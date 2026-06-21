Kim Seon Ho - Go Youn Jung lộ bằng chứng hẹn hò

Mối quan hệ giữa Kim Seon Ho - Go Youn Jung ở thời điểm hiện tại đang khiến cả mạng xã hội phải ồn.

Sáng 20/6, cộng đồng mạng châu Á sục sôi trước 1 bằng chứng hẹn hò rõ như ban ngày của cặp đôi màn ảnh đình đám Kim Seon Ho và Go Youn Jung.

Theo nguồn tin, mới đây Kim Seon Ho đã lộ diện ở sân bay Incheon để chuẩn bị lên đường tới Thái Lan dự sự kiện họp fan dành cho người hâm mộ. Trước ống kính, nam ngôi sao giơ cao chiếc điện thoại giống như thể muốn khoe cho khán giả thấy màn hình khóa của mình. Ngay lập tức, “thánh soi” đã nhanh chóng vào việc và phát hiện ra màn hình smartphone của Kim Seon Ho là poster bộ phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không do anh và Go Youn Jung đóng chính. Đáng nói, mỹ nhân họ Go trước đó cũng cho biết cô sử dụng chính poster bộ phim này để làm màn hình khóa điện thoại.

Từ đây, nhiều khán giả đồng loạt nhận định, Kim Seon Ho - Go Youn Jung đang hẹn hò với nhau và không ngần ngại khoe cho công chúng biết về màn hình điện thoại đôi của họ.

Kim Seon Ho để lộ ra việc dùng poster phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không làm hình nền smartphone. Ảnh: X

Trước đó, Go Youn Jung cũng không ngần ngại khoe việc màn hình khóa điện thoại của mình là poster phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không. Ảnh: Naver

Đáng chú ý, Kim Seon Ho cách đây không lâu đã đối mặt với cơn sóng gió nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp khi dính lùm xùm trốn thuế. Vậy nên, không ít netizen còn suy đoán rằng Go Youn Jung chắc phải yêu tài tử họ Kim sâu đậm tới mức sẵn sàng đồng hành cùng anh trong khoảng thời gian khủng hoảng này.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Kim Seon Ho lẫn Go Youn Jung đều chưa có động thái phản hồi về nghi vấn tình ái bủa vây xung quanh họ.

Được biết, Kim Seon Ho - Go Youn Jung vốn được nhiều khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình sau màn hợp tác ăn ý ở tác phẩm hot hòn họt hồi đầu năm nay Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không. Nhiều fan cũng hy vọng 2 ngôi sao “phim giả tình thật” và nên duyên ngoài đời thật. Nếu thực sự Kim Seon Ho - Go Youn Jung xác nhận hẹn hò thì họ chắc chắn sẽ trở thành 1 trong những cặp đôi có visual đỉnh nhất làng giải trí Kbiz ở thời điểm hiện tại.

Công chúng đang hóng chờ động thái tiếp theo của Kim Seon Ho - Go Youn Jung. Ảnh: Nate

Kim Seon Ho sinh năm 1986, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi với tư cách diễn viên nhạc kịch. Tới năm 2017, anh lấn sân đóng phim, có vai diễn đầu tiên ở tác phẩm truyền hình mang tên Good Manager. Tên tuổi Kim Seon Ho vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ vai nam thứ ấn tượng trong bộ phim gây sốt Start Up (2020). 1 năm sau, nam nghệ sĩ lại tiếp tục gây ấn tượng sâu đậm với công chúng nhờ vai nam chính ở bộ phim truyền hình ăn khách Hometown Cha-Cha-Cha. Sau tác phẩm này, Kim Seon Ho chính thức gia nhập vào hàng ngũ những sao nam nổi tiếng nhất của làn sóng Hallyu tại thị trường nước ngoài.

Trong năm nay, bên cạnh vai nam chính ở tác phẩm Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không thành công vang dội, Kim Seon Ho còn bị tổn hại danh tiếng vì ồn ào trốn thuế. Anh bị truyền thông Hàn tố áp dụng mô hình lập công ty ma, chuyển thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để gian lận thuế thu nhập cá nhân, tương tự trường hợp của Cha Eun Woo.

Trước hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới pháp luật, tới sáng 4/2, Kim Seon Ho đã chính thức lên tiếng thông qua công ty quản lý. Trong thông báo gửi đến công chúng, nam thần 8X xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết trong việc thành lập, vận hành công ty pháp nhân 1 thành viên dẫn đến sai lầm trong tài chính. Theo phía Fantagio - công ty quản lý của Kim Seon Ho, nam diễn viên đã nộp bổ sung tiền thuế còn thiếu. Tuyên bố từ phía tài tử họ Kim được cho là lời ngầm thừa nhận anh đã có hành vi trốn thuế, né thuế thông qua công ty gia đình.

Tính đến nay, cơ quan thuế vẫn chưa có thông báo chính thức hay mở cuộc điều tra với Kim Seon Ho. Tuy nhiên, nếu cáo buộc lập công ty ma để biển thủ công quỹ và trốn thuế của nam diễn viên này là thật, anh không chỉ đứng trước nguy cơ tan tành sự nghiệp mà thậm chí là trả giá bằng 1 án tù.

Theo luật sư Roh Jong Eon, đại diện Công ty Luật Jonjae, chỉ riêng việc Kim Seon Ho chưa đăng ký ngành nghề bắt buộc “kinh doanh - quản lý nghệ thuật đại chúng” cho công ty gia đình, đồng thời nhận tiền thanh toán (doanh thu quản lý) trong tình trạng chưa đăng ký, đã có thể cấu thành hành vi vi phạm Luật Phát triển Công nghiệp Nghệ thuật Đại chúng, với mức án lên đến 2 năm tù.

Kim Seon Ho có sự nghiệp thành công song đời tư lại dính nhiều bê bối. Ảnh: Naver

Trong khi đó, Go Youn Jung sinh ngày 22/04/1996, hiện là 1 trong những đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ diễn viên “tài sắc vẹn toàn” của màn ảnh Hàn Quốc. Xuất thân là sinh viên chuyên ngành Hội họa đương đại tại Đại học Nữ sinh Seoul, cô từng gây sốt khắp cộng đồng mạng với vai trò người mẫu ảnh nhờ gương mặt đạt “tỷ lệ kim cương” - 1 chuẩn mực hoàn hảo thường được các chuyên gia thẩm mỹ dùng làm hình mẫu.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2019 qua bộ phim He Is Psychometric, Go Youn Jung nhanh chóng thoát mác hot girl mạng để khẳng định thực lực qua loạt vai diễn nặng đô. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua các siêu phẩm như Sweet Home (vai Park Yu Ri mạnh mẽ), Alchemy of Souls 2 (vai nàng Naksu xinh đẹp) và đặc biệt là bước ngoặt bùng nổ toàn cầu với vai Jang Hee Soo trong Moving (2023). Đến năm 2026, cô đã vững vàng ở vị trí sao hạng A, trở thành mỹ nhân thế hệ mới, được các đạo diễn săn đón nhờ khả năng cân đẹp cả mảng hành động lẫn tâm lý tình cảm.

Go Youn Jung là mỹ nhân “mặt kim cương” hoàn hảo nức tiếng. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver