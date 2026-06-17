Chị Đẹp ly hôn đúng Valentine vừa mù quáng tái hợp, cưu mang gã trai đểu bị cả showbiz cạch mặt, thấy mà chỉ biết cạn lời

Mối quan hệ giữa Chị Đẹp này và trai tồi showbiz khiến dân tình xôn xao 2 ngày qua.

Năm 2022, showbiz Hoa ngữ chấn động khi Ngô Thiến (Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng) tuyên bố ly hôn tài tử Trương Vũ Kiếm ngay đúng ngày Valentine. Họ chia tay chỉ sau 1 năm xác nhận quan hệ vợ chồng với công chúng. Đến ngày 15/6, "team qua đường" đã bắt gặp Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm cùng đi siêu thị mua sắm. Nguồn tin cho biết Ngô Thiến mặc váy trắng rộng, vòng 2 lùm xùm giống như người đang mang thai. Đáng chú ý, từ đầu tháng 1 năm nay, cặp đôi đã liên tục được trông thấy cùng nhau đưa con gái ra ngoài đi chơi, đi mua sắm và du lịch châu Âu. Cả hai có nhiều tương tác thân mật, thậm chí Trương Vũ Kiếm còn chuyển nhà đến gần nơi mẹ con Ngô Thiến sống.

Điều này khiến dân tình nghi vấn Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm đã "lò vi sóng". Thông tin Ngô Thiến tái hợp chồng cũ như "chưa hề có cuộc chia ly" khiến công chúng Trung Quốc muốn "ngất xỉu" vì tức sôi máu, bó tay với sự lụy tình mù quáng cứ cố đâm đầu vào biển khổ của nữ diễn viên 9X. Vì mối quan hệ với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến từ 1 diễn viên được săn đón, rơi vào cảnh hết thời và chịu nhiều tổn thương khi phải 1 mình gánh vác hậu quả của chuyện tình yêu này.

MXH dậy sóng với thông tin Ngô Thiến tái hôn, thậm chí mang thai con thứ 2 cho Trương Vũ Kiếm. Ảnh: Xiaohongshu.

Xem những bằng chứng nghi vấn "lò vi sóng" của nữ diễn viên 9X với chồng cũ, công chúng Trung Quốc muốn "ngất xỉu" vì tức sôi máu, bó tay với sự lụy tình hết thuốc chữa của Ngô Thiến. Ảnh: Sina.

Trên MXH, loạt từ khóa "Ngô Thiến - địa ngục fan", "cả nước cạn lời với chị đẹp Ngô Thiến", "mỹ nữ cầm bài đẹp đánh ra kết quả nát bét", "Cạn hết phước vì Ngô Thiến" hay "ngọc nữ lụy tình tái hợp với gã trai rẻ rúng mẹ con mình" liên tục leo top hotsearch MXH Weibo. Trước làn sóng bày tỏ sự phản đối, thất vọng của công chúng, sáng nay (16/6), Ngô Thiến đã lên tiếng về mối quan hệ hiện tại giữa cô với Trương Vũ Kiếm. "Nữ thần thanh xuân" một thời cho biết cô và chồng cũ không có khả năng tái hôn. Ngô Thiến cũng khẳng định cô không mang thai lần 2.

Theo Ngô Thiến, thời điểm ly dị với Trương Vũ Kiếm, cô quả thật đã cắt đứt liên lạc với chồng cũ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, nữ diễn viên cho rằng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến con gái thiếu vắng hoàn toàn tình thương của cha. Do đó, cô không còn xem Trương Vũ Kiếm như kẻ thù, cùng anh duy trì mối quan hệ hòa thuận để cùng chăm sóc và dành tình yêu trọn vẹn cho con gái.

Khán giả khen ngợi cách cư xử văn minh của Ngô Thiến - Trương Vũ Kiếm hậu tan vỡ. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn rất lo lắng nữ diễn viên sẽ đi vào "vết xe cũ". Bởi theo nhiều nguồn tin thân cận trong giới, Trương Vũ Kiếm có miệng lưỡi ngọt ngào, còn Ngô Thiến lại dễ mềm lòng. Nam diễn viên này hiện thất nghiệp toàn tập và lấy chuyện thăm nom con để ăn bám Ngô Thiến. Công ty quản lý đã yêu cầu Ngô Thiến tránh xa chồng cũ, không cho Trương Vũ Kiếm mượn tiền hay dùng tiền của cô. Song Ngô Thiến vẫn mở rộng cửa nhà cho Trương Vũ Kiếm vào khiến nhân viên công ty cạn lời.

Ngô Thiến tuyên bố sẽ không tái hôn với Trương Vũ Kiếm. Tuy nhiên, các nguồn tin trong showbiz cho biết nữ diễn viên này đang nuôi chồng cũ thất nghiệp. Ảnh: Sina.

Cái kết bẽ bàng cho "công chúa Hoa Sách" đâm đầu vào mối quan hệ không danh phận

Sinh năm 1992, Ngô Thiến từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của thế hệ diễn viên Hoa ngữ sau năm 1990. Ngay từ thời còn ngồi trên ghế giảng đường, cô đã thu hút sự chú ý của nhiều công ty giải trí lớn nhờ sở hữu nhan sắc thanh thuần cùng loạt danh hiệu như "Tứ đại mỹ nhân" của Học viện Vũ Hán và giải "Người đẹp ăn ảnh nhất" tại cuộc thi Hoa hậu Hồ Bắc. Không để vụt mất viên ngọc quý, Hoa Sách - công ty sản xuất phim ảnh hàng đầu Trung Quốc - đã ký hợp đồng quản lý với Ngô Thiến khi cô mới học năm 2 đại học.

Gia nhập giới giải trí với hình tượng trong trẻo, ngọt ngào và nữ tính, Ngô Thiến nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm ăn khách như Bên Nhau Trọn Đời, Anh Chỉ Thích Em hay Lê Hấp Đường Phèn. Nhờ diễn xuất tự nhiên cùng sức hút riêng biệt, cô được khán giả ưu ái gọi là "nữ thần thanh xuân thế hệ mới", "công chúa Hoa Sách".

Ngô Thiến từng được mệnh danh là tiểu hoa đán ngọt ngào của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Năm 2018, Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm để lộ vô số hint "phim giả tình thật" sau khi đóng chung phim Anh Chỉ Thích Em. Phía Hoa Sách lập tức phản đối, mong Ngô Thiến tập trung phát triển sự nghiệp bởi công ty đã lấy được vai chính cho cô trong bộ phim cung đấu ăn khách Hậu Cung Như Ý Truyện. Thế nhưng, Ngô Thiến từ chối, kiên quyết gác lại sự nghiệp để kết hôn và sinh con với Trương Vũ Kiếm. Không khuyên được "gà cưng", Hoa Sách mặc cho Ngô Thiến muốn làm gì thì làm, chuyển giao toàn bộ tài nguyên nghệ thuật của ngôi sao sinh năm 1992 cho nghệ sĩ khác.

Tháng 3/2021, paparazzi săn được khoảnh khắc Ngô Thiến bế 1 em bé, nghi vấn là con của cô và tài tử họ Trương. Đây được xem là bằng chứng "không thể chối cãi", khẳng định thông tin "nữ thần thanh xuân" hàng đầu Cbiz đã bí mật sinh con cho Trương Vũ Kiếm. Trước sức ép của dư luận, Trương Vũ Kiếm đành công bố tin tức kết hôn và có con sau thời gian dài che giấu. Trong bài đăng trên trang cá nhân, nam diễn viên là miễn cưỡng thừa nhận, thậm chí không trực tiếp nhắc đến Ngô Thiến là bà xã của mình như nhiều nghệ sĩ nam đã kết hôn khác trong showbiz, mà chỉ gọi cô là "mẹ của con gái". Sau khi công khai quan hệ, Trương Vũ Kiếm hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con trên truyền thông.

Ngô Thiến vì kết hôn, sinh con cho Trương Vũ Kiếm mà vứt bỏ sự nghiệp đang trên đà thăng tiến của mình. Ảnh: Sina.

Đúng ngày Valentine 14/2/2022, Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm thông báo ly hôn. Công chúng ngỡ ngàng và bất ngờ bởi tuyên bố đường ai nấy đi quá đỗi đột ngột của cặp sao. Trên các trang mạng xã hội, có hàng trăm nghìn bình luận chỉ trích Trương Vũ Kiếm. Anh bị mỉa mai là "gã trai đểu giả, tồi tệ nhất lịch sử Cbiz" vì luôn chối bỏ Ngô Thiến. Thậm chí, dù đã có con với nữ thần Cbiz, anh vẫn tỏ vẻ độc thân, tuyên bố mình muốn tìm bạn gái trên sóng truyền hình. Lùm xùm đời tư khiến Trương Vũ Kiếm bị công chúng tẩy chay, nhà sản xuất quay lưng, đồng nghiệp xa lánh.

Sau cuộc hôn nhân tai tiếng, sự nghiệp của Ngô Thiến lao dốc không phanh. Cô trở lại với giới giải trí, tham gia 1 số dự án phim, thậm chí thử thách bản thân với show Đạp Gió 2023 nhưng không thành công.

Năm 2021, Trương Vũ Kiếm miễn cưỡng thừa nhận mối quan hệ với Ngô Thiến. 11 tháng sau, cặp sao tan vỡ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu