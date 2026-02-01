Kim Seon Ho dính cáo buộc nghiêm trọng, nguy cơ sụp đổ sự nghiệp?

Chiều 1/2, tờ Sports Kyunghyang đưa tin, Kim Seon Ho bất ngờ dính nghi vấn thành lập công ty ma để trốn thuế. Nếu thông tin trốn thuế có thật, nam tài tử sẽ đối mặt với nguy cơ "bay màu" sự nghiệp bất chấp việc đang gây bão toàn cầu với Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không.

Theo Sports Kyunghang cho hay, Kim Seon Ho đã thành lập 1 công ty đặt tại địa chỉ trùng khớp với nơi ở của anh và giữ vai trò CEO. Công ty này được thành lập từ tháng 1/2024, với hàng loạt ngành nghề kinh doanh như: quảng cáo, sản xuất show truyền hình, truyền thông, bất động sản… Tuy có ghi ngành nghề giải trí nhưng doanh nghiệp lại chưa đăng ký kinh doanh nghệ thuật đại chúng với cơ quan có thẩm quyền, làm dấy lên nghi vấn đây là 1 công ty ma, chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Nguồn tin cho biết thêm, bố nam diễn viên được đăng ký làm giám đốc nội bộ và còn mẹ anh giữ vai trò kiểm toán viên trong công ty. Việc không có quản lý chuyên nghiệp bên ngoài mà chỉ để người nhà nắm giữ các vị trí quan trọng ở công ty được cho là nhằm vận hành dòng tiền linh hoạt trong phạm vi gia đình.

Có nguồn tin cho hay, Kim Seon Ho trả cho bố mẹ mức lương hàng chục triệu won (hàng trăm triệu đồng) mỗi tháng, sau đó số tiền này lại được chuyển ngược về cho nam ngôi sao. Ngoài ra, bố mẹ nam diễn viên còn sử dụng thẻ công ty để chi trả phí sinh hoạt và vui chơi giải trí. Bố Kim Seon Ho dùng thẻ công ty để mua thuốc lá, thanh toán tại các quán karaoke, và chiếc xe Genesis GV80 mà ông đang sử dụng cũng được đăng ký dưới tên công ty nói trên. Hành vi này bị nghi ngờ nhằm tăng chi phí doanh nghiệp để giảm thuế, đồng thời có thể cấu thành tội lạm dụng công quỹ, biển thủ tài sản.

Kim Seon Ho bị nghi thành lập công ty ma để trốn thuế. Ảnh: Naver

Giới chuyên gia pháp lý nhận định, công ty của Kim Seon Ho có cấu trúc gần giống với mô hình công ty gia đình gây tranh cãi trong suốt thời gian qua của Cha Eun Woo - 1 hình thức được cho là nhằm phân tán thu nhập để thực hiện hành vi trốn thuế.

Việc đưa bất động sản vào danh mục kinh doanh cũng được cho là động thái giúp Kim Seon Ho dễ vay vốn hơn so với cá nhân, đồng thời có thể đưa khoản lãi vay vào chi phí doanh nghiệp để giảm thuế.

Sau khi Cha Eun Woo - Kim Seon Ho bị phát hiện sử dụng mô hình tương tự nhau, làm dấy lên nghi vấn trốn thuế thì công chúng hiện đang đổ dồn sự chú ý vào Fantagio - công ty quản lý của cả 2 ngôi sao.

Ở diễn biến mới nhất, Fantagio thừa nhận sự tồn tại của công ty Kim Seon Ho nhưng cho biết doanh nghiệp này đã không còn hoạt động trong vòng hơn 1 năm. Họ cho biết thêm: "Công ty do Kim Seon Ho thành lập từ trước, nam diễn viên không biết chuyện này có thể gây rắc rối pháp lý. Mục đích thành lập không phải để trốn thuế mà vì anh ấy có niềm đam mê và muốn duy trì hoạt động trong mảng kịch nói trong tương lai. Nhận thấy đây có thể là vấn đề gây tranh cãi, chúng tôi đang tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp nói trên".

Truyền thông Hàn đặt ra nghi vấn Kim Seon Ho có hoạt động đáng ngờ tương tự như Cha Eun Woo. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Kyunghyang