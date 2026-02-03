Kim Seon Ho có khả năng nhận 2 năm tù

Vào ngày 1/2 vừa qua, Sports Kyunghang công bố Kim Seon Ho sở hữu công ty gia đình có mô hình giống công ty của Cha Eun Woo. Đây là dấu hiệu cho thấy mô hình này có thể liên quan đến né thuế hoặc trốn thuế trá hình. Công ty quản lý Fantagio nhanh chóng phản hồi rằng công ty gia đình của Kim Seon Ho đã không hoạt động suốt hơn một năm qua, bắt đầu thủ tục giải thể và được lập theo đề xuất từ công ty quản lý cũ Salt Entertainment, với mục đích ban đầu là phục vụ hoạt động sân khấu kịch, không nhằm trốn thuế.

Tuy nhiên đến nay, Sports Kyunghang tiếp tục công bố thông tin trong thời gian còn trực thuộc công ty quản lý cũ, Kim Seon Ho đã nhận tiền thanh toán cho các hoạt động nghệ thuật thông qua pháp nhân công ty một người mang tên “SH2”, được thành lập vào tháng 1/2024. Việc nam diễn viên lập công ty gia đình để nhận tiền làm dấy lên nghi vấn “rửa thuế”. Nếu thu nhập được tính trực tiếp cho cá nhân, Kim Seon Ho sẽ phải chịu thuế thu nhập lên tới 49,5% (bao gồm thuế địa phương). Ngược lại, nếu hạch toán dưới dạng thu nhập của công ty, mức thuế doanh nghiệp tối đa chỉ 19%.

Một người liên quan đến công ty quản lý cũ Salt Entertainment cho biết: “Chúng tôi chỉ chuyển tiền vào tài khoản mà phía diễn viên yêu cầu”. Theo Sports Kyunghang , đây không đơn thuần là hành vi tiết kiệm thuế hợp pháp, mà có thể bị xem là né thuế có chủ đích, lợi dụng sự chênh lệch giữa các mức thuế suất. Đặc biệt, địa chỉ công ty trùng với nơi cư trú của Kim Seon Ho, khiến nghi vấn về "công ty ma" khó có thể bị bác bỏ. Do đó, toàn bộ số tiền nhận qua pháp nhân này nhiều khả năng sẽ bị coi là thu nhập chuyển hướng để né thuế.

Kim Seon Ho nhận thu nhập qua công ty riêng SH2, làm dấy lên nghi vấn né thuế. Ảnh: Koreaboo

Luật sư Noh Jong Eon thuộc hãng luật Jonjae đưa ra nhận định: “Qua các trường hợp của Cha Eun Woo và Kim Seon Ho, việc chuyển thu nhập qua các pháp nhân chưa đăng ký là yếu tố then chốt làm suy yếu tính minh bạch trong quyết toán và quản lý thuế. Đây là thời điểm các cơ quan chức năng cần tiến hành tổng kiểm tra và tăng cường giám sát để ngăn chặn triệt để hành vi lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trốn thuế”.

Phía công ty quản lý Fantagio cũng bị cho là đã "gậy ông đập lưng ông" khi lên tiếng giải thích về cáo buộc của Kim Seon Ho. Trước đó vào ngày 1/2, công ty cho biết pháp nhân một người của Kim Seon Ho được thành lập để sản xuất kịch và các hoạt động liên quan đến sân khấu, đồng thời khẳng định không nhằm mục đích trốn hay né thuế.

Tuy nhiên, Kim Seon Ho chưa đăng ký ngành nghề bắt buộc “kinh doanh - quản lý nghệ thuật đại chúng” cho công ty này. Việc nhận tiền thanh toán (doanh thu quản lý) trong tình trạng chưa đăng ký có thể cấu thành hành vi vi phạm Luật Phát triển Công nghiệp Nghệ thuật Đại chúng, với mức án lên đến 2 năm tù.

Luật sư Noh Jong Eon nói thêm: “Các trường hợp như Cha Eun Woo và Kim Seon Ho cho thấy việc không đăng ký ngành nghề không chỉ là sai sót hành chính, mà đang dần bộc lộ mối liên hệ đáng kể với việc bị lợi dụng như một công cụ né thuế của giới nghệ sĩ có thu nhập cao”. Liên quan vấn đề này, Fantagio thay đổi lập trường so với trước đây: “Đúng là sau khi thành lập pháp nhân, đã có giai đoạn Kim Seon Ho nhận tiền thanh toán tạm thời từ công ty quản lý cũ”.

"Nam thần má lúm" có khả năng nhận án 2 năm tù. Ảnh: X

Trong công ty của Kim Seon Ho, bố nam diễn viên được đăng ký làm giám đốc nội bộ và còn mẹ anh giữ vai trò kiểm toán viên. Việc không có quản lý chuyên nghiệp bên ngoài mà chỉ để người nhà nắm giữ các vị trí quan trọng ở công ty được cho là nhằm vận hành dòng tiền linh hoạt trong phạm vi gia đình.

Có nguồn tin cho hay, Kim Seon Ho trả cho bố mẹ mức lương hàng chục triệu won (hàng trăm triệu đồng) mỗi tháng, sau đó số tiền này lại được chuyển ngược về cho nam ngôi sao. Ngoài ra, bố mẹ nam diễn viên còn sử dụng thẻ công ty để chi trả phí sinh hoạt và vui chơi giải trí. Bố Kim Seon Ho dùng thẻ công ty để mua thuốc lá, thanh toán tại các quán karaoke, và chiếc xe Genesis GV80 mà ông đang sử dụng cũng được đăng ký dưới tên công ty nói trên. Hành vi này bị nghi ngờ nhằm tăng chi phí doanh nghiệp để giảm thuế, đồng thời có thể cấu thành tội lạm dụng công quỹ, biển thủ tài sản.

Công ty gia đình của nam diễn viên xuất hiện nhiều điểm nghi vấn. Ảnh: Koreaboo

Giới chuyên gia pháp lý nhận định, công ty của Kim Seon Ho có cấu trúc gần giống với mô hình công ty gia đình gây tranh cãi trong suốt thời gian qua của Cha Eun Woo - 1 hình thức được cho là nhằm phân tán thu nhập để thực hiện hành vi trốn thuế. Việc đưa bất động sản vào danh mục kinh doanh cũng được cho là động thái giúp Kim Seon Ho dễ vay vốn hơn so với cá nhân, đồng thời có thể đưa khoản lãi vay vào chi phí doanh nghiệp để giảm thuế.

Sau khi Cha Eun Woo - Kim Seon Ho bị phát hiện sử dụng mô hình tương tự nhau, làm dấy lên nghi vấn trốn thuế thì công chúng hiện đang đổ dồn sự chú ý vào Fantagio - công ty quản lý của cả 2 ngôi sao. Nếu thông tin trốn thuế có thật, nam tài tử sẽ đối mặt với nguy cơ "bay màu" sự nghiệp bất chấp việc đang gây bão toàn cầu với Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không.

Liệu Kim Seon Ho có đi vào vết xe đổ của Cha Eun Woo? Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Sports Kyunghang