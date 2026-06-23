Lisa giàu "phát sốc": Sở hữu BST 19 chiếc siêu xe 196 tỷ, mua Ferrari - Porsche như mua bó rau ngoài chợ

Đẳng cấp phú bà gọi tên Lisa!

Không lâu sau khi đi vào lịch sử, trở thành nghệ sĩ Kpop solo thứ 2 biểu diễn tại sân khấu khai mạc World Cup, vào ngày 22/6, Lisa (BLACKPINK) tiếp tục gây chú ý khi đăng tải story cho biết cô vừa bổ sung vào garage cá nhân 1 chiếc Ferrari 849 Testarossa - mẫu siêu xe thể thao hybrid hoàn toàn mới của Ferrari. Theo thông tin hãng công bố, mẫu xe này có giá bán khởi điểm 565.000 USD (tương đương 14,3 tỷ đồng). Còn tại Việt Nam, người mua phải tốn không dưới 45-50 tỷ để Ferrari 849 Testarossa có thể lăn bánh.

Sự xuất hiện của "tân binh" Ferrari 849 Testarossa đã nâng tổng số xe Ferrari mà Lisa đang sở hữu lên con số 8. Đây là con số khiến nhiều đại gia chơi xe cũng phải ngưỡng mộ. Theo thống kê, bộ sưu tập siêu xe Ferrari của em út nhóm BLACKPINK hiện có: Ferrari 812 GTS Mansory, SUV Ferrari Purosangue, Ferrari 812 Superfast, Ferrari SF90 Spider, Ferrari 296 GTB, Ferrari Roma Spider, Ferrari 12Cilindri màu Verde Toscana, Ferrari Testarossa. Riêng dàn Ferrari này có tổng giá trị vào khoảng 5,5 triệu USD (gần 144 tỷ đồng). Với việc Lisa chi mạnh để đón em Ferrari này đến em Ferrari khác về nhà, cộng đồng mạng đã đặt cho nữ ca sĩ biệt danh "Ferrari Girl".

Lisa khoe siêu xe Ferrari 849 Testarossa vừa mới tậu. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, Ferrari chỉ là một phần trong bộ sưu tập xe giá trị khủng của nữ ca sĩ sinh năm 1997. Nếu tính tổng cộng, Lisa hiện sở hữu tới 19 chiếc xe sang và siêu xe đến từ hàng loạt thương hiệu danh tiếng như Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, Tesla, BMW và Mercedes. Tổng giá trị của toàn bộ xe sang mà Lisa đang sở hữu là khoảng 7,43 triệu USD (196 tỷ đồng). Con số này tiếp tục đưa cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ châu Á sở hữu garage xe hơi đáng mơ ước nhất.

Bộ sưu tập xe sang của Lisa có giá trị khoảng 196 tỷ đồng. Ảnh: Instagram.

Không chỉ mua siêu xe như mua bó rau ngoài chợ, Lisa còn sở hữu danh mục bất động sản đáng ngưỡng mộ trải dài tại Hàn Quốc, Pháp và quê nhà Thái Lan. Nổi bật trong số đó là căn biệt thự cao cấp tọa lạc tại khu Seongbuk-dong (Seoul, Hàn Quốc) - nơi được mệnh danh là "khu nhà giàu quyền lực" ở xứ kim chi, quy tụ nhiều doanh nhân, chính khách và người nổi tiếng. Nữ thần tượng đã mua bất động sản này vào năm 2023 với mức giá khoảng 7,5 tỷ won (141 tỷ đồng). Sau khi hoàn tất giao dịch, căn biệt thự đã được nâng cấp và cải tạo theo phong cách hiện đại, đồng thời tích hợp gara ngầm rộng rãi để phục vụ niềm đam mê sưu tập siêu xe của thành viên nhóm BLACKPINK.

Theo báo cáo tài chính và dữ liệu từ Celebrity Net Worth tính đến đầu năm 2026, tài sản ròng của Lisa được dự đoán đã chạm mốc khoảng 40 triệu USD (gần 1.000 tỷ đồng). Con số này phản ánh sự thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ gen Z. Bên cạnh nguồn thu âm nhạc, các chuyến lưu diễn và hoạt động biểu diễn toàn cầu, Lisa còn bỏ túi khoản cát-xê đáng kể từ hàng loạt hợp đồng đại diện thương hiệu với những "ông lớn" trong ngành thời trang và trang sức xa xỉ. Do đó, Lisa được đánh giá là thành viên sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ nhất BLACKPINK ở thời điểm hiện tại.

Tài sản ròng của Lisa được dự đoán đã chạm mốc gần 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Instagram.

Lisa ngày càng giàu

Với khối tài sản nghìn tỷ đồ sộ và lối sống sang chảnh của mình, Lisa cũng phần nào cho thấy sự độc lập tài chính mà cô đã tự gây dựng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Từ việc sở hữu dàn siêu xe gần 200 tỷ đồng, bất động sản đắt đỏ ở nhiều quốc gia cho đến việc thành lập công ty riêng và mở rộng hoạt động toàn cầu, Lisa chứng minh khả năng kiếm tiền đáng nể của mình.

Theo nhiều người, những thành tựu và tài sản hiện tại của Lisa đã gián tiếp "đập tan" nghi vấn cô dựa hơi thiếu gia Frédéric Arnault để thăng tiến trong showbiz, hưởng thụ cuộc sống xa hoa của giới tài phiệt. Bởi trên thực tế, nữ thần tượng đã là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng và thu nhập hàng đầu châu Á từ trước khi hẹn hò Frédéric Arnault.

Với khối tài sản kếch xù, Lisa không cần sự hậu thuẫn tài chính của Frédéric Arnault vẫn sống tốt. Ảnh: Instagram.

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp và tài chính của Lisa đang thăng hoa hơn bao giờ hết khi liên tục làm nên lịch sử từ Oscar, Coachella đến World Cup, nhưng chuyện tình cảm của cô được cho là gặp trắc trở. Gần đây, tờ Sohu đã đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa đã chia tay CEO Frédéric Arnault. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Theo tờ Sohu tìm hiểu được, Frédéric Arnault chưa từng có ý định kết hôn với Lisa. Nguyên nhân nữ idol sinh năm 1997 khó trở thành con dâu hào môn không chỉ nằm ở xuất thân không môn đăng hộ đối hay trải nghiệm cá nhân, mà còn vì cô không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Chưa kể, nữ ca sĩ còn thường xuyên vướng tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật nên cô bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt.

Thành viên nhóm BLACKPINK và thiếu gia Frédéric Arnault bị soi dấu hiệu đã âm thầm "đường ai nấy đi". Ảnh: X, Instagram.

Nguồn: KoreaBoo, Nate