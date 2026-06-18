Chính nét diễn tự nhiên, sự duyên dáng, khả năng tung hứng hài hước đã giúp cô từng bước chinh phục khán giả.

Ít ai ngờ rằng trước khi được yêu mến trong làng giải trí Việt như hiện tại, Diệu Nhi từng có quãng thời gian chật vật đi tìm cơ hội. Những ngày đầu theo đuổi diễn xuất, nữ diễn viên liên tục đối mặt với thất bại khi đi casting, thậm chí có những buổi thử vai cô bị từ chối ngay từ cái nhìn đầu tiên vì ngoại hình không phù hợp với tiêu chuẩn của các nhà làm phim.

Diệu Nhi từng thẳng thắn chia sẻ: "Ngày xưa, tôi đi casting phim nào rớt phim ấy. Các đạo diễn thường không nhìn tôi diễn mà nhìn xuống bàn hoặc nói chuyện với ê-kíp. Thậm chí, có lần đi casting cùng bạn, họ còn chỉ ghi hình vai và giọng nói của tôi".

Nữ diễn viên cho biết cô từng bị nhận xét là "quá xấu", gương mặt không hợp với màn ảnh nên liên tục nhận về những cái lắc đầu. Những lời đánh giá thẳng thắn về ngoại hình từng khiến Diệu Nhi không khỏi chạnh lòng và có lúc hoài nghi về khả năng theo đuổi nghệ thuật của bản thân.

Tuy nhiên, thay vì gục ngã trước những lời từ chối, Diệu Nhi lựa chọn biến điều khác biệt của mình thành lợi thế. Chính nét diễn tự nhiên, sự duyên dáng, khả năng tung hứng hài hước cùng cá tính riêng đã giúp cô từng bước chinh phục khán giả, trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt hiện nay.

Trong quá khứ, Diệu Nhi từng liên tục bị rớt vai khi đi casting vì bị chê bai ngoại hình. Ảnh: FBNV

So với trong quá khứ, diện mạo hiện tại của nữ diễn viên đã thăng hạng ngoạn mục. Ảnh: FBNV

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Diệu Nhi bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất tại sân khấu kịch. Sở hữu lối diễn duyên dáng, "tưng tửng" nhưng đầy tự nhiên, nữ diễn viên dần gây chú ý qua hàng loạt sitcom, web drama và các chương trình giải trí.

Bước ngoặt giúp Diệu Nhi đến gần hơn với khán giả chính là vai Linh Đan trong sitcom Chiến dịch chống ế. Với cách thể hiện hài hước, biểu cảm "không đụng hàng", cô nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của thế hệ khán giả trẻ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Gia đình là số 1, Gái già lắm chiêu, Điệp vụ chân dài, Bẫy ngọt ngào, Gặp lại chị bầu...

Không chỉ hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực phim ảnh, Diệu Nhi còn tích cực tham gia các gameshow và ghi điểm bởi tính cách hoạt ngôn, hài hước cùng nguồn năng lượng tích cực. Năm 2015 - 2016 đánh dấu giai đoạn nữ diễn viên không ngừng nỗ lực làm mới bản thân khi mạnh dạn thử sức ở chương trình Bước nhảy hoàn vũ, đồng thời góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh được chú ý.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Diệu Nhi đã xây dựng được chỗ đứng riêng trong showbiz Việt. Từ cô gái từng bị đánh giá không có ngoại hình nổi bật và nhiều lần bị từ chối khi đi casting, cô chứng minh tài năng, sự kiên trì và cá tính khác biệt.

Tên tuổi của Diệu Nhi chỉ thực sự được chú ý khi cô có cơ hội xuất hiện trong sitcom Chiến Dịch Chống Ế năm 2015. Ảnh: FBNV

Cô ghi dấu ấn qua các phim Gái già lắm chiêu, Chị Mười Ba, Ngày mai Mai cưới, Anh trai yêu quái, Bẫy ngọt ngào... Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm giữa Diệu Nhi và diễn viên Anh Tú cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cặp đôi bén duyên từ năm 2015 khi cùng hoạt động tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức công khai mối quan hệ vào cuối năm 2016 khi xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện với trang phục đôi và tiết lộ đã hẹn hò được hơn một năm.

Dù là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz, Diệu Nhi và Anh Tú lại chọn cách yêu kín tiếng. Trong nhiều năm, cả hai hiếm khi chia sẻ về đối phương trên truyền thông nhưng vẫn nhiều lần để lộ những "hint" hẹn hò khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán. Chính sự kín đáo này càng khiến chuyện tình của cặp đôi nhận được nhiều sự tò mò và quan tâm.

Sau 7 năm đồng hành, Diệu Nhi và Anh Tú tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 tại Phan Thiết với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Trường Giang, Ngọc Trinh, Minh Hằng, Lê Dương Bảo Lâm... Đáng chú ý, trước thềm hôn lễ, cặp đôi tiết lộ đã đăng ký kết hôn từ năm 2019, tức đã trở thành vợ chồng hợp pháp trước đó khoảng 3 năm.

Anh Tú Atus - Diệu Nhi tổ chức lễ cưới vào ngày 10/10/2022 tại Phan Thiết, sau 7 năm yêu nhau. Ảnh: FBNV

Cặp đôi bén duyên từ năm 2015 khi cùng hoạt động tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Ảnh: FBNV

Anh Tú từng chia sẻ anh và Diệu Nhi có quy tắc hạn chế chia sẻ chuyện đời tư để khán giả chỉ tập trung vào công việc và những cống hiến trong nghề nghiệp. Ảnh: FBNV

Sau khi về chung một nhà, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn duy trì cách sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời sống hôn nhân cũng như các thành viên trong gia đình. Chính sự kín đáo này càng khiến chuyện riêng tư của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Thời gian qua, Diệu Nhi nhiều lần vướng nghi vấn đã làm mẹ. Nguồn cơn xuất phát từ việc một số khoảnh khắc có sự xuất hiện của các em bé được chia sẻ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, vào năm 2021, Anh Tú từng đăng tải một đoạn clip có hình ảnh một bé gái rồi nhanh chóng xóa chỉ sau ít phút, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Đến giữa năm 2024, mạng xã hội tiếp tục rộ lên nghi vấn Diệu Nhi đang mang thai lần hai khi cô nhiều lần xuất hiện với trang phục rộng rãi, khéo léo che vòng hai trong các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, trước những đồn đoán xoay quanh chuyện con cái, cả Diệu Nhi và Anh Tú đều giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.