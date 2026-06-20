Đám cưới Taylor Swift sắp tới rồi: Cô dâu - chú rể chui đường hầm vào lễ đường, bao trọn nhà thi đấu để quậy tới nóc với 1.000 khách

Hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce có chi phi tổ chức ước tính 20 triệu USD (khoảng 526 tỷ đồng).

Đám cưới được mong chờ nhất mùa hè 2026 của nữ hoàng nhạc pop Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đang ngày càng nóng lên. Cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 3/7 tới đây. Theo truyền thông Mỹ, Taylor Swift và Travis Kelce sẽ tổ chức hôn lễ tại Madison Square Garden (MSG) - một trong những nhà thi đấu, địa điểm biểu diễn nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Tờ Page Six nhận định ngày trọng đại của Taylor Swift có thể trở thành một trong những lễ cưới xa hoa và quy mô khủng nhất làng giải trí thế giới, với chi phí ước tính có thể lên tới 20 triệu USD (khoảng 526 tỷ đồng).

Taylor Swift và Travis Kelce sẽ làm đám cưới tại New York (Mỹ) vào ngày 3/7. Ảnh: Instagram.

Đám cưới Taylor Swift sẽ có quy mô hoành tráng như Eras Tour của nữ ca sĩ

Theo tờ Page Six, mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới của Taylor Swift đang được điều phối bởi Mark Seed - chuyên gia tổ chức hôn lễ nổi tiếng, từng đứng sau nhiều ngày trọng đại của các ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Với sức chứa khoảng 20.000 người, Madison Square Garden sẽ trải qua quá trình cải tạo kéo dài nhiều ngày để biến từ một nhà thi đấu thể thao thành không gian tổ chức hôn lễ sang trọng. Theo nhà tổ chức sự kiện Darren Olarsch, Taylor Swift sẽ chỉ phải tốn 300.000 USD (gần 8 tỷ đồng) để làm đám cưới ở địa điểm thông thường, nhưng với việc lựa chọn tổ chức hôn lễ trong lòng nhà thi đấu Madison Square Garden, chi phí này sẽ đội lên hơn 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng). " Ngày vui của Taylor là một dự án ở cấp độ Eras Tour. Tổ chức đám cưới tại MSG không khác gì việc chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc quy mô lớn" , nhà tổ chức sự kiện Darren Olarsch nhận định.

Madison Square Garden được xem là địa điểm mang nhiều giá trị tinh thần đối với giọng ca sinh năm 1989. Đây là một trong những sân khấu gắn bó với Taylor Swift suốt gần hai thập kỷ qua. Nữ ca sĩ đã có 8 lần biểu diễn tại đây kể từ chuyến lưu diễn Fearless Tour năm 2009.

Nhà thi đấu Madison Square Garden có sức chứa 20.000 người sẽ là nơi diễn ra hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: Getty Images.

Biến nhà thi đấu thành biển hoa lãng mạn, cổ tích

Các chuyên gia tổ chức sự kiện cho biết Taylor Swift sẽ mang dấu ấn cá nhân của mình vào từng chi tiết trong hôn lễ. Những hình ảnh lãng mạn từng xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc nổi tiếng của nữ ca sĩ như Love Story, Folklore hay Evermore được dự đoán sẽ trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo cho không gian cưới. Khu vườn thần tiên ngập tràn hoa tươi, hàng nghìn ngọn nến lung linh, những lớp rèm mềm mại phủ kín trần nhà cùng nội thất mang phong cách vintage được cho là sẽ xuất hiện xuyên suốt không gian hôn lễ của Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục.

Trước đó, các nguồn tin thân cận với Taylor cũng tiết lộ rằng nữ ca sĩ mong muốn toàn bộ không gian đám cưới của mình phải ngập tràn, phủ kín hoa hồng đỏ, cẩm tú cầu, lan và mẫu đơn. "Cô ấy có ước mơ thuở thiếu nữ là kết hôn giữa biển hoa. Trong lễ cưới, Taylor và Travis Kelce cũng muốn cùng nhau làm 1 việc chưa từng có đó là tặng tất cả khách mời nữ đến ngày vui của họ 1 đóa hoa hồng đỏ vĩnh cửu" , người thân cận với Taylor Swift tiết lộ.

Hình ảnh lễ đường cổ tích trong đám cưới của Taylor Swift được tờ Page Six dùng AI để mô phỏng. Ảnh: Page Six.

Ngoài ra, không gian bên trong Madison Square Garden có thể được chia thành nhiều khu vực riêng biệt phục vụ các hoạt động khác nhau như lễ thành hôn, tiệc cocktail, tiệc tối, khiêu vũ và after-party. Lễ đường nhiều khả năng sẽ được dựng ở Nhà hát Infosys nằm bên trong tổ hợp MSG, với sức chứa khoảng 5.000 người. Trong khi đó, khu vực sàn chính của nhà thi đấu sẽ được sử dụng cho tiệc tối, khiêu vũ và các hoạt động giải trí sau lễ cưới. "Các đám cưới lớn luôn cần nhiều không gian khác nhau cho từng phần của chương trình. Việc phân khu sẽ là cách tận dụng tối đa lợi thế của Madison Square Garden" , một chuyên gia chia sẻ.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Madison Square Garden chính là khả năng kiểm soát ánh sáng gần như tuyệt đối. Taylor Swift và Travis Kelce hoàn toàn có thể điều khiển hệ thống chiếu sáng tại địa điểm tổ chức sự kiện để tập trung vào bất kỳ không gian nào họ muốn, từ đó khiến không gian đó trông nhỏ hơn hoặc lớn hơn.

Đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho cô dâu - chú rể và 1.000 khách mời siêu sao

Theo các nguồn tin, sẽ có hơn 1.000 người tham dự đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Danh sách khách mời thuộc phía nhà gái, được tin rằng sẽ 100% xuất hiện gồm Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone, Patrick Mahomes, Miles Teller... Với việc đám cưới quy tụ lượng lớn người nổi tiếng, việc Taylor Swift và Travis Kelce chọn tổ chức tại Madison Square Garden được đánh là lựa chọn hợp lý. Không chỉ có không gian rộng lớn và nằm ở trung tâm thành phố New York (Mỹ), Madison Square Garden còn có hệ thống an ninh nghiêm ngặt cùng nhiều lối ra vào kín đáo.

Theo tờ Page Six, Taylor Swift và Travis Kelce nhiều khả năng sẽ đến địa điểm tổ chức hôn lễ bằng những chiếc SUV màu đen và vào Madison Square Garden bằng 1 lối đi không có biển hiệu ở góc đường số 7 và đường số 33. Từ đây, ôtô sẽ di chuyển xuống hệ thống đường hầm đặc biệt nằm sâu dưới lòng đất để đưa cô dâu - chú rể trực tiếp vào bên trong tòa nhà mà không phải tiếp xúc với truyền thông hay công chúng. Còn các khách mời VIP có thể sử dụng lối vào riêng nằm trên Đại lộ số 7.

Bạn thân Selena Gomez...

... và Gigi Hadid sẽ là 1 trong những khách mời đến chúc phúc cho Taylor Swift. Ảnh: GC Images, Getty Images.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể ngốn tới 526 tỷ đồng

Chuyên gia tổ chức đám cưới nổi tiếng Sonal Shah nhận định tổng chi phí cho ngày trọng đại của Taylor Swift và Travis Kelce có thể chạm ngưỡng 20 triệu USD (526 tỷ đồng). Tờ TMZ cho biết chi phí thuê trọn Madison Square Garden được cho là vào khoảng 1 triệu USD/ngày, tương đương gần 26,2 tỷ đồng. Để phục vụ công tác dựng sân khấu, tổ chức hôn lễ cũng như tháo dỡ và dọn dẹp sau sự kiện, Taylor Swift và Travis Kelce đã đặt địa điểm trong ít nhất 3 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng tiền thuê mặt bằng đã tốn khoảng 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng).

Ngoài ra, cặp đôi còn phải móc hầu bao trả chi phí thuê nhân công phục vụ công tác tháo dỡ, dựng sân khấu, đảm bảo an ninh..., cũng như trả tiền cho các hạng mục sản xuất, trang trí không gian, hệ thống âm thanh ánh sáng cùng tiệc chiêu đãi dành cho hàng nghìn khách mời.

Chi phí đám cưới của cặp sao có thể chạm mốc 526 tỷ đồng. Ảnh: WireImage.

Nguồn: Page Six, TMZ