Son Ye Jin - Hyun Bin đi du lịch đúng dịp kỷ niệm đặc biệt, ai dè bị quý tử đẹp trai cao ráo chiếm sạch spotlight

“Nhất cử nhất động” của gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin đều thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin cùng cậu con trai 3 tuổi vừa tận hưởng chuyến du lịch gia đình trong bầu không khí ấm áp, hạnh phúc. Trên trang cá nhân, nữ minh tinh họ Son mới đây cũng đã chia sẻ loạt ảnh về chuyến du lịch cùng các thành viên trong gia đình. Đáng nói, Son Ye Jin - Hyun Bin đi du lịch đúng vào thời điểm tròn 9 năm kể từ ngày cặp đôi tham gia buổi đọc kịch bản cho bộ phim The Negotiation (Cuộc Đàm Phán Sinh Tử) đánh đấu màn hợp tác đầu tiên của họ trên màn ảnh.

Trong loạt ảnh vừa được Son Ye Jin đăng lên trang cá nhân, nữ diễn viên hạnh phúc tạo dáng chụp ảnh lưu niệm cùng quý tử 3 tuổi. Và người cầm máy chụp hình cho mỹ nhân họ Son không ai khác chính là ông xã Hyun Bin.

Đặc biệt, cậu quý tử đẹp trai nhà Son Ye Jin - Hyun Bin đã chiếm trọn spotlight của bố mẹ nhờ chiều cao đầy ấn tượng. Xem loạt hình mới về quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh, nhiều khán giả trầm trồ xuýt xoa vì không ngờ cậu bé lại sở hữu chiều cao nổi bật cùng đôi chân dài tới mức đó dù chỉ mới 3 tuổi. Netizen nhận định, con trai Son Ye Jin lớn lên chắc chắn sẽ rất cao lớn vì thừa hưởng gen chiều cao từ bố tài tử 1m85 và mẹ minh tinh 1m65.

Hyun Bin chụp ảnh cho 2 mẹ con Son Ye Jin trong chuyến du lịch mới đây. Ảnh: IGNV

Trước ống kính, Son Ye Jin và con trai thi nhau tạo dáng trong bầu không khí gia đình đầm ấm. Ảnh: IGNV

Đặc biệt, quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin gây sốt vì sở hữu vóc dáng cao ráo hơn so những đứa trẻ đồng trang lứa. Ảnh: IGNV

Đây không phải lần đầu quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh gây sốt với chiều cao nổi bật so với những đứa trẻ cùng tuổi. Còn nhớ vào tháng 2 năm ngoái, cộng đồng mạng đã xôn xao trước hình ảnh con trai Son Ye Jin trông cao lớn hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Đáng nói, lúc đó quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh mới chỉ 2 tuổi nhưng khi nhìn vào tấm ảnh này, nhiều khán giả còn tưởng bé đã được 3 tuổi rồi.

1 người chị em tốt của Son Ye Jin đăng ảnh con trai mình đang tạo dáng bên 2 người bạn thân. Và bé trai sở hữu chiều cao nổi bật đứng ngoài cùng bên trái không ai khác chính là quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin. Ảnh: X

Trước đó, hồi tháng 4/2024, Son Ye Jin - Hyun Bin đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đưa con trai ra ngoài chơi. Khi ấy, quý tử đầu lòng nhà minh tinh họ Son cũng từng gây sốt với chiều cao nổi trội ở thời điểm bé mới 1 tuổi rưỡi.

Ngay từ thời điểm hồi tháng 4/2024, con trai Son Ye Jin đã được nhận xét là khá cao so với những đứa trẻ đồng trang lứa khi chỉ mới 1 tuổi rưỡi. Ảnh: X

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Chuyện tình đẹp như phim của cặp đôi hàng đầu xứ kim chi khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Ảnh: X

Từ khi chào đời tới nay, con trai cặp đôi quyền lực đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Cộng thêm việc những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Chính những điều này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

Dung mạo quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin - Hyun Bin nhiều lần trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ảnh: MK

Nguồn: Kbizoom, X