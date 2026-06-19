"Nam thần xứ Hàn 3.000 tỷ" đang ở Việt Nam: Điển trai cực phẩm, nhìn biển fan ra sân bay đón mà chóng mặt

Fan Việt đang thở chung bầu không khí với "điện hạ" hot nhất xứ Hàn 2026.

Cùng với Kim Bum, Park Ji Hoon cũng là cái tên nhận được sự quan tâm lớn khi đều có lịch trình tại Việt Nam vào ngày 19-20/6. Vào tối ngày 18/6, nam thần Dưới Bóng Điện Hạ đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đáp xuống chuyến bay muộn nhưng Park Ji Hoon vẫn rất rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Anh mặc áo polo kẻ sọc ngang và quần jeans đơn giản, toát lên vẻ năng động và khỏe khoắn. Sự xuất hiện của nam diễn viên ngay lập tức khiến bầu không khí tại sảnh chờ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi nhiều fan đã túc trực từ sớm để chào đón "chàng trai đáng giá 3.000 tỷ" của làng giải trí Hàn Quốc. Ngay sau khi rời sân bay, nam thần tượng đã di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện gặp gỡ fan Việt trong 2 ngày, 19/6 tại TP.HCM và 20/6 tại Hà Nội.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng fan Việt cũng đã được gặp Park Ji Hoon ngay trên sân nhà. Clip: tvhktuonglai

Nam thần xứ Hàn đi giữa vòng vây người hâm mộ . Ảnh: JihoonAirVN

Park Ji Hoon vẫn tràn đầy năng lượng dù đáp xuống sau chuyến bay muộn. Anh diện áo polo, quần jean năng động và khỏe khoắn. Visual qua cam thường của nam diễn viên cũng rất đỉnh cao. Ảnh: X.

Vẻ điển trai sáng bừng, thân thiện của mỹ nam Dưới Bóng Điện Hạ khiến fangirl "đổ" rần rần. Ảnh: Maymuu_529.

Hình ảnh đáng yêu, tỏa nắng của Park Ji Hoon ở đầu sân bay Hàn Quốc. Ảnh: X.

Park Ji Hoon sinh năm 1999, là thành viên nhóm nhạc Wanna One bước ra từ chương trình sống còn Produce 101 (2017). Nam idol kiêm diễn viên nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu và khoảnh khắc nháy mắt kết màn ca khúc chủ đề của Produce 101, đem đến cho anh biệt danh "tiên tử nháy mắt" (Wink Boy). Trước khi làm idol, Park Ji Hoon từng là diễn viên nhí nên sau khi Wanna One tan rã, anh tiếp tục tập trung vào phim ảnh.

Khoảnh khắc nháy mắt viral khắp châu Á của Park Ji Hoon. Ảnh: X.

Đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất của Park Ji Hoon chính là Dưới Bóng Điện Hạ (2026) – bộ phim lịch sử do đạo diễn Jang Hang Jun thực hiện, với dàn cast khủng gồm Yoo Hae Jin, Yoo Ji Tae, Jeon Mi Do. Park Ji Hoon vào vai vua Danjong (Yi Hong Wi) – vị vua trẻ lên ngôi năm 10 tuổi, bị chú ruột phế truất, lưu đày và chịu số phận bi thảm. Anh thể hiện xuất sắc sự ngây thơ, đau khổ, phẩm giá của một vị vua trẻ, đặc biệt là đôi mắt giàu cảm xúc được khen ngợi hết lời. Phim ra mắt ngày 4/2/2026 và nhanh chóng thống trị phòng vé, trở thành phim đầu tiên sau nhiều năm đạt mốc 10 triệu vé ở Hàn Quốc, với doanh thu 113,4 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng).

Với vai diễn này, Park Ji Hoon không chỉ chứng minh khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành mà còn hoàn tất bước chuyển mình từ idol sang diễn viên thực thụ. Từ một "tiên tử nháy mắt" khiến cả châu Á điên đảo năm nào, anh đã lột xác trở thành nam thần điện ảnh thế hệ mới, minh chứng cho một tài năng thực thụ sở hữu vẻ đẹp trời ban không tì vết.

Bộ phim Dưới Bóng Điện Hạ càn quét phòng vé, trở thành cơn sốt trong năm 2026. Ảnh: X