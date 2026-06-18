Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng việc công khai có em bé

Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng có phản hồi khi được netizen mong công khai em bé.

Gần đây, Vũ Thúy Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp khi xuất hiện với diện mạo được cho là có nhiều thay đổi. Trong một sự kiện mới đây, Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 diện trang phục ôm sát cơ thể, để lộ vòng hai có phần nhô lên hơn trước. Không chỉ vậy, nhiều cư dân mạng còn soi được khoảnh khắc người đẹp liên tục đặt tay lên bụng trong lúc di chuyển và trò chuyện với những người xung quanh.

Từ những chi tiết này, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện hàng loạt đồn đoán cho rằng Vũ Thúy Quỳnh đang mang thai con đầu lòng. Dù vậy, người đẹp vẫn giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về những lời bàn tán liên quan đến đời tư. Cho đến mới đây, Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ có động thái thu hút sự chú ý. Cụ thể, dưới một bài đăng của nàng Á hậu, một cư dân mạng để lại bình luận: "Mong Quỳnh luôn hạnh phúc, dám đối diện, không giấu diếm em bé, điều mà ít ai có thể làm được với người nổi tiếng".

Thay vì bỏ qua, Vũ Thúy Quỳnh đã trực tiếp phản hồi. Người đẹp viết: "Ông trời biết bạn sẽ vượt qua nên ban cho hơi nhiều thử thách chị nhỉ". Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn nhưng động thái của Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Nhiều người cho rằng đây là lần đầu tiên cô tương tác với một bình luận liên quan trực tiếp đến nghi vấn mang thai đang gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến netizen càng tò mò hơn là việc nàng Á hậu hoàn toàn không đề cập đến chuyện em bé hay phủ nhận những đồn đoán đang bủa vây mình.

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Dưới phần bình luận, dân mạng tiếp tục chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng phản hồi của Vũ Thúy Quỳnh chỉ đơn giản là đáp lại lời động viên của người hâm mộ và không mang hàm ý xác nhận bất kỳ thông tin nào. Trong khi đó, không ít người lại cho rằng việc cô chọn trả lời bình luận nhạy cảm giữa thời điểm hiện tại vô tình càng khiến những đồn đoán thêm rôm rả.

Clip: Vũ Thúy Quỳnh lộ bụng lùm lùm khi xuất hiện ở sự kiện mới đây

Vũ Thúy Quỳnh liên tục đặt tay lên bụng, vòng 2 đã lớn rõ

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hiện tại

Vũ Thúy Quỳnh đã là gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu nhan sắc. Người đẹp sinh năm 1998, quê Điện Biên, từng ghi dấu ấn khi lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018 và Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn sau khi trở thành Á quân 3 chương trình The New Mentor 2023. Sau đó, Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục có màn bứt phá tại các đấu trường sắc đẹp khi lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Vũ Thúy Quỳnh cũng nhận được sự quan tâm không kém. Bạn trai cô là doanh nhân Đức Phạm - gương mặt từng được công chúng biết đến nhiều sau cuộc hôn nhân với Diệp Lâm Anh. Nói về cơ duyên quen biết nửa kia, Vũ Thúy Quỳnh từng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cả hai không gặp nhau thông qua các sự kiện giải trí hay bộ môn pickleball như lời đồn. Theo nàng Á hậu, mối quan hệ bắt đầu từ niềm đam mê chơi game chung. Chính những lần trò chuyện xoay quanh sở thích này đã giúp cả hai dần trở nên thân thiết rồi tiến tới tình yêu.

Vũ Thúy Quỳnh từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, đạt danh hiệu Á hậu

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh không ít lần đối mặt với những tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người đẹp luôn giữ thái độ khá thẳng thắn. Cô cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn hiện tại và xem tình yêu là chuyện của duyên số. Trước những bình luận liên tục nhắc đến Diệp Lâm Anh hay đặt cô vào các cuộc so sánh, Vũ Thúy Quỳnh cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm rõ ràng, mong khán giả không kéo những người không liên quan vào trang cá nhân của mình.

Cách đây không lâu, cặp đôi tiếp tục bị đồn đã đường ai nấy đi khi không còn xuất hiện cùng nhau thường xuyên như trước. Tuy nhiên, Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng phủ nhận và khẳng định cả hai vẫn đang hạnh phúc, đồng hành cùng nhau. Động thái này phần nào dập tắt những tin đồn rạn nứt từng gây xôn xao trên các diễn đàn mạng.

Chuyện tình cảm của Vũ Thúy Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm bàn tán

Ảnh: FBNV