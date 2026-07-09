3,2 triệu người xem Lisa liên tục che mũi, "dao kéo" hỏng rồi hay sao?

Chiếc mũi mới khiến Lisa (BLACKPINK) liên tục bị bàn tán trên MXH.

Trong thời gian qua, chiếc mũi mới của Lisa (BLACKPINK) liên tục khiến cư dân mạng bàn tán. Bắt đầu từ lễ khai mạc World Cup 2026, netizen đã soi ra sống mũi, độ cao mũi của Lisa khác hẳn. Tuy nhiên khi Lisa đi sự kiện mới đây ở Thái Lan, nhiều người cho rằng cô “dao kéo” hơi quá tay, khiến chiếc mũi trở nên khá kỳ lạ.

Đến nay, 1 đoạn clip Lisa liên tục lấy tay che mặt trên phố đã thu hút đến 3,2 triệu lượt xem cùng vô số bình luận. Nữ idol vừa đi vừa che mặt, tuyệt đối không để lộ gương mặt trước phóng viên. Điều này làm dấy lên nghi vấn Lisa tự ti khi mũi chưa vào form sau phẫu thuật, hoặc thậm chí đã "dao kéo" hỏng.

Clip làm dấy lên nghi vấn Lisa "dao kéo" hỏng. Clip: X

Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ ra rằng đây là clip cũ từ hồi tháng 3 năm nay. Ở thời điểm đó, Lisa vẫn chưa đi nâng mũi. Việc cô che mặt khi đi trên phố đơn giản chỉ là để tránh mùi trong không khí, hoặc muốn giữ sự riêng tư trước hàng trăm ống kính.

Đây là clip cũ từ hồi tháng 3. Ảnh: X

Tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 diễn ra tại SoFi Stadium (Los Angeles, Mỹ) vào ngày 12/6, Lisa (BLACKPINK) đã khiến toàn cầu “bùng nổ” với màn trình diễn Goals cùng Anitta và Rema. Thế nhưng bên cạnh những lời khen ngợi dành cho kỹ năng vũ đạo và thần thái đỉnh cao, cộng đồng mạng lại đang dấy lên một cuộc tranh cãi nảy lửa xoay quanh ngoại hình của cô.

Nhiều "thánh soi" đã nhanh chóng chỉ ra những dấu vết lạ trên gương mặt Lisa, đặc biệt là chiếc mũi có phần khác biệt so với những hình ảnh trước đây. Có thể thấy rằng sống mũi và đầu mũi của Lisa rất khác với trước đây. Độ cao của mũi so với đôi môi cũng khác. Những bức ảnh so sánh này đã lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, khi nhiều người khẳng định đây là "dấu vết" rõ rệt của sự can thiệp "dao kéo".

Ảnh: X

Ảnh: X

Lisa bị soi nâng mũi khi trình diễn ở lễ khai mạc World Cup. Ảnh: X

Đây không phải lần đầu Lisa dính tin đụng chạm “dao kéo” lên gương mặt. Trước đó, tờ Koreaboo đưa tin, đoạn video 1 bác sĩ thẩm mỹ tố Lisa chi hơn 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) phẫu thuật thẩm mỹ đã được chia sẻ rần rần trở lại trên các diễn đàn trực tuyến. Trong video, bác sĩ nêu ra những điểm thay đổi trên gương mặt em út BLACKPINK từ mũi cho đến môi, cằm,... Sau 1 hồi phân tích, vị bác sĩ này chỉ rõ ra từng bộ phận mà Lisa đã đụng chạm “dao kéo”, đồng thời công bố luôn giá tiền cho từng ca phẫu thuật thẩm mỹ của nàng rapper sinh năm 1997.

Cụ thể, Lisa bị tố chi tổng cộng số tiền 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) để “đập mặt xây lại” và can thiệp vào rất nhiều bộ phận trên khắp gương mặt, bao gồm 6000 USD (158 triệu đồng) sửa mí mắt trên, 4000 USD (105 triệu đồng) mở góc mắt ngoài, 16000 USD (421 triệu đồng) nâng/sửa mũi, 7000 USD (184 triệu đồng) thu ngắn nhân trung và 7000 USD (184 triệu đồng) để độn cằm.

Lisa bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ từ lúc mới ra mắt. Ảnh: X

Khi ấy, có không ít fan lên tiếng bênh vực em út BLACKPINK. Theo những khán giả này, hình ảnh vị bác sĩ đưa ra là khá phiến diện vì cũng khoảnh khắc đó mà ở góc chụp khác, mũi của Lisa không khác biệt nhiều qua năm tháng. Hay khi để mặt mộc hoặc qua góc nghiêng, mũi Lisa ở hiện tại vẫn có phần tròn trịa không khác quá khứ là bao. Người hâm mộ cũng nhấn mạnh, em út BLACKPINK trở nên khác biệt so với thời điểm trước khi debut là do góc ảnh cũng như công nghệ trang điểm hiện đại. Lúc đó fan còn có thể tung ra bằng chứng cho thấy Lisa không “dao kéo” mũi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ không còn làm được điều tương tự và họ cũng đang dần chấp nhận việc em út BLACKPINK đã phẫu thuật mũi, đồng thời đón nhận tin tức này theo chiều hướng tích cực.

Lisa vừa dự sự kiện ở Thái với chiếc mũi mới. Ảnh: X

Cận cảnh mũi của Lisa theo năm tháng. Ảnh: X

Nguồn: X