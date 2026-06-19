Hội phu nhân hào môn Vbiz mở đường đua bày mâm cỗ Tết Đoan ngọ: Đỗ Hà, Mai Ngọc vẫn phải xếp sau 1 người!
Tết Đoan Ngọ năm nay không chỉ là dịp để các mỹ nhân Vbiz khoe cuộc sống đời thường mà còn vô tình mở ra một "đường đua" độ đảm đang.
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Hôm nay chính là dịp Tết Đoan Ngọ, một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm thích hợp để "diệt sâu bọ", thanh lọc cơ thể và cầu mong sức khỏe, bình an cho cả gia đình. Vào ngày này, nhiều gia đình thường chuẩn bị mâm cúng với cơm rượu nếp, bánh ú tro, trái cây theo mùa như vải, mận, chôm chôm... để dâng lên tổ tiên.
Tết Đoan Ngọ còn được đông đảo sao Việt hưởng ứng, ai cũng thi nhau chứng minh sự đảm đang, vén khéo qua những mâm cỗ cúng. Từ các nàng hậu, á hậu cho đến những mỹ nhân đình đám Vbiz đều tự tay chuẩn bị chỉn chu mọi thứ. Từ Hoa hậu Đỗ Thị Hà, MC Mai Ngọc đến Á hậu Phương Anh hay Ngọc Loan (The Face), mỗi người đều mang đến một màu sắc riêng. Dù mỗi người lựa chọn một cách đón Tết Đoan Ngọ khác nhau, điểm chung dễ nhận thấy là sự trân trọng dành cho những giá trị truyền thống.
Phương Anh bày biện mâm cúng bên trong căn penthouse sang trọng
Trong số đó, mâm cỗ của Ngọc Loan gây choáng vì chỉn chu từ hoa đến các lễ vật. Tính đến hiện tại, cư dân mạng cho rằng Ngọc Loan đính thị là người đang dẫn đầu đường đua năm nay. Người đẹp The Face khiến dân tình choáng ngợp khi khoe mâm cỗ được bày biện bên trong biệt thự khủng. Cô còn tự tay chuẩn bị những bình hoa với đủ loại cầu kì như hoa chuối, thiên điể, hoa cúc mẫu đơn... Bên cạnh đó, mâm cúng cũng đủ các món truyền thống như bánh ú, cơm rượu nếp, vải thiều và mận... tất cả đều được sắp xếp rất sang trọng, nhìn vào đã thấy vừa đẹp vừa khéo.
Ảnh: FBNV