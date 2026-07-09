Sự thật bất ngờ đằng sau clip Hoàng Cảnh Du đưa gái lạ sang tận Phú Quốc hẹn hò, "cắm sừng" Địch Lệ Nhiệt Ba

Chuyện tình cảm của Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đang chiếm sóng dư luận Trung Quốc.

Nhiều năm qua, mối quan hệ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du là chủ đề bàn luận "định kỳ" của showbiz Trung Quốc. Cứ sau một khoảng thời gian, lại xuất hiện thêm những tin đồn hoặc chi tiết mới xoay quanh cuộc tình của 2 ngôi sao đình đám. Họ vướng nghi vấn hẹn hò sau khi hợp tác chung phim Hạnh phúc trong tầm tay (2020). Cả 2 lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ đang yêu. Trên phim trường, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du có nhiều cử chỉ thân mật trên mức đồng nghiệp. Cặp sao cùng sinh năm 1992 từng bị phát hiện thuê chung vệ sĩ, hợp tác với cùng một stylist, lộ không gian sống tương đồng và ra nước ngoài du lịch cùng nhau.

Đến tháng 8/2025, dân tình Trung Quốc xôn xao khi 1 tài khoản MXH tung clip Hoàng Cảnh Du đi nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ. Khi truyền thông liên hệ với studio Hoàng Cảnh Du, phía nam diễn viên không phản hồi. Với việc tài tử Thượng Ẩn lộ khoảnh khắc hẹn hò với người mới ở Việt Nam, công chúng cho rằng chuyện tình của Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đã tan vỡ. Không ít người còn nghi vấn Hoàng Cảnh Du "cắm sừng" Địch Lệ Nhiệt Ba và chỉ trích nam diễn viên 8X. Tuy nhiên, vào ngày 8/7, 1 blogger giải trí hàng đầu đã livestream tiết lộ về cuộc tình bí mật kéo dài gần 5 năm của Hoàng Cảnh Du và Nhiệt Ba.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Hạnh phúc trong tầm tay. Ảnh: Sina.

Cư dân mạng "tóm gọn" Hoàng Cảnh Du đi du lịch Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ vào giữa cuối tháng 2/2025. Ảnh: Sina.

Theo blogger, khi còn hẹn hò, Hoàng Cảnh Du luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Không chỉ quyết đoán trong những việc lớn, giúp mỹ nhân Tân Cương móc nối các dự án phim ảnh chính kịch, nam diễn viên còn rất chu đáo trong từng chuyện nhỏ. Địch Lệ Nhiệt Ba rất sợ bóng tối. Vì vậy, dù lịch trình bận rộn đến đâu, có những ngày quay phim hoặc làm việc đến tận nửa đêm, Hoàng Cảnh Du vẫn nhất quyết đến phim trường đưa bạn gái mỹ nhân về tận nơi. Dù đường về nhà của cả hai hoàn toàn không cùng hướng, anh vẫn sẵn sàng chạy đường vòng đến chỗ Nhiệt Ba để đưa cô về an toàn. Là người Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba đôi lúc nhớ hương vị quê hương và đặc biệt thích ăn các loại hạt khô đặc sản. Khi đi công tác, Hoàng Cảnh Du đã nhờ bạn bè địa phương giới thiệu và lặn lội tìm mua đúng loại hạt mà Nhiệt Ba thích. Để chọn được hương vị vừa ý, nam diễn viên chạy khắp thành phố, sau đó cẩn thận đóng gói rồi gửi ship thẳng đến nhà của nữ diễn viên.

Nguồn tin còn cho biết, nhân viên thân cận xung quanh cả hai thời điểm đó đều biết chuyện "phim giả tình thật" của họ nhưng đều ngầm giữ bí mật. Không ít người từng tin rằng Hoàng Cảnh Du và Nhiệt Ba sẽ gắn bó lâu dài, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, thay vì đợi được tin vui, mọi người lại nghe tin hai người "đường ai nấy đi".

Cặp sao hàng đầu có khoảng thời gian yêu nhau ngọt ngào. Ảnh: Sina.

Nguyên nhân là do họ có khác biệt trong định hướng tương lai. Khi tuổi tác ngày càng lớn, Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu mong muốn có một cuộc sống ổn định. Chứng kiến nhiều bạn bè lần lượt kết hôn và sinh con, cô cũng từng chia sẻ với bạn thân rằng muốn lập gia đình ở độ tuổi phù hợp. Thậm chí, nữ diễn viên còn tưởng tượng về cuộc sống sau hôn nhân, từ việc sẽ nuôi thú cưng gì cho đến đặt tên con như thế nào.

Trong khi đó, sự nghiệp của Hoàng Cảnh Du lúc ấy đang trên đà phát triển mạnh. Anh thích cuộc sống tự do, khi không bận công việc thì hẹn hò với người yêu hoặc tụ tập cùng bạn bè. Nam diễn viên chưa hề có ý định kết hôn. Do đó, mỗi lần Địch Lệ Nhiệt Ba nhắc đến chuyện cưới xin, Hoàng Cảnh Du đều tìm cách lảng tránh. Về sau, cả hai nhiều lần xảy ra tranh cãi vì vấn đề này. Đỉnh điểm là một cuộc cãi vã gay gắt khiến họ quyết định chia tay. Nguồn tin cũng tiết lộ rằng sau khi chia tay, hai người từng có vài lần quay lại với nhau vì vẫn còn tình cảm. Tuy nhiên cuối cùng, họ vẫn không thể hàn gắn và quyết định chấm dứt hoàn toàn.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba chia tay vì nam diễn viên không chịu kết hôn. Ảnh: Sina.

Sau đó, Hoàng Cảnh Du tìm hiểu người mới, đưa cô gái này sang Phú Quốc du lịch và bị "team qua đường" quay lại. Theo blogger, trong gần 5 năm bên nhau, tài tử Thượng Ẩn đã hết lòng vì Nhiệt Ba, không hề có chuyện phản bội mỹ nhân Tân Cương như lời đồn đại trên mạng. Theo blogger, Địch Lệ Nhiệt Ba từng có khoảng thời gian suy sụp, đau khổ vì tan vỡ tình cảm với Hoàng Cảnh Du. Vì vậy, hiện tại, nam diễn viên trở thành cái tên bị cấm nhắc đến trong ekip của mỹ nhân Tân Cương. Hiện, mỹ nhân 9X tập trung phát triển sự nghiệp. Cô đã trải qua 3 tháng huấn luyện khắc nghiệt, tăng 8 kg và rèn luyện thể thao để có cơ bắp săn chắc, hoàn toàn phá vỡ hình tượng xinh đẹp, thanh mảnh trước đây vì vai tiền đạo chủ lực của đội Nga Mi trong tác phẩm Kungfu Đội Bóng Đá Nữ, do "vua hài Châu Tinh Trì" đạo diễn.

Hoàng Cảnh Du không phản bội Nhiệt Ba. Sau khi hoàn toàn chấm dứt với mỹ nhân Tân Cương, anh mới hẹn hò cô gái khác. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu