức với điện ảnh, truyền hình, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo suốt ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Đến nay, nam ca sĩ vẫn đều đặn chạy show trong và ngoài nước, đồng thời duy trì nhiều dự án âm nhạc mới.

Đan Trường là cái tên gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả

Về đời tư, năm 2013, Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên sau thời gian tìm hiểu. Cả hai có một con trai chung là bé Thiên Từ. Tuy nhiên đến năm 2021, Đan Trường và Thủy Tiên xác nhận ly hôn sau 8 năm chung sống. Cặp đôi cho biết quyết định chia tay xuất phát từ những khác biệt trong cuộc sống, đồng thời khẳng định vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai.

Sau ly hôn, Đan Trường thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để cân bằng công việc cũng như dành thời gian bên con trai. Trên mạng xã hội, nam ca sĩ thường chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao, du lịch và hội ngộ bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Đan Trường vẫn gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật, khiến khán giả ưu ái gọi anh là "anh Bo không tuổi".

Bên cạnh việc duy trì hoạt động nghệ thuật, Đan Trường cũng tích cực mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Cuối tháng 5 vừa qua, anh khai trương quán cà phê tại TP.HCM với không gian trưng bày nhiều kỷ vật gắn liền với hơn 30 năm ca hát. Đây cũng trở thành địa điểm để nam ca sĩ thường xuyên gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ.

Đan Trường di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để cân bằng cuộc sống và công việc

Ảnh: FBNV