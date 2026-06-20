Náo loạn tin nữ ca sĩ hạng A bị tố ngoại tình 300 lần sau đám cưới, CCTV bắt trọn cảnh tượng đáng xấu hổ

Nữ ca sĩ nổi tiếng này cũng đã có động thái nóng giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”.

Gần đây, 1 YouTuber bất ngờ đăng video cho hay, nữ ca sĩ đình đám Hàn Quốc Park Hye Kyung có hành vi ngoại tình, còn bị CCTV bắt trọn cảnh tượng lén lút quan hệ ngoài luồng. Theo YouTuber này, nữ ca sĩ họ Park đã ngoại tình hơn 300 lần sau khi kết hôn.

Cũng theo nguồn tin nói trên, trong lúc chồng đi công tác, cảnh tượng Park Hye Kyung ngoại tình đã bị camera giám sát ghi lại. YouTuber còn nhấn mạnh, mối quan hệ sai trái đã làm hủy hoại danh tiếng của nữ ngôi sao họ Park.

Park Hye Kyung bất ngờ bị tố ngoại tình hơn 300 lần sau khi kết hôn. Ảnh: Naver

Trong diễn biến mới nhất, Park Hye Kyung vừa chính thức lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ thông tin cô quan hệ ngoài luồng sau đám cưới. Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định: “Tôi chưa từng kết hôn bao giờ nhé. Do đó, tôi làm gì có chồng. Đã không có chồng rồi thì ngoại tình cái nỗi gì cơ chứ? Và tôi cũng đã trình báo với cảnh sát về vụ việc mình bị vu khống rồi đấy nhé”.

Nữ ca sĩ họ Park bức xúc cho biết thêm: “Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã vào hẳn video bịa chuyện về mình rồi để lại bình luận. Tôi thậm chí đã bình luận cực kỳ gay gắt ‘Cậu tiêu đời rồi. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu’. Nhưng nghe nói theo chính sách của YouTube thì không thể gỡ video đó xuống ngay được. Vậy nên, tôi đã trực tiếp báo cáo lên YouTube và nhận được phản hồi rằng họ sẽ xử lý theo đúng quy trình”.

Park Hye Kyung vừa chính thức lên tiếng về tin “cắm sừng” chồng vô số lần. Ảnh: Nate

Đây không phải lần đầu Park Hye Kyung phải lên tiếng đính chính về những thông tin gây sốc liên quan tới đời tư của mình. Còn nhớ hồi cuối năm 2012, truyền thông Hàn đưa tin, Park Hye Kyung uống rượu với bạn trai kém tuổi. Sau đó, 2 người xảy ra cãi nhau và thậm chí còn dẫn tới xô xát. Park Hye Kyung được cho là đã vội vã gọi điện báo cảnh sát tới giải quyết tình hình. Nguồn tin cho biết thêm, lúc cảnh sát tới nơi, Park Hye Kyung gần như không còn tỉnh táo và cô được đưa gấp tới bệnh viện. Và nữ ca sĩ được cho là đã uống 20 viên thuốc chống trầm cảm để tự tử sau khi bị bạn trai đánh đập.

Ngay sau đó, Park Hye Kyung đã vội vã ra mặt lên tiếng đính chính, làm rõ sự tình. Thì ra cô đã uống thuốc quá liều nên mới rơi vào trạng thái không còn tỉnh táo. Ngoài ra, phía Park Hye Kyung cũng khẳng định rằng người đàn ông uống rượu cùng nữ ca sĩ vốn chỉ là 1 người bạn thân thiết chứ không phải bạn trai cô.

Park Hye Kyung sinh năm 1974, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi. Sau 1 thời gian hoạt động với tư cách diễn viên nhạc kịch, cô chính thức được chọn vào đội hình nhóm nhạc TheThe đình đám 1 thời ở xứ kim chi.

Nhiều ca khúc trong album đầu tay của TheThe đã trở thành hit lớn, “làm mưa làm gió” tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc vào thời điểm lúc bấy giờ. Tới album thứ 2, nhóm lại tiếp tục gây được tiếng vang lớn. Đặc biệt, ca khúc It’s You trích từ album này đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả xứ củ sâm. Sau album thứ 2, Park Hye Kyung chính thức rời nhóm TheThe để tập trung cho các hoạt động solo.

Từ album solo đầu tiên đến album thứ 4, nữ ca sĩ đều thu về thành công rực rỡ, từ đây cô không ngừng thăng hoa trong sự nghiệp và ngày càng củng cố vững chắc vị trí trong giới. Cũng trong giai đoạn hoàng kim này, nhờ chất giọng độc lạ kết hợp với giai điệu tươi sáng, hàng loạt ca khúc của cô không chỉ chễm chệ ở các vị trí cao trên các bảng xếp hạng mà còn được chọn làm nhạc quảng cáo cho nhiều nhãn hàng danh tiếng.

Park Hye Kyung nổi tiếng khắp xứ Hàn nhờ nhiều bản hit “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Chosun