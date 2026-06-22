Khung hình gấp 3 visual hiếm thấy trong showbiz: Thanh Thuỷ, Tiểu Vy, Kỳ Duyên xứng danh Hoa hậu chánh cung, nhìn sao cũng đẹp

3 Hoa hậu Việt là Thanh Thuỷ, Tiểu Vy, Kỳ Duyên cùng chiếm spotlight đêm bế mạc AVIFW.

Sau 4 ngày diễn ra liên tục với loạt bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu trong nước lẫn quốc tế, Tuần lễ thời trang Việt Nam đã chính thức khép lại bằng một đêm diễn bùng nổ cảm xúc. Đảm nhận vị trí kết màn mùa thứ 21 là NTK Đỗ Mạnh Cường với bộ sưu tập DMC by Do Manh Cuong SS 2026 – màn tái định vị thương hiệu mang tinh thần trẻ trung, hiện đại và giàu tính ứng dụng.

Không chỉ gây chú ý bởi hướng đi mới trong sáng tạo, show diễn còn khiến giới mộ điệu choáng ngợp khi quy tụ hơn 130 người mẫu cùng 17 Hoa, Á hậu đình đám, biến sàn runway đêm bế mạc thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa thời trang năm nay. Điểm nhấn đặc biệt của show diễn chính là màn hội tụ của bộ ba Hoa hậu đình đám gồm Thanh Thuỷ – Kỳ Duyên – Tiểu Vy ở vị trí vedette.

Hoa hậu Thanh Thuỷ – Kỳ Duyên – Tiểu Vy đảm nhận vai trò làm vedette tại show của NTK Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: BTC

Loạt Hoa hậu, Á hậu như H'Hen Niê, Ngọc Châu, Phương Linh, Bùi Xuân Hạnh, Kim Duyên cùng dàn mỹ nhân quốc tế lần lượt xuất hiện, tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ những bước catwalk đầu tiên. Đặc biệt, Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vai trò kết chương đầu tiên với thần thái sắc lạnh cùng những bước catwalk đầy nội lực. Màn xuất hiện của cô khiến không khí đêm diễn được đẩy lên cao trào.

Không dừng ở đó, màn kết của BST tiếp tục gây sốt khi toàn bộ 17 Hoa, Á hậu cùng xuất hiện, tạo nên đội hình trình diễn quy mô hiếm thấy tại một show thời trang trong nước. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc, ánh sáng, chuyển động và dàn nhân vật đình đám đã biến phần kết trở thành "đại tiệc thời trang" đúng nghĩa.

Tại sự kiện thời trang này, loạt Hoa hậu, Á hậu như H'Hen Niê, Ngọc Châu, Phương Linh, Bùi Xuân Hạnh, Kim Duyên cùng dàn mỹ nhân quốc tế lần lượt xuất hiện. Ảnh: BTC

Hoa hậu Thanh Thuỷ đang là một trong những nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm nhất thời gian gần đây. Người đẹp sinh năm 2002 đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và được đánh giá cao nhờ hình ảnh thanh lịch, học vấn nổi bật cùng phong thái ngày càng trưởng thành sau nhiệm kỳ. Vào tháng 11/2024, nàng hậu xuất sắc vượt qua 70 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Quốc tế. Thời gian qua, Thanh Thuỷ cũng liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn, thử sức với thời trang và được nhận xét ngày càng thăng hạng về thần thái trình diễn.

Huỳnh Thị Thanh Thủy hoạt động sôi nổi sau khi đăng quang tại Miss International. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn giữ sức hút riêng sau hơn một thập kỷ bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2014. Người đẹp 9x được xem là một trong những hoa hậu có màn "lột xác" mạnh mẽ nhất Vbiz khi chuyển hướng sang hình tượng sắc sảo, hiện đại và trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang. Với kinh nghiệm catwalk cùng thần thái cuốn hút, Kỳ Duyên nhiều lần đảm nhận các vị trí quan trọng trong những show diễn lớn.

Kỳ Duyên 2 lần đăng quang Hoa hậu tại Hoa hậu Việt Nam và Miss Universe Vietnam 2024. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục duy trì vị thế của một trong những nhan sắc nổi bật nhất sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực thời trang, người đẹp Quảng Nam còn lấn sân sang điện ảnh và ghi dấu ấn qua nhiều dự án nghệ thuật. Sở hữu vẻ đẹp được đánh giá mang tính điện ảnh cùng phong thái nền nã, Tiểu Vy luôn là gương mặt được các nhà thiết kế ưu ái lựa chọn cho những vị trí nổi bật trên sàn runway.