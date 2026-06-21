Không thể nhận ra 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sau chuyến du lịch đối diện cửa tử, rệu rã tới mức đi lại run rẩy

Tình trạng sức khỏe của nam diễn viên này khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Ngày 20/6, tờ Sohu đưa tin Á hậu Thái Thiếu Phân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng ông xã Trương Tấn và các thành viên trong gia đình đi nghỉ dưỡng tại Maldives. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là ngoại hình hiện tại của hai vợ chồng.

Thái Thiếu Phân được công chúng khen ngợi hết lời vì nhan sắc trẻ trung đáng kinh ngạc. Dù đã bước sang tuổi 52 và là mẹ của 3 con, nữ diễn viên vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Trái ngược với diện mạo tràn đầy sức sống của bà xã, tình trạng sức khỏe của Anh Trai Trương Tấn lại trở thành chủ đề khiến nhiều người quan tâm hơn cả. Nam diễn viên lộ diện với hình ảnh gầy rộc tàn tạ, gương mặt xanh xao, má hóp thiếu sức sống. Thậm chí Trương Tấn còn từng lộ dáng vẻ yếu ớt, rệu rã đến nỗi bạc đầu, đi lại run rẩy và chậm chạp.

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh mới nhất của Trương Tấn. Anh lộ diện với dáng vẻ gầy guộc, yếu ớt, gương mặt xanh xao hốc hác. Ảnh: Weibo.

Nam diễn viên đi lại chậm chạp, run rẩy. Ảnh: 163, Weibo.

Ngay khi loạt ảnh được lan truyền, cư dân mạng lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam diễn viên võ thuật hàng đầu Cbiz. Trước đó, trong show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2025, Trương Tấn tiết lộ đã anh trải qua 1 cơn đau tim đột ngột, khó thở, toàn thân toát mồ hôi lạnh và thậm chí không còn sức để kêu cứu khi đi du lịch nước ngoài với gia đình. Anh cố cầm cự đợi đến khi về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc) mới thăm khám. Bác sĩ đã phải đưa Trương Tấn vào phòng phẫu thuật đặt stent tim khẩn để cứu mạng nam diễn viên, bởi bệnh tình đã tiến triển nguy kịch và suýt tử vong.

Sau trải nghiệm ngã bệnh kinh hoàng, Trương Tấn chia sẻ với truyền thông rằng anh thay đổi suy nghĩ về cuộc sống: "Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái chết đang cận kề với mình. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ rời xa những người thân yêu nhất. Tôi chỉ mong có thể sống lâu một chút để được ở bên người nhà thôi".

Trương Tấn bị đau tim khi du lịch ở nước ngoài. Lúc về nước phẫu thuật, anh đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải phẫu thuật đặt stent tim khẩn. Ảnh: Weibo.

Trương Tấn là nam diễn viên được yêu mến của đất nước tỷ dân, gây ấn tượng với khán giả qua những bộ phim như Sát Phá Lang 2, Diệp Vấn 3, Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại… Đặc biệt, anh từng nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Nhất Đại Tông Sư và được kỳ vọng là người kế nhiệm Chân Tử Đan trong mảng phim võ thuật.

Vốn là cựu vận động viên wushu, lại năng nổ tự mình đóng các cảnh hành động không cần thế thân, suốt 23 năm hoạt động trong showbiz, Trương Tấn không ít lần bị thương tích nghiêm trong, phải lên bàn mổ và mỗi lần trái gió trở trời là lại chịu nỗi đau âm ỉ do những vết thương cũ mang lại.

Trương Tấn là ngôi sao võ thuật hàng đầu Cbiz. Ảnh: Weibo.

Về đời tư, Trương Tấn và Thái Thiếu Phân kết hôn vào năm 2008, xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên 3 người con. Suốt nhiều năm qua, cặp đôi luôn được xem là hình mẫu lý tưởng của làng giải trí Hoa ngữ nhờ cuộc hôn nhân bền chặt và sự đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Không chỉ sở hữu gia đình viên mãn, vợ chồng Trương Tấn - Thái Thiếu Phân còn gây chú ý bởi khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Theo truyền thông Trung Quốc, cả hai hiện nắm trong tay 9 bất động sản tại Hong Kong và nhiều thành phố ở Trung Quốc đại lục, với tổng giá trị ước tính khoảng 25,4 triệu USD (hơn 626 tỷ đồng). Đáng chú ý, vào năm 2020, cặp sao từng gây xôn xao khi liên tiếp xuống tiền mua 4 căn nhà trong cùng một năm. Mỗi bất động sản có giá khoảng 1,5 triệu USD (gần 37 tỷ đồng), cho thấy tiềm lực tài chính vững mạnh của gia đình ngôi sao đình đám này.

Trương Tấn - Thái Thiếu Phân có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu