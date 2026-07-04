Diện mạo gây sốc của Lisa (BLACKPINK) hậu “dao kéo”

Màn xuất hiện mới nhất của Lisa (BLACKPINK) khiến cả MXH phải ồn.

Chiều 3/7, Lisa (BLACKPINK) vừa tham dự sự kiện của 1 thương hiệu mỹ phẩm cao cấp do cô làm đại sứ toàn cầu. Sự kiện đã thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ, họ đã xếp hàng chiếm chỗ từ sáng sớm để chờ đợi chiêm ngưỡng em út BLACKPINK “bằng xương bằng thịt” ngoài đời thực.

Trong màn xuất hiện mới đây, Lisa diện bộ váy trễ vai 1 bên kết hợp với chi tiết cắt xẻ táo bạo khoe khéo vòng eo thon gọn. Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào 1 sự thay đổi đáng kinh ngạc trên gương mặt nữ ca sĩ sinh năm 1997. Cụ thể, đầu mũi của nữ idol 9X trông thon gọn và cao hơn hẳn so với thời gian trước đó. Đây cũng được xem là bằng chứng phẫu thuật thẩm mỹ không thể chối cãi của nàng em út “Hắc Hường”. So sánh hình ảnh Lisa ngày ấy - bây giờ, công chúng dễ dàng nhận ra sống mũi nữ ca sĩ trông cao và thẳng tắp hơn hẳn so với thời điểm trong quá khứ, đầu mũi được thu gọn đáng kể, trở nên thon thả và nhọn hơn, làm thay đổi đáng kể tổng thể gương mặt Lisa.

Màn lộ diện mới đây của Lisa cũng làm bùng lên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Không ít fan khẳng định chiếc mũi mới giúp diện mạo nữ idol 9X trở nên sang chảnh, cuốn hút hơn. Trong khi đó, 1 số khán giả khác lại nhận định, Lisa “dao kéo” hơi quá tay, khiến chiếc mũi trở nên khá kỳ lạ. Về vấn đề này, fan cho rằng Lisa mới làm mũi nên nhiều netizen vừa nhìn lần đầu có thể thấy còn lạ lẫm nhưng nhìn lâu rồi sẽ thấy quen.





Lisa diện bộ váy có thiết kế tinh tế nhưng cũng không kém phần táo bạo tại sự kiện của 1 thương hiệu mỹ phẩm cao cấp mới đây. Ảnh: X

Đặc biệt, chiếc mũi mới của Lisa hậu “dao kéo” đã chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề gây tranh cãi rôm rả trên khắp các diễn đàn trực tuyến. So với trước đây (ánh trái), phần đầu mũi của Lisa đã thay đổi hết sức rõ ràng không thể chối cãi. Ảnh: X

Xem xong trọn vẹn đoạn clip được quay từ góc nghiêng, nhiều fan khẳng định chiếc mũi mới giúp Lisa tăng điểm nhan sắc rõ rệt. Song song với đó, không ít ý kiến lại cho rằng nữ idol sinh năm 1997 “dao kéo” hơi quá tay, khiến chiếc mũi giờ đây trông khá kỳ lạ





Nhưng xét trên phương diện tổng thể gương mặt thì Lisa vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về mặt nhan sắc trong màn lộ diện mới. Ảnh: X

Em út BLACKPINK gây ấn tượng mạnh với nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ trước ống kính máy quay. Ảnh: X

Đây không phải lần đầu Lisa dính tin đụng chạm “dao kéo” lên gương mặt. Trước đó, tờ Koreaboo đưa tin, đoạn video 1 bác sĩ thẩm mỹ tố Lisa chi hơn 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) phẫu thuật thẩm mỹ đã được chia sẻ rần rần trở lại trên các diễn đàn trực tuyến. Trong video, bác sĩ nêu ra những điểm thay đổi trên gương mặt em út BLACKPINK từ mũi cho đến môi, cằm,... Sau 1 hồi phân tích, vị bác sĩ này chỉ rõ ra từng bộ phận mà Lisa đã đụng chạm “dao kéo”, đồng thời công bố luôn giá tiền cho từng ca phẫu thuật thẩm mỹ của nàng rapper sinh năm 1997.

Cụ thể, Lisa bị tố chi tổng cộng số tiền 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) để “đập mặt xây lại” và can thiệp vào rất nhiều bộ phận trên khắp gương mặt, bao gồm 6000 USD (158 triệu đồng) sửa mí mắt trên, 4000 USD (105 triệu đồng) mở góc mắt ngoài, 16000 USD (421 triệu đồng) nâng/sửa mũi, 7000 USD (184 triệu đồng) thu ngắn nhân trung và 7000 USD (184 triệu đồng) để độn cằm.

Khi ấy, có không ít fan lên tiếng bênh vực em út BLACKPINK. Theo những khán giả này, hình ảnh vị bác sĩ đưa ra là khá phiến diện vì cũng khoảnh khắc đó mà ở góc chụp khác, mũi của Lisa không khác biệt nhiều qua năm tháng. Hay khi để mặt mộc hoặc qua góc nghiêng, mũi Lisa ở hiện tại vẫn có phần tròn trịa không khác quá khứ là bao. Người hâm mộ cũng nhấn mạnh, em út BLACKPINK trở nên khác biệt so với thời điểm trước khi debut là do góc ảnh cũng như công nghệ trang điểm hiện đại. Lúc đó fan còn có thể tung ra bằng chứng cho thấy Lisa không “dao kéo” mũi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ không còn làm được điều tương tự và họ cũng đang dần chấp nhận việc em út BLACKPINK đã phẫu thuật mũi, đồng thời đón nhận tin tức này theo chiều hướng tích cực.

Trước đó, 1 bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đăng ảnh ngày ấy - bây giờ của Lisa, đồng thời tố nữ idol “dao kéo” khắp mặt. Ảnh: Koreaboo

Khi ấy, nhiều fan đã lên tiếng bênh vực Lisa. Theo đó, tấm ảnh bác sĩ thẩm mỹ đưa ra được cho là do góc chụp dìm vì cũng cùng khoảnh khắc đó nhưng ở 1 bức hình khác, đường nét Lisa không thay đổi theo thời gian (ảnh bên phải). Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo, X