Xử phạt nữ ca sĩ được gọi là dân chơi hộp đêm, 2 lần dính phốt "tiểu tam"

Nữ ca sĩ này đã bị cơ quan quản lý văn hóa "tuýt còi".

Ngày 22/6, tờ Sohu đưa tin showbiz Hoa ngữ đang chấn động với thông tin nữ ca sĩ Trương Lương Dĩnh và ekip của cô bị Sở Văn hóa - Du lịch xử phạt. Diva này gặp rắc rối với cơ quan quản lý văn hóa vì... hát chay. Theo chia sẻ của Trương Lương Dĩnh, trong concert cá nhân và các buổi biểu diễn thương mại trước đó, cô đã ngẫu hứng hát chay nhiều ca khúc theo yêu cầu của khán giả. Những bài hát này đều có bản quyền thuộc về nữ ca sĩ, nhưng lại không nằm trong nội dung biểu diễn được đăng ký từ trước.

Chính sự "chiều fan" này đã dẫn đến việc Trương Lương Dĩnh bị Sở Văn hóa - Du lịch xử phạt bằng hình thức nhắc nhở, đơn vị tổ chức sự kiện và ekip làm concert cho cô bị phạt tiền hàng loạt vì nội dung thực tế khác với chương trình đã được phê duyệt. Do đã bị cơ quan quản lý văn hóa "tuýt còi" nên nữ ca sĩ thông báo cô sẽ dừng hoàn toàn việc hát chay trong các sự kiện thương mại sau này.

Trương Lương Dĩnh gặp rắc rối với Sở Văn hóa - Du lịch vì hát chay quá nhiều ca khúc không nằm trong nội dung biểu diễn được đăng ký từ trước. Ảnh: Xiaohongshu.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối bởi những màn hát chay bất ngờ từ lâu đã trở thành "đặc sản" trong các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ. Không ít lần, Trương Lương Dĩnh khiến khán giả thích thú khi thể hiện trực tiếp những ca khúc được yêu cầu ngay tại chỗ, khoe trọn chất giọng nội lực mà không cần đến phần nhạc đệm hay sự chuẩn bị trước. Dẫu vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc tuân thủ các quy định quản lý biểu diễn là điều cần thiết để đảm bảo hoạt động tổ chức sự kiện diễn ra đúng quy định. Trong bối cảnh ngành giải trí ngày càng được quản lý chặt chẽ, các nghệ sĩ như Trương Lương Dĩnh và đơn vị tổ chức đều phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn những phần trình diễn phát sinh ngoài kịch bản.

Sẽ không còn những màn hát chay chiều lòng người hâm mộ đến từ Trương Lương Dĩnh. Ảnh: Xiaohongshu.

Trương Lương Dĩnh sinh năm 1984, được mệnh danh là "giọng ca thiên thần", "nữ hoàng nhạc phim Cbiz". Nữ ca sĩ lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 15 tuổi, sau khi cha qua đời, Trương Lương Dĩnh bắt đầu đi hát tại các hộp đêm để kiếm tiền đỡ đần mẹ. Có 1 khoảng thời gian, Trương Lương Dĩnh “nhẵn mặt” tại các tụ điểm ca nhạc nghiệp dư, dân chơi thời đó không ai là không biết cô gái có phong cách trình diễn lấy cảm hứng từ những nghệ sĩ US - UK như Mariah Carey hay Christina Aguilera. Đến năm 2005, cô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng của Trung Quốc Super Girl. Cuộc thi này đã trở thành bệ phóng quan trọng, đưa Trương Lương Dĩnh từ một ca sĩ phòng trà vô danh vươn lên hàng “thiên hậu” của nền nhạc pop Hoa ngữ.

Trải qua 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diva sở hữu bảng thành tích đáng nể. Cô từng biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008, từng vào đề cử giải Grammy lần thứ 52. Trương Lương Dĩnh còn là ca sĩ châu Á đầu tiên được mời tham dự talkshow nổi tiếng của Oprah Winfrey và cũng là giọng ca châu Á đầu tiên tổ chức tour diễn quốc tế tại Mỹ. Năm 2025, Trương Lương Dĩnh được khán giả Việt biết đến khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi Sing! Asia 2025. Nữ ca sĩ này gây bức xúc khi 3 lần liên tiếp không bình chọn cho Phương Mỹ Chi, thay vào đó là ưu ái thí sinh đội nhà.

Trương Lương Dĩnh là 1 trong những diva hàng đầu Trung Quốc hiện tại. Ảnh: Xiaohongshu.

Về đời tư, Trương Lương Dĩnh có đời sống tình ái rất ồn ào và thị phi. Cô từng có mối tình 13 năm với Phùng Kha. Thế nhưng, Phùng Kha đã có vợ con sống ở nước ngoài. Bạn thân của nhà trai đã tiết lộ sự thật cho Trương Lương Dĩnh, Phùng Kha cũng thú nhận với nữ diva rằng mình và vợ vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Dù vậy, Trương Lương Dĩnh vẫn lựa chọn tha thứ, tiếp tục mối quan hệ và kết hôn với Phùng Kha vào năm 2016. Khi sự việc vỡ lở, Trương Lương Dĩnh bị dư luận gán cho biệt danh "tiểu tam". Không ai ngờ rằng chỉ sau 2 năm chung sống, nữ diva đã âm thầm ly hôn với Phùng Kha mà không hề công bố với giới truyền thông.

Đến năm 2007, Trương Lương Dĩnh vướng vào nghi vấn là người thứ 3, chen chân vào cuộc hôn nhân của bình luận viên thể thao Hoàng Kiến Tường. Sau đó, cả 2 cùng xuất hiện trong một chương trình truyền hình để phủ nhận mối quan hệ tình cảm, đặc biệt là sau khi Hoàng Kiến Tường ly hôn vợ. Tuy nhiên, dư luận vẫn phẫn nộ và quay lưng với Trương Lương Dĩnh.

Cô từng 2 lần mang mác "tiểu tam", chen chân vào hạnh phúc của người khác. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sohu, Sina