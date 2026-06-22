Nam thần có tên kỳ lạ nhất Vbiz, tăng vù vù 14 kg và ngoại hình hiện tại mới gây choáng

Mức cân gần chạm mốc 90 kg của nam diễn viên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện, Ma Ran Đô gây chú ý với vẻ ngoài hậu giảm cân. Nam diễn viên diện bộ suit trắng kết hợp áo thun trẻ trung bên trong, visual vẫn điển trai như thường lệ. Nam diễn viên tiết lộ bản thân đã tăng 14 kg và đang trong quá trình giảm cân.

"Ban đầu tôi tăng 10 kg, rồi con số tăng cuối cùng là 14 kg. Hiện tại tôi đã xuống 5 kg rồi, còn 9 kg nữa mới trở về mốc ban đầu", Ma Ran Đô chia sẻ.

Ma Ran Đô tiết lộ từng tăng 14 kg (Clip: @edwardnhieuchuyen)

Được xem là một trong những nam thần sở hữu ngoại hình sáng màn ảnh nhất thế hệ mới, Ma Ran Đô thời gian qua lại khiến dân tình liên tục bàn tán vì diện mạo thay đổi chóng mặt. Nam diễn viên không chỉ tăng cân thấy rõ mà còn có thời điểm gần chạm ngưỡng 87 kg.

Sự thay đổi này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh đời thường được chia sẻ, đặc biệt là khoảnh khắc đi biển hay những chuyến du lịch cùng bạn bè, Ma Ran Đô để lộ vóc dáng đầy đặn hơn đáng kể. Gương mặt vốn sắc nét cũng trở nên tròn trịa hơn khiến nhiều người suýt không nhận ra nam thần màn ảnh.

Ma Ran Đô thời điểm chạm mốc 87 kg

Gương mặt của nam diễn viên tròn trịa thấy rõ

Vóc dáng của Ma Ran Đô hậu tăng cân

Dù vậy, không ít khán giả lại dành lời khen cho sự lăn xả của Ma Ran Đô với nghề. Việc chấp nhận tăng cân mạnh trong thời gian ngắn để phục vụ nhân vật được xem là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của nam diễn viên trẻ.

Sau khi hoàn thành vai diễn, Ma Ran Đô bắt đầu bước vào hành trình "thoát vai". Nam diễn viên tích cực tập luyện và điều chỉnh chế độ sinh hoạt để đưa cơ thể trở về trạng thái cân đối hơn. Trong lần xuất hiện mới đây tại một sự kiện thời trang, Ma Ran Đô khiến nhiều người bất ngờ khi đã giảm được 5 kg so với thời điểm tăng cân đỉnh điểm.

Có thể thấy gương mặt của nam diễn viên đã thon gọn hơn đáng kể, các đường nét dần trở lại như trước. Dù chưa hoàn toàn về lại vóc dáng cũ, sự thay đổi này vẫn đủ khiến khán giả nhận ra màn "lột xác" rõ rệt của anh.

Ma Ran Đô tích cực giảm cân

Diện mạo mới của nam diễn viên sau khi giảm 5 kg

Xuất thân mẫu ảnh, Ma Ran Đô có lợi thế vóc dáng cao ráo, cơ bắp rõ nét. Sau loạt dự án đình đám thì Ma Ran Đô đánh dấu bước tiến rõ rệt trên màn ảnh rộng bằng vai diễn Sơn trong Tử Chiến Trên Không. Ở ngoài đời, Ma Ran Đô đúng chuẩn "chất liệu bạn trai", thường xuyên đăng ảnh khoe visual ngời ngời và tính cách có chút "tẻn tẻn" của mình. Ngoài ra, mỗi lần anh tung ảnh selfie hay khoảnh khắc diện tanktop, dân mạng đều xuýt xoa vì visual lẫn body vạm vỡ.

Khi bắt đầu nổi tiếng, khán giả cực kỳ tò mò về cái tên Ma Ran Đô. Được biết, đây là tên thật 100%, hoàn toàn không phải nghệ danh và chính nam diễn viên đã chia sẻ mình từng rất ghét cái tên "kỳ lạ" này. Giải thích về tên gọi đặt biệt của mình, Ma Ran Đô cho biết rằng ngày xưa ở thời của ba mẹ thì ca sĩ Madonna và cầu thủ Maradona là những người rất nổi tiếng nên đã lấy theo tên của họ để đặt tên cho con. Chị gái thì có tên là Ma Đô Na còn anh thì chỉ lấy Ma Ran Đô để tránh trùng tên với chị gái.

Vì tên gọi đặc biệt mà Ma Ran Đô đã rơi vào tình huống oái oăm khi nhiều đồng nghiệp thấy tên lạ nên e dè việc chấp nhận lời mời kết bạn trên mạng xã hội với anh. Cho đến nay, chính cái tên Ma Ran Đô lại khiến anh trở nên đặc biệt, nổi bật và dễ được khán giả nhớ tới hơn.

Ma Ran Đô đóng 3 bộ phim điện ảnh và doanh thu đều trên 200 tỷ

Thời gian gần đây, nhiều nguồn tin cho biết Ma Ran Đô và Tăng Thanh Hà sẽ đóng cặp trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng. Cách đây không lâu, Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ hình ảnh check-in tại một địa điểm có view đồi núi, phía xa là hồ nước rộng, mang tông màu trầm đặc trưng. Góc chụp từ phía sau cùng khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng khiến bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" là trước đó, Ma Ran Đô cũng đăng tải hình ảnh tại một địa điểm có khung cảnh gần như tương đồng: đồi thông, hồ nước phía xa, bố cục và góc máy khá giống nhau. Sự trùng hợp này ngay lập tức thêm nghi vấn cả hai cùng quay phim ở địa điểm trên.

Tối 8/5, ekip phim Hoàng Hậu Cuối Cùng tổ chức tiệc đóng máy nội bộ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và thành viên đoàn phim. Không nằm ngoài dự đoán, Ma Ran Đô có mặt tại bữa tiệc đóng máy. Nam diễn viên được nhiều khán giả chờ sẵn bên ngoài để tặng bánh và giao lưu. Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà. Theo ghi nhận, nữ diễn viên cũng có mặt trong buổi tiệc cùng ekip. Tuy nhiên, "ngọc nữ" không lộ diện thoải mái như Ma Ran Đô hay Thân Thuý Hà. Xe ô tô của cô dựng sẵn ngay trong khuôn viên diễn ra bữa tiệc. Sau khi kết thúc tiệc, xe của Tăng Thanh Hà âm thầm di chuyển đến nhà hàng của cô.

Ma Ran Đô thoải mái lộ diện, Tăng Thanh Hà kín bưng tại tiệc đóng máy Hoàng Hậu Cuối Cùng (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Việc Ma Ran Đô tăng cân chóng mặt cũng được cho là để phù hợp với tạo hình trong phim

Ảnh: FBNV