Thiên thần nhí The Return Of Superman vừa xinh vừa giỏi vẫn bị bố danh thủ "bỏ rơi" giữa mùa World Cup

Câu chuyện hài hước của gia đình Lee Dong Gook trong mùa World Cup đã thu hút được nhiều sự chú ý từ công chúng.

Vào ngày 19/6, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng Lee Dong Gook đã tiết lộ câu chuyện gia đình anh trong mùa World Cup. Vợ anh đăng ảnh tin nhắn cùng chú: "Con gái lớn của tôi sắp tốt nghiệp, nhưng có vẻ như gia đình chúng tôi sẽ không thể đến dự vì World Cup".

Trong tin nhắn, con gái lớn Lee Jaesi nói: "Con nhận được bằng tốt nghiệp loại ưu với thành tích xuất sắc. Dù vậy, bố mẹ không đến dự lễ tốt nghiệp sao?". Đáp lại, Lee Dong Gook nói: "Trận đấu bóng đá giữa Hàn Quốc và Mexico diễn ra vào ngày mai lúc 10 giờ. Ở trường con không định xem trận đấu sao?". Thiên thần nhí nổi tiếng 1 thời phải giải thích 10 giờ là giờ diễn tập, còn lễ tốt nghiệp chính thức diễn ra lúc 11 giờ 30 phút, nhưng không quên bày tỏ sự thất vọng: "Không, con nói thật đấy, con sẽ nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc". Lee Dong Gook vẫn tiếp tục trêu chọc con gái bằng cách nói anh muốn xem trận đấu hơn và hỏi Jaesi liệu ở trường cô có phát bóng đá không.

Gia đình Lee Dong Gook trêu chọc nhau...

... về chuyện tham dự lễ tốt nghiệp của con gái cả Jaesi. Ảnh: News1

Tuy nhiên đây chỉ là màn trêu chọc nhau của gia đình cựu cầu thủ nổi tiếng. Cuối cùng, cả gia đình vẫn có mặt trong lễ tốt nghiệp của Jaesi. Lee Dong Gook cùng con trai Sian vừa dự tốt nghiệp, vừa tranh thủ xem trận Hàn Quốc - Mexico trong khuôn khổ World Cup 2026 qua điện thoại. Lee Soo Jin - bà xã Lee Dong Gook bình luận: "Đây mới là cách xem World Cup đúng nghĩa. Nếu cứ thế này mà có bàn thắng, chắc hai người họ sẽ hét lên mất". Đáng tiếc là Hàn Quốc đã để thua Mexico với tỷ số 0-1.

Ảnh: Instagram

Lee Dong Gook tranh thủ xem trận Mexico - Hàn Quốc qua điện thoại trong lễ tốt nghiệp của con gái. Ảnh: Instagram

Câu chuyện hài hước của gia đình Lee Dong Gook trong mùa World Cup đã thu hút được nhiều sự chú ý từ công chúng. Lee Dong Gook sinh năm 1979, là cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng Hàn Quốc. Anh kết hôn với Hoa hậu Hàn Quốc Lee Soo Jin vào năm 2005 và họ có 5 người con, bao gồm cặp song sinh Lee Jaesi - Lee Jaeha, 2 con gái Lee Seolah và Lee Sooah, cùng cậu quý tử út Lee Sian. Gia đình này trở nên nổi tiếng nhờ xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman năm 2013

Gia đình nhỏ ngày ấy...

... và bây giờ. Ảnh: News1

Lee Jaesi hiện là người con nổi tiếng nhất trong cả gia đình. Jaesi sinh năm 2007, là 1 trong 2 con gái song sinh đầu lòng. Nhờ thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ nên Jaesi có visual xinh đẹp, ngọt ngào hút mắt. Cô bé theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp từ khi 15 tuổi.

Jaesi gây sốt cộng đồng mạng vì sở hữu gương mặt đẹp ngọt ngào, dịu dàng, "gây thương nhớ" cực mạnh không khác gì idol. Nhờ lợi thế này, Jaesi được nhiều tạp chí và thương hiệu dành cho giới trẻ săn đón. Cô bé còn có cơ hội sải bước trên sàn catwalk Paris Fashion Week từ năm 2022. Ở tuổi 19, thiên thần nhí trổ sắc xinh đẹp và đầy ngọt ngào, trong sáng và đang theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram