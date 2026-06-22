Đây là người không chỉ đồng hành trong chuyện tình yêu mà còn góp phần cho sự nghiệp Quỳnh Anh Shyn thăng hoa.

Ngày 22/6, Quỳnh Anh Shyn khiến mạng xã hội bùng nổ khi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai Nam Phùng cầu hôn. Loạt ảnh cầu hôn của cả hai nhanh chóng khiến dân tình "lụi tim" bởi khung cảnh đẹp như phim tại Kyrgyzstan.

Nam Phùng chọn một địa điểm bên hồ nước xanh trong, phía xa là những dãy núi và bầu trời ngập nắng để thực hiện khoảnh khắc đặc biệt. Trong bức ảnh gây chú ý nhất, Nam Phùng quỳ gối giữa đồng cỏ, cẩn thận mở chiếc hộp nhẫn màu xanh ngọc và ngỏ lời cầu hôn với bạn gái. Quỳnh Anh Shyn diện áo lông tông nâu nổi bật, không giấu được nụ cười hạnh phúc khi nhìn người yêu.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi đình đám của làng thời trang Việt cuối cùng cũng chính thức đi đến cột mốc quan trọng nhất trong hành trình yêu đương.

Quỳnh Anh Shyn được Nam Phùng cầu hôn ở Kyrgyzstan

Chuyện tình gần 7 năm của cả hai chuẩn bị đón thêm cột mốc mới

Nam Phùng là ai?

Nếu Quỳnh Anh Shyn luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện, thì Nam Phùng lại là người lặng lẽ đứng phía sau để góp phần làm nên những khoảnh khắc tỏa sáng ấy. Nam Phùng tên đầy đủ là Phùng Bá Tuấn Nam, từng du học và tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang tại New Zealand năm 2018. Trở về nước, Nam Phùng định hướng cho bản thân trở thành nhà thiết kế, tuy nhiên sau nhiều lời mời làm stylist cho các nghệ sĩ, thế là anh dần chuyển hướng.

"Tuy rất yêu thời trang nhưng để trở thành stylist có lẽ do nghề chọn mình. Mình sinh ra và lớn lên trong môi trường làm đẹp. Mẹ mình làm spa. Ban đầu mình định hướng làm nhà thiết kế. Cơ mà có quá nhiều những lời mời làm stylist, khiến mình không thể từ chối và bị cuốn vào lúc nào không hay", Nam Phùng từng chia sẻ.

Trong giới thời trang, Nam Phùng được đánh giá cao bởi tư duy thẩm mỹ hiện đại, khả năng xây dựng hình ảnh cá nhân và định hướng phong cách. Anh cũng là một trong những nhân vật góp phần đưa hình ảnh thời trang Việt xuất hiện ngày càng nhiều tại các tuần lễ thời trang quốc tế.

Nam Phùng cũng là người đứng sau nhiều bộ ảnh thời trang, chiến dịch quảng bá của các thương hiệu lớn cũng như đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ, fashionista nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, HIEUTHUHAI, Wren Evans, Karik, BigDaddy,...

Nam Phùng từng tốt nghiệp ngành thời trang ở New Zealand, sau đó trở về nước và dần ghi dấu bởi sự đặc biệt trong tư duy thời trang

Nam Phùng là người cố vấn phong cách cho loạt nghệ sĩ như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, SOOBIN,...

Trong loạt cái tên hợp tác chung, Quỳnh Anh Shyn chắc chắn là người "hợp rơ" nhất với Nam Phùng. Những năm gần đây, Nam Phùng liên tục xuất hiện cùng Quỳnh Anh Shyn tại các sự kiện thời trang hàng đầu thế giới như Paris Fashion Week, Milan Fashion Week hay những show diễn của các nhà mốt xa xỉ. Không chỉ là người đồng hành, anh còn được xem là cộng sự quan trọng trong hành trình định hình hình ảnh thời trang của Quỳnh Anh Shyn.

Nhiều người trong giới nhận xét Nam Phùng sở hữu profile không hề kém cạnh các fashionista nổi tiếng. Chính sự tương đồng về tư duy sáng tạo, đam mê thời trang và định hướng nghề nghiệp giúp anh và Quỳnh Anh Shyn trở thành một "cặp bài trùng" đặc biệt trong làng mốt Việt.

Nam Phùng và Quỳnh Anh Shyn là cặp bài trùng của làng mốt Việt

Mỗi lần đổ bộ đến các kinh đô thời trang thế giới, cả hai đều khiến dân tình mướt mắt bởi những outfit đẳng cấp

Netizen còn hài hước ví von rằng có thể chê bất cứ điều gì nhưng không thể chê Nam Phùng và Quỳnh Anh Shyn mặc xấu

Chuyện tình 7 năm của "cặp bài trùng" làng mốt Việt

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng hiện là một trong những cặp đôi fashionista được yêu thích bậc nhất Vbiz. Không chỉ đồng điệu trong gu thời trang, cả hai còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự đồng hành và hỗ trợ nhau từ công việc cho đến đời thường.

Thực tế, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng đã gắn bó khoảng 3 năm, song phải đến Valentine 2022, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Trước đó, cả hai từng nhiều lần để lộ hint hẹn hò khi bị bắt gặp đi mua sắm, khoác vai tình tứ ở trung tâm thương mại hay xuất hiện thân mật trong các khung hình chung.

Nam Phùng và Quỳnh Anh Shyn đã hẹn hò 7 năm trước khi quyết định về chung một nhà

Trong một cuộc trò chuyện trước đây, khi được hỏi điều tự hào nhất về đối phương sau quãng thời gian dài bên nhau, Nam Phùng và Quỳnh Anh Shyn đã có những chia sẻ đầy thú vị.

Quỳnh Anh Shyn tiết lộ Nam Phùng thay đổi khá nhiều kể từ khi yêu cô, đặc biệt là trong chuyện chăm sóc bản thân: "Trước khi gặp mình, anh Nam chỉ biết rửa mặt bằng nước ấm thôi. Bây giờ là anh đã skincare đủ các bước rồi. Mấy lọ skincare của mình bao giờ cũng bị vơi đi một nửa vì cả hai người đều dùng".

Về phía Nam Phùng, anh cho biết điều khiến mình tự hào nhất chính là hành trình trưởng thành và phát triển của Quỳnh Anh Shyn. Theo anh, từ một hot girl, diễn viên trẻ được biết đến từ thời 5S Online, Quỳnh Anh Shyn đã từng bước xây dựng hình ảnh để trở thành một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng hàng đầu hiện nay. Nam Phùng còn hài hước nhận xét rằng nhiều xu hướng làm đẹp, thời trang đều gắn liền với tên tuổi bạn gái, từ màu tóc cho đến phong cách ăn mặc.

Qua những chia sẻ này, có thể thấy mối quan hệ của Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn là sự đồng hành, cổ vũ và chứng kiến nhau trưởng thành trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Cả hai có cái kết viên mãn sau 7 năm bên nhau

Ảnh: FBNV