Son Ye Jin làm thế này không sợ Hyun Bin buồn sao?

Là cặp đôi vàng của showbiz xứ kim chi, mọi động thái của vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin đều được công chúng quan tâm đặc biệt.

Mới đây, Son Ye Jin gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đời thường trong chuyến du lịch gia đình. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ bên cậu con trai nhỏ, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn giữa thiên nhiên. Những bức hình nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Trong loạt ảnh Son Ye Jin chia sẻ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Hyun Bin xuất hiện trong bất kỳ khung hình nào. Vì vậy, bên dưới bài đăng của minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh, dân tình để lại vô số bình luận thắc mắc: "Hyun Bin đâu rồi?"

Trước sự tò mò của người hâm mộ, Son Ye Jin đã trực tiếp giải đáp bằng việc trả lời bình luận "chồng chị đang ở đâu" của 1 tài khoản. Nữ diễn viên cho biết người đứng sau ống kính ghi lại những khoảnh khắc vui chơi của mẹ con cô chính là Hyun Bin. "Anh ấy đang ở sau ống kính. Anh ấy là 1 người đàn ông sống nội tâm, mọi người biết mà phải không", Son Ye Jin hài hước giải thích lý do vì sao cả nhà đi chơi, nhưng Hyun Bin lại như người vô hình và mất tích trong chuyến đi.

Từ chia sẻ của Son Ye Jin có thể biết Hyun Bin vẫn có mặt trong chuyến du lịch gia đình, nhưng phải đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia cho vợ con. Trên mạng xã hội, nhiều netizen hài hước cho rằng chắc Hyun Bin sẽ buồn lắm khi lần nào cũng bị vợ cho ra rìa trong các bức ảnh đời thường.

Son Ye Jin đăng ảnh đi du lịch cùng con trai, nhưng không thấy bóng dáng Hyun Bin. Điều này khiến dân tình thắc mắc. Ảnh: X.

Trước sự tò mò của fan, Son Ye Jin cho biết Hyun Bin vẫn có mặt xuyên suốt chuyến đi. Anh không lộ diện vì là người hướng nội và phải đảm nhận vai trò làm nhiếp ảnh gia cho vợ con. Ảnh: X.

Vì sao Son Ye Jin không đăng ảnh Hyun Bin?

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Son Ye Jin khiến người hâm mộ phải đi tìm Hyun Bin trong các bài đăng của cô. Từ sau khi kết hôn, nữ diễn viên khá cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống thường ngày nhưng lại rất hạn chế đăng ảnh rõ mặt chồng. Ngay cả những dịp đặc biệt như sinh nhật, du lịch hay lễ kỷ niệm, cô thường chỉ hé lộ một góc khung hình, bóng lưng hoặc những chi tiết đủ để người hâm mộ biết Hyun Bin đang ở đó.

Đáng chú ý, trong một số lần hiếm hoi đăng ảnh tình cảm bên chồng, Son Ye Jin còn sử dụng icon để che mặt nam diễn viên. Điều này khiến nhiều người bật cười bởi ai yêu thích Kbiz đều có thể nhận ra Hyun Bin, nhưng Son Ye Jin vẫn kiên trì che mặt chồng như thể đang giấu một người hoàn toàn vô danh.

Hyun Bin rất hiếm khi xuất hiện rõ mặt trong các bài đăng trên MXH của Son Ye Jin. Anh luôn bị bà xã dùng icon che mặt. Ảnh: X.

Tuy nhiên, phía sau sự hài hước ấy là một quan điểm khá nhất quán của Son Ye Jin về việc bảo vệ đời tư gia đình. Trước hết, Son Ye Jin và Hyun Bin vốn là cặp đôi nổi tiếng nhưng lại có lối sống kín tiếng. Từ khi công khai hẹn hò đến lúc kết hôn, cả hai luôn cố gắng tách biệt cuộc sống riêng khỏi những ồn ào của showbiz. Thứ hai, việc hạn chế đăng ảnh gia đình, lộ mặt chồng con giúp họ tránh những cuộc bàn luận quá mức về ngoại hình, biểu cảm hay đời sống cá nhân. Với nhân vật của công chúng, chỉ một bức ảnh cũng có thể trở thành chủ đề phân tích, bàn luận đủ điều trên mạng xã hội trong nhiều ngày.

Chưa kể, việc không đăng ảnh chồng công khai nhiều khả năng là "phong cách riêng", là cách Son Ye Jin giữ sự đặc biệt cho những khoảnh khắc riêng tư của mình và Hyun Bin. Một số fan còn hài hước cho rằng Son Ye Jin không cho Hyun Bin lộ diện trên trang cá nhân của mình đơn giản là đang "giữ hàng". Bởi ai cũng biết chỉ cần Hyun Bin xuất hiện trong ảnh, toàn bộ sự chú ý sẽ lập tức đổ dồn vào tài tử, còn nữ chính đăng bài có nguy cơ bị "cướp spotlight".

Nhiều chuyên gia truyền thông Son Ye Jin không đăng ảnh lộ mặt chồng con là để bảo vệ những người thân yêu của cô khỏi áp lực dư luận, giúp gia đình tránh những đồn đoán tiêu cực không đáng có. Ảnh: X.

Hyun Bin có buồn bà xã không?

Câu trả lời sẽ là không. Hyun Bin thực tế vẫn luôn đồng hành cùng vợ con trong những chuyến đi và thậm chí còn là người đứng sau máy ảnh ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ. Có thể anh không xuất hiện trong khung hình, nhưng lại là người tạo nên khung hình ấy. Và biết đâu, với Hyun Bin, việc được làm "nhiếp ảnh gia riêng" cho vợ đẹp con ngoan còn thú vị hơn nhiều so với việc trở thành nhân vật chính trên mạng xã hội. Vì vậy, fan cũng không cần quá lo lắng nếu Hyun Bin chẳng xuất hiện chung khung hình với mẹ con Son Ye Jin. Tài tử không biến mất, anh chỉ đang đứng phía sau ống kính tận hưởng, ngắm nhìn và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho vợ con mà thôi.

Dù không xuất hiện chung khung hình với vợ con, nhưng Hyun Bin vẫn luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc hạnh phúc mà Son Ye Jin chia sẻ với người hâm mộ.

Nguồn: KoreaBoo, Nate