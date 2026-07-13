Ly trà xanh vô tri hay là lời đáp trả của Sơn Tùng cho Thiều Bảo Trâm?

Hình ảnh ly matcha trong MV mới của Sơn Tùng khiến drama tình ái một lần nữa dậy sóng.

Tối 12/7, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn tán khi bất ngờ tung Come My Way (Softer Version). Không chỉ mang đến một bản phối ballad hoàn toàn mới với giai điệu nhẹ nhàng hơn, phiên bản này còn lồng ghép thêm đoạn hát tiếng Việt đầy cảm xúc. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội xôn xao nhất lại không nằm ở âm nhạc mà là... một ly matcha xuất hiện xuyên suốt MV.

Ly trà xanh gây bàn tán trong MV mới của Sơn Tùng

Ngay từ những khung hình đầu tiên, chiếc ly nước màu xanh đã được đạo diễn đặc tả bằng nhiều góc quay cận. Hình ảnh lớp bọt matcha xoáy tròn phủ kín mặt ly chiếm trọn màn hình trước khi được chuyển cảnh đầy mượt mà sang chiếc đĩa than đang quay. Đây cũng là một trong những cú chuyển cảnh nổi bật nhất của MV.

Không dừng lại ở đó, trong gần như toàn bộ thời lượng video, ly matcha luôn xuất hiện bên cạnh Sơn Tùng. Dù nam ca sĩ ngồi trầm ngâm trong quán, tựa lưng trên ghế hay đưa ly nước lên nhấp một ngụm, đạo cụ này đều hiện diện như một phần không thể thiếu của bối cảnh.

Khung hình chỉ quay cận ly trà xanh trong MV

Ly nước như đạo cụ không thể thiếu xuyên suốt MV Come My Way

Ly trà xanh - ẩn ý hay vô ý?

Chỉ sau ít giờ, những phân cảnh liên quan đến ly matcha được cư dân mạng cắt riêng, chia sẻ rầm rộ trên khắp các nền tảng. Nhiều bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng hàng loạt bình luận so" chi tiết. Điều khiến câu chuyện trở nên nóng hơn là bởi màu xanh của ly matcha lập tức gợi nhớ đến ồn ào tình ái gây chấn động Vbiz giữa Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú.

Từ đây, nhiều giả thuyết liên tục được đưa ra. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc đạo diễn dành nhiều khung hình đặc tả chiếc ly, thậm chí biến nó thành điểm mở đầu của MV, không phải sự xuất hiện ngẫu nhiên. Theo luồng ý kiến này, đây có thể là một dụng ý mang tính biểu tượng, thậm chí được xem như cách Sơn Tùng đáp lại những tranh cãi từng bủa vây mình suốt nhiều năm qua.

Nhiều bình luận cho rằng nếu chỉ đơn thuần là một món đồ uống, ekip hoàn toàn có thể lựa chọn cà phê, rượu hay bất kỳ loại thức uống nào khác. Việc ly matcha liên tục xuất hiện ở nhiều góc máy khiến không ít người tin rằng nó mang một tầng ý nghĩa nhất định.

Cư dân mạng "mổ xẻ" chi tiết đầy ẩn ý trong MV lần này của Sơn Tùng

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả cho rằng mọi suy luận hiện tại đều chỉ dừng ở mức suy đoán. Theo họ, việc liên tưởng chiếc ly matcha với drama "trà xanh" hoàn toàn xuất phát từ góc nhìn của người xem, trong khi phía Sơn Tùng chưa từng đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Một số ý kiến nhận định màu xanh của matcha đơn giản chỉ phù hợp với bảng màu điện ảnh của MV, tạo điểm nhấn thị giác và giúp các cú chuyển cảnh trở nên mềm mại hơn. Cũng có người cho rằng đạo cụ này chỉ phục vụ câu chuyện hình ảnh, thay vì mang thông điệp ẩn như cộng đồng mạng đang suy diễn.

Người hâm mộ cũng lên tiếng bênh vực Sơn Tùng. Họ cho rằng từ trước đến nay, nam ca sĩ gần như chưa từng trực tiếp đáp trả hay giải thích bất kỳ ồn ào đời tư nào, mà luôn chọn sự im lặng làm cách phản hồi. Vì thế, việc cố tình mượn hình ảnh ly matcha để ẩn dụ hay đáp trả một drama đã qua trong sản phẩm âm nhạc được đầu tư nhiều tâm huyết là điều không phù hợp với tác phong làm nghề của Sơn Tùng. Với nhiều người hâm mộ, nếu nam ca sĩ muốn lên tiếng về những câu chuyện ngoài âm nhạc thì đã có nhiều cơ hội để làm điều đó, thay vì cài cắm vào một MV.

Những ý kiến trái chiều của netizen xoay quanh đề tài ly matcha trong MV

Chiếc bánh kem trà xanh 5 năm trước

Để hiểu vì sao chỉ một ly matcha xuất hiện trong MV cũng đủ khiến mạng xã hội "dậy sóng", phải nhắc lại ồn ào tình ái từng gây chấn động Vbiz cách đây khoảng 5 năm. Đầu năm 2021, Thiều Bảo Trâm mở tiệc tụ họp cùng hội bạn như Linh Ngọc Đàm, Xoài Non và Tùng Maru. Trên bánh có dòng chữ "Be Happy sister" (tạm dịch: Vui vẻ nhé chị gái) cùng lời nhắn: "Cảm ơn các em đã bên chị lúc này".

Ngay sau đó, hội bạn thân của nữ ca sĩ cũng có những chia sẻ được cho là nhắm đến một "cô gái trà xanh", khiến cụm từ này nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, mạng xã hội đã âm ỉ tin đồn Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng đã rạn nứt sau 8 năm bên nhau, thế nên những động thái từ Thiều Bảo Trâm khiến ồn ào trở nên rầm rộ. Kéo theo đó, netizen gọi tên Hải Tú - nàng thơ mới trong công ty M-TP - là nguyên nhân khiến tình cảm của Tùng và Trâm đổ vỡ.

Chiếc bánh kem trà xanh mở đầu cho drama tình ái chấn động giữa bộ ba Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng - Hải Tú

Khi drama tình ái bùng nổ, Sơn Tùng không giải thích, không phản hồi trực diện, cũng không nhắc đến bất kỳ ai, thay vào đó chọn cách biến mất khỏi những cuộc tranh cãi đang diễn ra dữ dội. Cho đến lần đầu tiên lộ diện trở lại trên sân khấu sau ồn ào, Sơn Tùng lại khiến cả cõi mạng dậy sóng bởi một đoạn chia sẻ đầy cảm xúc trước khi trình diễn Chúng Ta Của Hiện Tại.

Đứng trong cánh gà, nam ca sĩ nói: "Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh. Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em".

Khoảnh khắc này từng viral khắp mạng xã hội vì nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng dường như đang cố ý gửi gắm những lời nhắn nhủ đến một người đặc biệt nào đó. Thực hư đến nay chưa từng được nhân vật chính xác nhận hay phủ nhận, nhưng sự việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của cả ba. Đã 5 năm trôi qua nhưng mỗi khi có dịp, câu chuyện tình cảm từng tốn nhiều giấy mực này vẫn bị netizen "đào" lại.

Câu nhắn nhủ "Thương em" được cho là phản ứng duy nhất của Sơn Tùng về drama tình ái

Ảnh: Tổng hợp