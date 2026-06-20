Mỹ nhân T-ara chăm sóc, cổ vũ chồng cầu thủ giữa biến cố World Cup

Với tư cách vợ hiền, Soyeon đã chăm sóc chồng hết mực trong khoản thời gian khó khăn này.

Vào năm 2022, nữ idol đình đám Soyeon (cựu thành viên T-ara) kết hôn với cầu thủ bóng đá kém 9 tuổi Cho Yu Min. Cho Yu Min sinh năm 1996, đang thi đấu tại câu lạc bộ Sharjah FC và được triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc dự World Cup 2026. Tuy nhiên vào ngày 31/5, anh đã dính chấn thương trong trận giao hữu với Trinidad&Tobago ngay trước thềm World Cup.

Chấn thương này khiến Cho Yu Min phải rời khỏi đội tuyển và trở về Hàn Quốc, bỏ lỡ cơ hội dự World Cup. Với tư cách vợ hiền, Soyeon đã chăm sóc chồng hết mực trong khoản thời gian khó khăn này. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh đưa chồng đi nghỉ dưỡng, những bữa ăn cùng chồng, đặc biệt là khoảnh khắc Cho Yu Min xem Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc thi đấu qua màn ảnh nhỏ. Những hình ảnh này nhanh chóng gây sốt truyền thông xứ Hàn.

Cho Yu Min dính chấn thương và bỏ lỡ cơ hội dự World Cup. Ảnh: Newsen

"Vợ đảm" Soyeon tận tình chăm sóc chồng trong thời gian này, cô cùng anh đi nghỉ dưỡng...

... cùng thưởng thức các bữa ăn. Ảnh: Newsen

Cho Yu Min không quên ủng hộ Đội tuyển qua màn ảnh nhỏ. Ảnh: Newsen

Park Soyeon sinh năm 1987, được mệnh danh là "giọng ca vàng" của nhóm nhạc huyền thoại T-ara. Cô là một trong những thần tượng sở hữu thực lực đáng gờm nhất thế hệ Kpop thứ 2. Trước khi chạm tay đến hào quang cùng T-ara, cô từng thực tập tại SM Entertainment và suýt chút nữa đã ra mắt cùng SNSD.

Tuy nhiên, Soyeon đã đầu quân cho công ty Core Content Media (sau này đổi tên thành MBK Entertainment) và ra mắt cùng T-ara năm 2009. Cô là nhân tố quan trọng làm nên thành công vang dội của hàng loạt bản hit quốc dân như Roly-Poly, Day by Day, hay Cry Cry. Dù sự nghiệp của nhóm phải trải qua biến cố chấn động vào năm 2012, Soyeon vẫn kiên cường cùng các thành viên vượt qua sóng gió trước khi chính thức rời MBK Entertainment vào năm 2017 để phát triển sự nghiệp solo. Tuy nhiên đến nay, Soyeon vướng phải tin đồn đã "cạch mặt" các chị em T-ara do không tham dự đám cưới của cả Jiyeon, Hyomin và Eunjung.

Ảnh: X

Soyeon là giọng ca vàng của T-ara. Ảnh: X

Về đời tư, Soyeon từng có mối tình dài gần 7 năm đầy thăng trầm với Oh Jong Hyuk trước khi chia tay vào năm 2016. Sau nhiều năm kín tiếng để chữa lành những tổn thương, Soyeon đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc thực sự bên cầu thủ bóng đá Cho Yu Min (kém cô 9 tuổi). Cặp đôi chính thức kết hôn vào cuối năm 2022 và nhận được vô vàn lời chúc phúc từ người hâm mộ. Đến năm 2024, Cho Yu Min ký hợp đồng với câu lạc bộ Sharjah FC thuộc giải UAE League. Soyeon khăn gói theo chồng sang Dubai sinh sống và thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống ở Trung Đông.