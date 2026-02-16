Bán hết vé bất chấp tranh cãi, nụ cười của Kim Seon Ho đã trở lại

Những bức ảnh mới nhất của Kim Seon Ho và bạn diễn của anh trong vở kịch "Secret Passage" vừa được công bố. (Ảnh: Haap)

Những bức ảnh từ buổi diễn đầu tiên của vở kịch "Secret Passage" mới đây đã được chia sẻ trên tài khoản chính thức của công ty sản xuất với chú thích: "'Ảnh chụp chung buổi diễn đầu tiên của "Secret Passage" được hé lộ. Tôi đã chờ các bạn". Trong những bức ảnh này, Kim Seon Ho tạo dáng rạng rỡ bên cạnh bạn diễn Lee Si Hyung sau buổi diễn mở màn. Đối với nhiều người hâm mộ, nụ cười ấy mang một ý nghĩa đặc biệt.

"Secret Passage" đánh dấu lịch trình chính thức đầu tiên của Kim Seon Ho sau những tranh cãi gần đây xoay quanh việc anh sử dụng công ty gia đình một thành viên. Nam diễn viên đã phải đối mặt với cáo buộc rằng anh đã sử dụng công ty này để trốn thuế. Đây là một vấn đề nhạy cảm ở Hàn Quốc, nơi các vụ bê bối thuế của người nổi tiếng thường gây ra sự soi mói gay gắt của công chúng.

Công ty quản lý của Kim Seon Ho, Fantagio, cho biết trong một tuyên bố chính thức rằng nam diễn viên đã thành lập công ty vào tháng 1 năm 2024 để hoạt động diễn xuất và sản xuất sân khấu. Công ty quản lý cho biết, khi hợp đồng mới của anh với Fantagio bắt đầu vào tháng 2 năm 2025, các khoản thanh toán cho các hoạt động của Kim Seon Ho đều được thực hiện thông qua công ty anh đã ký hợp đồng.

Fantagio cho biết Kim Seon Ho đã tổ chức lại việc sử dụng thẻ công ty, tiền lương cho thành viên gia đình và các vấn đề liên quan đến xe công ty sau khi nhận ra những hiểu lầm do thiếu kiến thức vận hành. Công ty quản lý cho biết anh đã đóng thêm thuế thu nhập cá nhân ngoài thuế doanh nghiệp đã đóng trước đó và hiện đang tiến hành thủ tục đóng cửa công ty một thành viên. Fantagio cho biết anh đã ngừng hoạt động sau khi nhận ra rằng việc điều hành công ty một thành viên có thể gây ra hiểu lầm.

(Ảnh: Haap)

Bất chấp những ồn ào, sức hút vé của Kim Seon Ho trên sân khấu kịch dường như vẫn còn nguyên vẹn. Cả ba đợt bán vé cho các buổi biểu diễn có sự tham gia của Kim Seon Ho đều bán hết. Vở kịch "Secret Passage" đánh dấu hoạt động công khai đầu tiên của anh kể từ khi các cáo buộc trốn thuế xuất hiện. Việc bán hết vé nhanh chóng đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, với những bình luận ca ngợi cả khả năng diễn xuất và sự kiên cường của Kim Seon Ho.

"Cảm ơn vì luôn mang đến cho chúng tôi những màn trình diễn như những món quà" - một bình luận được viết dưới những bức ảnh mới của Kim Seon Ho.

Trong vở kịch "Secret Passage", Kim Seon Ho vào vai Dong-jae, một trong hai người đàn ông đối mặt với nhau trong một không gian bí ẩn sau khi mất trí nhớ. Thông qua những cuốn sách chứa đựng những ký ức đan xen, các nhân vật khám phá các chủ đề về số phận, cái chết và ý nghĩa của cuộc sống lặp lại.

Vở kịch "Secret Passage" đã khai diễn vào ngày 13 tháng 2 và sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 5 tại Nhà hát NOL ở Daehangno, khu phố kịch nổi tiếng của Seoul.