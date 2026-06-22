DJ Koo gây tranh luận khi kể quá nhiều về Từ Hy Viên

DJ Koo Jun Yup gây tranh cãi khi liên tục xuất hiện trên truyền thông với những câu chuyện về nữ diễn viên bạc mệnh Từ Hy Viên.

Trang QQ đưa tin mới đây DJ Koo Jun Yup (hay còn gọi là DJ Koo) đã xuất hiện trong một chương trình giải trí của Hàn Quốc để giới thiệu về căn phòng nhỏ mà nam nghệ sĩ và vợ quá cố Từ Hy Viên (Đại S) đã sống chung trong 20 năm trước.

Theo DJ Koo, những đồ vật mà Đại S từng sử dụng đều được giữ lại trong suốt 20 năm qua. Thời điểm đó, nữ diễn viên thường tranh thủ cuối tuần bay sang Hàn Quốc gặp bạn trai.

Một số khán giả ca ngợi Koo Jun Yup là người chồng chung tình hiếm có trong giới giải trí. Khi Từ Hy Viên đột ngột qua đời, nam nghệ sĩ cũng mất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật đau lòng này. Anh thường ngồi lặng nhiều giờ tại nơi chôn cất vợ, bật các bộ phim của cô lên để ngắm nhìn Đại S.

DJ Koo tiếp tục chia sẻ những bí mật về Từ Hy Viên.

Cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng DJ Koo không có thành tựu sự nghiệp riêng, sống nhờ việc đào bới quá khứ của Từ Hy Viên. Điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng người đã khuất, lợi dụng danh tiếng Đại S và sự yêu mến mà khán giả dành cho cô.

Theo QQ , các chủ đề về Từ Hy Viên rất thu hút công chúng. Dù nữ diễn viên không may qua đời hơn một năm, khán giả vẫn thường xuyên đọc tin tức về cô. DJ Koo không ngại lợi dụng điều này để xây dựng hình ảnh người chồng tận tụy.

Hồi tháng 4, đài truyền hình KBS của Hàn Quốc phát sóng bộ phim tài liệu về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Từ Hy Viên, trong đó còn có những hình ảnh riêng tư trong tang lễ đã được chồng nữ diễn viên cho phép đưa tin độc quyền.

DJ Koo còn đồng ý để đài truyền hình Hàn Quốc thực hiện một phóng sự quay lại quá trình lên ý tưởng, thực hiện tượng đài kỷ niệm mang tên "Quỹ đạo vĩnh hằng của Hy Viên" tại khuôn viên nghĩa trang nơi chôn cất cô. Trong đoạn phim tư liệu có cả cảnh nam ca sĩ đi viếng mộ Từ Hy Viên. Người xem đặt câu hỏi khi đài truyền hình quay phim, phải chăng là lúc DJ Koo đang "diễn" trước ống kính.

DJ Koo đồng ý cho đài truyền hình Hàn Quốc quay tin độc quyền về tang lễ cũng như một năm kỷ niệm ngày mất Từ Hy Viên.

Nhiều người cho rằng DJ Koo đang lợi dụng cái chết của Từ Hy Viên để biến bản thân thành "kẻ si tình".

Trong ngày tưởng niệm một năm nữ diễn viên qua đời, DJ Koo còn mặc chiếc áo khoác màu nâu mà Từ Hy Viên từng tặng cách đây 27 năm trước. Chi tiết này còn trở thành từ khóa hot trên nền tảng Weibo. Từ đó, công chúng phát hiện có rất nhiều chủ đề liên quan đến DJ Koo - Từ Hy Viên đã được quảng bá mỗi ngày nhằm lôi kéo sự chú ý của khán giả. Không ít người cho rằng chồng cũ đã tận dụng tối đa nhiệt độ từ sự cố của Từ Hy Viên, liên tục hâm nóng bản thân trên hotsearch.

Năm 2022, Đại S bất ngờ tái hôn với DJ Koo - tình cũ người Hàn Quốc mà cô từng yêu cách đây hơn 20 năm. Cuộc hôn nhân xuyên biên giới này thu hút sự chú ý rộng rãi và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Giữa lúc sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn, Đại S đột ngột qua đời vào ngày 2/2/2025 trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối.