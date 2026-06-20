Phát ngôn sốc của Shin Min Ah về hôn nhân với Kim Woo Bin?

Sau tròn 10 năm hẹn hò, Kim Woo Bin và Shin Min Ah mới về chung một nhà.

Vào tháng 12 năm ngoái, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã kết hôn sau 10 năm hẹn hò. Đến nay, cặp đôi đã trở lại với công việc thường nhật. Trong talkshow với Lee Young Ji mới nhất, Shin Min Ah đã có phát ngôn đặc biệt về chuyện hôn nhân.

Cụ thể, Lee Young Ji đã hỏi đàn chị: "Dạo này em hay nghĩ nhiều về chuyện kết hôn. Có người yêu nhau rất lâu nhưng không cưới, có người chỉ mới quen thời gian ngắn đã tiến tới hôn nhân. Em tò mò không biết khi nào thì mình mới có cảm giác chắc chắn rằng 'Mình phải kết hôn với người này' nhỉ?". Đáp lại, bà xã Kim Woo Bin nói: "Chị nghĩ rằng kết hôn càng muộn thì càng tốt".

Shin Min Ah nghĩ rằng nên kết hôn muộn. Ảnh: Herald

Phát ngôn này đã khiến Lee Young Ji cũng như những khán giả bất ngờ. Shin Min Ah tiếp tục giải thích: "Điều này không có nghĩa là chị khuyên em nên hẹn hò với thật nhiều người, mà là trong quá trình yêu đương, chúng ta cần có đủ thời gian để nhìn nhận lại chính bản thân mình. Trước khi tiến tới hôn nhân, quá trình tìm hiểu xem mình là người như thế nào, và mình sẽ phản ứng ra sao trong từng mối quan hệ là rất quan trọng".

Dù vậy, khi được hỏi "Vậy chị đã từng hẹn hò nhiều chưa?", Shin Min Ah đã làm động tác "Suỵt" ra hiệu bí mật và khiến mọi người bật cười khi nói "Bây giờ điều đó đâu còn ý nghĩa gì nữa". Nữ diễn viên tiếp tục bày tỏ quan điểm về chuyện tình yêu với Lee Young Ji: "Khi yêu, em sẽ nhận ra mình phản ứng thế nào khi gặp một kiểu người nhất định. Thông qua những trải nghiệm đó, cuối cùng em sẽ hiểu rõ bản thân mình hơn. Không nhất thiết cứ phải là mối quan hệ nam nữ, em cần có thời gian để nhìn nhận lại mình qua nhiều trải nghiệm đa dạng khác. Chị nghĩ không cần thiết phải vội vàng trong chuyện kết hôn đâu".

Cô tiếp tục có nhiều tương tác, trò chuyện với Lee Young Ji. Ảnh: Herald

Ngoài ra, nữ diễn viên Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly cũng nói về tiêu chuẩn chọn chồng: "Chỉ vì tình cảm yêu thích mà mình cố tình phớt lờ thôi, chứ thực ra bản thân mình đều tự biết cả. Rất nhiều trường hợp chúng ta đã sớm cảm nhận được tín hiệu 'có vẻ người này không phải là chân ái'. Quan hệ bạn bè cũng vậy. Có những mối quan hệ ở bên cạnh thì thấy vui, nhưng lại không mang lại cảm giác thoải mái. Không được nhầm lẫn giữa sự thú vị và một mối quan hệ lành mạnh". Cô khuyên Lee Young Ji chọn những người mang đến cảm giác thoải mái và an toàn.

Những chia sẻ của Shin Min Ah về tình yêu và hôn nhân khiến nhiều người thích thú. Khán giả không khỏi khâm phục Shin Min Ah có sự nghiệp thành công, lại có người chồng cực phẩm Kim Woo Bin.

Shin Min Ah nổi bật trong chương trình. Ảnh: Herald

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây hơn 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah kết hôn sau 10 năm bên nhau. Ảnh: X

Theo truyền thông Hàn Quốc cho hay, Shin Min Ah đã mặc váy cưới của nhà thiết kế Elie Saab. Mẫu váy cưới của cô có giá khoảng 42,25 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Trang sức của Shin Min Ah cũng thuộc dòng high-end đến từ LV. Chiếc vòng cổ của nữ diễn viên được chế tác từ vàng trắng 18K đính kim cương. Tổng cộng món trang sức này sử dụng 20 viên kim cương cắt navette cùng 452 viên kim cương tổng trọng lượng 7,98 carat và có mức giá khoảng 350 triệu won (hơn 6,1 tỷ đồng). Đôi bông tai cùng thương hiệu cũng có giá đến 35 triệu won (600 triệu đồng) mỗi chiếc, nghĩa là 1 cặp hoa tai của Shin Min Ah có giá trị đến 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc nhẫn cưới của Kim Woo Bin có giá khoảng 17 triệu won (323 triệu đồng).

Tổng cộng cặp sao tiêu tốn đến 7,6 tỷ đồng. Và chỉ riêng cô dâu Shin Min Ah đã đắp lên người con số hơn 8 tỷ đồng, bao gồm trang sức cưới và váy cưới. Sau đám cưới, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã có chuyến du lịch trăng mật ở Tây Ban Nha.

Cặp đôi là hình mẫu lý tưởng ở showbiz Hàn. Ảnh: X

Nguồn: Herald Muse