Phú bà showbiz hẹn hò 10 trai đẹp cùng lúc, lái Mercedes-Benz đi với nhân tình chán rồi mới đem về thanh lý cho chồng

Đời sống tình ái hỗn loạn của phú bà showbiz khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bật ngửa.

Sáng 12/7, tờ Sports Chosun cho hay, nữ diễn viên - người mẫu kiêm CEO Hong Young Ki vừa xuất hiện trên talk show được phát sóng trên kênh YouTube No Back Tak. Tại đây, “phú bà showbiz” đình đám đã có những phát ngôn gây xôn xao về đời sống tình ái phức tạp của bản thân.

Ngay giữa buổi ghi hình, nữ diễn viên sinh năm 1992 hồn nhiên tiết lộ chuyện cô từng hẹn hò tận 10 trai đẹp cùng lúc hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhớ lại thời còn đang học cấp 2, Hong Young Ki không khỏi bồi hồi: “Hồi đó, tôi thường đi dạo ở Lotte World và lái cả xe mô tô nữa đó”.

1 khách mời ngạc nhiên, đồng thời tò mò hỏi xem Hong Young Ki đã sắp xếp lịch trình ra sao để có thể hẹn hò với tận 10 chàng trai cùng 1 lúc. Tới lúc này, phú bà họ Hong mới cười xòa thú nhận: “Tôi có bạn trai tới đưa đi học và 1 bạn trai khác đón sau giờ học nha”.

Đồng thời, Hong Young Ki cũng khẳng định chồng hiện tại của cô không hề nằm trong danh sách 10 anh bạn trai ngày đó. Trước ống kính, nữ diễn viên xinh đẹp tiếp tục có những phát ngôn gây ngỡ ngàng về chồng trẻ: “Chồng tôi hiện lái xe Mercedes-Benz. Tôi đã cho anh ấy chiếc Mercedes mà tôi từng lái”.

Hong Young Ki vừa khoe chiến tích hẹn hò gây sốc. Ảnh: IGNV

Nữ diễn viên họ Hong hồn nhiên để lộ luôn chuyện lái Mercedes-Benz chán chê rồi mới nhượng lại cho chồng trẻ đi. Ảnh: IGNV

Hong Young Ki là 1 trong những hot girl đình đám tại Hàn Quốc hồi thập niên 2000. Trong thời kỳ đỉnh cao, cô rất nổi tiếng với cả khán giả nam và nữ, thường xuyên trở thành chủ đề nóng trên các cộng đồng trực tuyến. Ảnh của Hong Young Ki thậm chí đã được đông đảo người trẻ sử dụng làm hình nền điện thoại lúc bấy giờ. Nhờ sự nổi tiếng rộng khắp, cô vinh dự được chọn đảm nhận vai trò MC cho Ulzzang Generation mùa 3.

Năm 2012 khi vừa tròn 20 tuổi, Hong Young Ki đã mang thai ngoài ý muốn với nam người mẫu Lee Se Yong kém 3 tuổi. Sau khi thông báo với 2 bên gia đình, họ đã đăng ký kết hôn và sinh con trai đầu lòng vào tháng 4/2013. Cô từng giữ kín việc có con trong 1 năm vì lo lắng cho việc học của chồng, phải tới tận tháng 3/2014 mới công khai rộng rãi với truyền thông và khán giả. Sau đó, cặp đôi hạnh phúc đón chào con trai thứ 2 hồi tháng 11/2015. Dù đã đăng ký kết hôn từ năm 2012 song phải tới tận tháng 9/2022, Hong Young Ki và Lee Se Yong mới làm đám cưới linh đình.

Không chỉ gặt hái thành công qua Ulzzang Generation, mỹ nhân họ Hong còn ghi dấu ấn rõ nét ở chương trình Taxi và Dongchimi. Trên mặt trận diễn xuất, cô gây ấn tượng mạnh mẽ ở bộ phim Princess Maker.

Hiện Hong Young Ki đang điều hành 1 trung tâm mua sắm trực tuyến. Hồi tháng 2 vừa qua, cô gây xôn xao khi trực tiếp công khai hình ảnh đạt doanh thu khoảng 160 triệu won (2,8 tỷ đồng) chỉ trong 10 phút, và sau đó tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với cột mốc doanh thu hàng ngày vượt mức 420 triệu won (7,4 tỷ đồng).

Hong Young Ki và “hồng hài nhi” Lee Se Yong đăng ký kết hôn hồi năm 2012 nhưng phải tới 10 năm sau đó mới cử hành hôn lễ. Ảnh: IGNV

Cô là 1 trong những phú bà nức tiếng ở showbiz xứ Hàn nhờ sự nghiệp kinh doanh đáng nể. Ảnh: IGNV

Nguồn: Koreaboo