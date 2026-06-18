Vợ NS Công Lý lên tiếng khi bị chê gắn link bán hàng bất chấp: "Tôi không có chồng giàu để dựa vào"

Trước lời chê bai này, bà xã NS Công Lý đáp lại thẳng thắn.

Thời gian gần đây, việc các nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia bán hàng online, làm tiếp thị liên kết trên mạng xã hội đã trở thành chủ đề được quan tâm. Mới đây, Ngọc Hà - bà xã NS Công Lý đã có bài đăng dài chia sẻ quan điểm cá nhân sau khi nhận về những lời bàn tán cho rằng cô "gắn link bất chấp", quảng cáo sản phẩm quá nhiều.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, cô được một người quen kể lại rằng có không ít ý kiến nhận xét: "Mọi người bảo Hà gắn link bất chấp quá. Gắn link điên cuồng quá". Trước lời chê bai này, bà xã NS Công Lý đáp lại thẳng thắn: "Em gắn link bằng cả tính mạng của mình, chứ bất chấp đã là gì".

Ngọc Hà cho biết bản thân không quá bận tâm đến những lời cười chê từ người khác. Điều khiến cô lo lắng nhất chính là việc không thể tự chủ về tài chính. Bà xã NS Công Lý trải lòng: "Tôi không có chồng giàu để dựa vào, không có ai chống lưng cho mình, nên tôi phải tự thân vận động, tự kiếm lấy cuộc sống mà mình mong muốn".

Ngọc Hà - bà xã NS Công Lý đã có bài đăng dài chia sẻ quan điểm cá nhân sau khi nhận về những lời bàn tán cho rằng cô "gắn link bất chấp", quảng cáo sản phẩm quá nhiều. Ảnh: FBNV

Cô khẳng định việc bán hàng, gắn link sản phẩm là công việc nghiêm túc giúp cô tạo ra thu nhập bằng chính sức lao động của bản thân. Dù thành quả có thể chưa quá lớn so với nhiều người khác, Ngọc Hà cho biết cô chưa từng cảm thấy nản lòng hay muốn từ bỏ.

Bà xã NS Công Lý cũng chia sẻ ở độ tuổi hiện tại, cô không còn quá để tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Với cô, điều đáng xấu hổ nhất là làm những việc trái với lương tâm của mình. "Tôi gắn link, tôi bán hàng, tôi kiếm thu nhập bằng chính sức lao động của mình", cô nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ngọc Hà cũng nói thêm rằng nhiều người thường nghĩ làm tiếp thị liên kết chỉ đơn giản là đăng đường link sản phẩm. Tuy nhiên, theo cô, công việc này đòi hỏi nhiều thời gian, sự tìm hiểu, tư duy và tính kiên trì. "Khách hàng bây giờ rất thông minh. Nếu sản phẩm không tốt, giá không hợp lý, họ có thể mua một lần nhưng sẽ không quay lại lần thứ hai", cô bày tỏ.

Dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, có những ngày chỉ muốn nghỉ ngơi và tạm gác mọi thứ, Ngọc Hà cho biết cô luôn tự nhắc bản thân phải tiếp tục cố gắng vì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Cuối bài đăng, bà xã Công Lý bày tỏ quan điểm: "Còn thở là còn gắn link. Ai cười thì cứ cười. Vì họ cũng đâu giúp gì, cho tôi tiền đâu".

Cô khẳng định việc bán hàng, gắn link sản phẩm là công việc nghiêm túc giúp cô tạo ra thu nhập bằng chính sức lao động của bản thân. Ảnh: FBNV

Vào tháng 3/2026, Ngọc Hà từng khiến nhiều người chú ý khi công khai chia sẻ kết quả từ công việc tiếp thị liên kết. Theo đó, bà xã nghệ sĩ Công Lý cho biết cô thu về hơn 31 triệu đồng sau 2 tháng gắn link bán hàng. Ngọc Hà khẳng định những sản phẩm cô giới thiệu trên mạng xã hội đều là những món đồ bản thân đã trải nghiệm và lựa chọn kỹ lưỡng trước khi chia sẻ đến người theo dõi.

Cô mong muốn mang đến các gợi ý chân thực, hữu ích và hy vọng nhận được sự ủng hộ lâu dài từ khán giả. Với vợ nghệ sĩ Công Lý, khoản thu nhập có được từ công việc này không chỉ là thành quả từ sự chăm chỉ, nỗ lực cá nhân mà còn trở thành động lực để cô tiếp tục cố gắng và phát triển hơn trong thời gian tới.

Vợ nghệ sĩ Công Lý chia sẻ: "Em mới bắt đầu làm sàn cam được gần 2 tháng thôi, chính xác là từ ngày 10/1. Và đây là con số đầu tiên em nhận được. Với em, đó là một niềm vui và cũng là động lực rất lớn để cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Em mong mọi người sẽ luôn tin yêu và ủng hộ em lâu dài. Những sản phẩm em review hay chia sẻ đều xuất phát từ sự trải nghiệm thực tế của bản thân, nên em luôn mong mang đến những lựa chọn chân thành và hữu ích nhất cho mọi người. Thật lòng cảm ơn tất cả tình cảm và sự ủng hộ của mọi người dành cho em. Em Hà vẫn khát khao kiếm tiền hơn bất kỳ điều gì trên đời!".

Vợ nghệ sĩ Công Lý từng chia sẻ đã kiếm được hơn 31 triệu đồng chỉ trong 2 tháng làm tiếp thị liên kết. Ảnh: FBNV

Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý vào năm 2021 sau nhiều năm tìm hiểu. Trong suốt những năm qua, cô luôn đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe sau biến cố. Trong giai đoạn khó khăn ấy, Ngọc Hà đã tạm gác công việc văn phòng để toàn tâm chăm sóc chồng, luôn ở bên động viên tinh thần và đồng hành cùng anh trong hành trình hồi phục.

Không chỉ hỗ trợ về sức khỏe, cô còn tiếp thêm động lực để NSND Công Lý dần lấy lại sự tự tin, trở lại với niềm đam mê diễn xuất dù chỉ đảm nhận những vai diễn nhỏ. Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã cải thiện đáng kể. Nam nghệ sĩ cũng dần tái xuất màn ảnh với một số vai khách mời trong các bộ phim như Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Dưới bóng cây hạnh phúc hay Trạm cứu hộ trái tim.

Sau hơn 5 năm đồng hành cùng chồng vượt qua nhiều biến cố, Ngọc Hà cho biết điều cô trân quý nhất không nằm ở những ràng buộc hình thức, mà chính là sự thấu hiểu, cảm thông và lựa chọn cùng nhau đi tiếp qua mọi giai đoạn của cuộc sống. Với cô, NSND Công Lý không chỉ là người bạn đời mà còn là người giúp cô nhận ra ý nghĩa của sức khỏe, tình yêu thương và sự sẻ chia.