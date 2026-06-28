Màn lộ diện gây choáng váng sau tin Lisa (BLACKPINK) chia tay tỷ phú

“Nhất cử nhất động” của Lisa và CEO Frédéric Arnault trong khoảng thời gian này đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Gần đây, Lisa (BLACKPINK) được cho là đã “đường ai nấy đi” với CEO Frédéric Arnault, khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Tới sáng 28/8, truyền thông đã đăng tải hình ảnh Frédéric Arnault lộ diện sau khi chia tay mỹ nhân Kpop. Màn xuất hiện này ngay lập tức chiếm sóng mạng xã hội xứ củ sâm và trở thành chủ đề nóng tạo ra làn sóng thảo luận sôi nổi.

Trong hình, Frédéric Arnault xuất hiện với nụ cười rạng rỡ khi tham dự Giải đua ô tô công thức 1 Monaco cách đây ít lâu. Trước ống kính, nam CEO sinh năm 1995 cho thấy tinh thần thoải mái và trạng thái tâm lý không hề bị ảnh hưởng sau khi toang với Lisa. Thế nhưng, công chúng lại đổ dồn sự chú ý vào nhan sắc xuống cấp cùng diện mạo già đi trông thấy của Frédéric so với thời gian trước đây.

Thậm chí, bài đăng về ngoại hình của Frédéric Arnault ở thời điểm hiện tại còn trở nên viral trên mạng xã hội Nate Pann ở Hàn Quốc. Dưới bài đăng, netizen xứ kim chi đã chê bai tơi bời visual Frédéric trong màn lộ diện hậu chia tay Lisa: “Chẳng phải anh ta chỉ trông giống như 1 gã người châu Âu thảm hại thôi sao? Làm sao mà anh ta lại có thể toát ra khí chất cuốn hút được cơ chứ?”, “Nếu bỏ yếu tố xuất thân sang 1 bên thì Frédéric trông chẳng cuốn hút mấy”, “Anh ta là người kém sắc nhất trong số các anh em trong nhà. Người anh cả trông có vẻ khá ngầu, còn Frédéric lại trông giống như 1 kẻ thua cuộc nhất trong số các anh em trong gia đình”, “Anh ta có thể là 1 thiếu gia giàu có, nhưng không phải kiểu da trắng, tóc vàng, đẹp trai mà mọi người thường hay tưởng tượng ra. Anh này chỉ trông giống như 1 người Pháp có ngoại hình bình thường mà thôi”, “Sao thấy lão hóa nhanh vậy, có thật là sinh năm 1995 không thế?”, ...

Frédéric Arnault hiện tại (ảnh trái) trông xuống sắc, già hơn hẳn so với thời gian trước. Chưa kể, bây giờ gương mặt anh còn có phần trông dữ tướng hơn trước. Ảnh: Nate

Diện mạo xuống cấp của Frédéric khiến công chúng không tin nổi vào mắt mình. Ảnh: X

Còn nhớ cách đây khoảng 2 tuần, tờ Sohu bất ngờ đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa đã chia tay CEO Frédéric Arnault. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Theo truyền thông xứ Trung, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4 tới nay. Ảnh: X

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi Lisa trên MXH. Ảnh: Sina

Ngoài ra, theo tờ Sohu tìm hiểu được, Frédéric Arnault chưa từng có ý định kết hôn với Lisa. Nguyên nhân nữ idol sinh năm 1997 khó trở thành con dâu hào môn không chỉ nằm ở xuất thân không môn đăng hộ đối hay trải nghiệm cá nhân, mà còn vì cô không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Chưa kể, nữ ca sĩ còn thường xuyên vướng tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật nên cô bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt.

Chuyện tình của Lisa và thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới được cho là đã chính thức khép lại. Ảnh: X

Lisa và thái tử đế chế hàng hiệu lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Trước khi “đường ai nấy đi”, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình trước khi cho nhau lối đi riêng.

Lisa đi nghỉ dưỡng cùng gia đình Frédéric Arnault hồi tháng 8/2024 trong giai đoạn cặp đôi còn mặn nồng. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom, X