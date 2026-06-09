Taylor Swift cùng chồng đi xem bóng rổ thôi mà biến chiếc ghế thành "mỏ vàng"

Với người hâm mộ Taylor Swift và các nhà sưu tập, đây lại là một dịp hiếm có để sưu tập đồ thần tượng từng sử dụng.

Vào hồi cuối tháng 5 vừa qua, Taylor Swift và Travis Kelce đã đến xem trận chung kết bóng rổ miền Đông năm 2026 giữa đội Cleveland Cavaliers và New York Knicks. Đến nay, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi ghế mà vợ chồng Taylor Swift ngồi được đem ra... đấu giá. Hiện tại, mức giá đã lên đến 6000 USD (158 triệu đồng).

Bên cạnh ghế của Taylor Swift, ghế của Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Knicks Ben Stiller, Machine Gun Kelly cũng được đem ra đấu giá. Người hâm mộ còn có cơ hội sở hữu những quả bóng rổ, áo đấu và cả lưới thi đấu đã được sử dụng trong trận đấu, có chữ ký của các cầu thủ.

Đối với người hâm mộ, buổi đấu giá mang đến những món đồ liên quan trực tiếp đến một trong những trận đấu lịch sử. Còn đối với người hâm mộ Taylor Swift, người hâm mộ thể thao và các nhà sưu tập, đây lại là một dịp hiếm có để sưu tập đồ thần tượng từng sử dụng. Taylor Swift lại 1 lần nữa chứng minh đẳng cấp "vua Midas" khi mọi thứ cô sử dụng đều dễ dàng trở thành "mỏ vàng".

Ghế của Taylor Swift ngồi đang được đấu giá ở mức 6000 USD (158 triệu đồng). Ảnh: New York Post

Ghế của cặp Timothée Chalamet và Kylie Jenner cũng được đem ra đấu giá. Ảnh: New York Post

Taylor Swift sinh năm 1989, không chỉ là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới đương đại mà còn là một "đế chế" văn hóa và kinh tế đầy quyền năng. Khởi đầu từ dòng nhạc đồng quê tại Nashville vào năm 2006, cô đã trải qua hành trình lột xác ngoạn mục để trở thành "nữ hoàng nhạc Pop" toàn cầu.

Với hơn hai thập kỷ hoạt động, Taylor Swift không chỉ sở hữu những bản hit tỷ view mà còn là một nhạc sĩ xuất chúng, người đứng sau hàng trăm sáng tác khai thác sâu sắc về tình yêu, sự trưởng thành và quyền nữ giới. Không dừng lại ở nghệ thuật, cô còn là một nhà hoạt động xã hội quyết liệt, đấu tranh cho quyền lợi nghệ sĩ thông qua cuộc chiến giành lại quyền sở hữu bản thu gốc bằng cách thu âm lại các album cũ (Taylor’s Version), minh chứng cho bản lĩnh kiên cường trước những bất công trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Đặc biệt, Taylor Swift còn là một tỷ phú tự thân với khối tài sản ròng ước tính hơn 2 tỷ USD – con số chủ yếu đến từ năng lực sáng tạo âm nhạc, doanh thu từ các chuyến lưu diễn kỷ lục như The Eras Tour và danh mục bất động sản hoành tráng trải dài khắp nước Mỹ. Điểm khác biệt lớn nhất giúp cô đạt được thành tựu này là tư duy làm chủ: cô luôn nỗ lực sở hữu bản quyền các sáng tác, biến tài năng thành cỗ máy kinh tế bền bỉ mà không quá phụ thuộc vào các hợp đồng quảng cáo thương hiệu.

Ảnh: New York Post

Taylor Swift là nữ hoàng làng nhạc với khối tài sản 2 tỷ USD. Ảnh: New York Post

Đời tư của Taylor Swift luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Những mối tình tốn giấy mực, từ những cuộc tình chóng vánh thời trẻ đến mối quan hệ nồng cháy với Travis Kelce hiện tại, cùng những vấp ngã từ scandal năm 2016 đã trở thành "nguyên liệu" quý giá để cô viết nên những ca khúc chạm đến trái tim hàng triệu người. Sau ánh hào quang, cô là người phụ nữ gần gũi, yêu thương ba chú mèo cưng, coi trọng tình bạn thân thiết và sắp trở thành cô dâu của Travis Kelce.

Từ một cô gái với cây đàn guitar, Taylor Swift đã vươn mình trở thành biểu tượng sống của sự độc lập và tài năng. Cô không cố gắng xây dựng hình tượng hoàn hảo mà chọn cách sống chân thực, biến những đau thương, thị phi thành sức mạnh để tái sinh mạnh mẽ hơn. Chính sự kiên trì, tư duy chiến lược nhạy bén và khả năng kết nối sâu sắc với người hâm mộ đã giúp Taylor tạo nên một đế chế văn hóa vượt thời gian, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ trên toàn thế giới.

Taylor Swift sẽ cưới Travis Kelce vào tháng 7 này. Ảnh: New York Post

Nguồn: New York Post



