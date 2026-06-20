Mỹ nhân không thể đóng vai nghèo: Biểu tượng sang chảnh suốt 2 thập kỷ, cứu vớt cuộc đời tài tử Ở Nhà Một Mình đình đám

Với tủ quần áo hàng hiệu, những câu thoại kinh điển và phong thái "tiền không là vấn đề", Brenda Song đã biến nhân vật này trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng.

Trong một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội gần đây về những diễn viên “không thể đóng vai nghèo” vì hình tượng quá sang chảnh, cái tên Brenda Song liên tục được nhắc đến nhiều nhất. Nữ diễn viên người Mỹ gốc Á đã khắc sâu trong lòng khán giả vai London Tipton – tiểu thư giàu có, đỏng đảnh nhưng cực kỳ đáng yêu trong series kinh điển The Suite Life of Zack and Cody. Đối với cả một thế hệ khán giả Disney, Brenda Song gần như đồng nghĩa với sự sang chảnh, xa hoa và cuộc sống thượng lưu.

Brenda Song được nhắc đến nhiều nhất khi nói về "diễn viên không thể diễn vai nghèo". Ảnh: X

"London Tipton" – biểu tượng sang chảnh của cả 1 thế hệ

Hơn 2 thập kỷ trước, khán giả truyền hình toàn cầu đã say mê một tiểu thư nhà tài phiệt đỏng đảnh, ngây ngô và giàu có không lối thoát: London Tipton trong The Suite Life of Zack and Cody. Với tủ quần áo hàng hiệu, những câu thoại kinh điển và phong thái "tiền không là vấn đề", Brenda Song đã biến nhân vật này trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng.

Ảnh: X

Brenda Song diễn quá thành công vai London Tipton. Ảnh: X

Dù đã nhiều năm trôi qua, hình ảnh London Tipton vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ như một "đỉnh cao" của hình tượng tiểu thư sang chảnh. Đến nay, hàng loạt đoạn cắt cảnh của nhân vật này vẫn liên tục lan truyền trên TikTok, Instagram và X. Nhiều khán giả trẻ thậm chí biết đến London Tipton trước khi xem trọn vẹn bộ phim.

Có thể nói rằng London Tipton đã trở thành một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất lịch sử Disney Channel. Brenda Song đã thể hiện vai diễn này xuất sắc đến mức, dù sau này cô đã thử sức với nhiều vai diễn đa dạng, khán giả vẫn luôn thấy ở cô một phong thái sang chảnh khó lẫn.

Ảnh: X

Ảnh: X

Hàng loạt trích đoạn của bộ phim vẫn gây bão mạng xã hội. Ảnh: X

Từ "Sao nhí Disney" đến diễn viên thực lực

Không chỉ là một "bông hồng" tài năng của Disney với những tác phẩm đình đám như Wendy Wu: Homecoming Warrior, Brenda Song còn chứng minh thực lực qua các dự án chính kịch đòi hỏi kỹ năng diễn xuất chuyên sâu.

Brenda Song sinh ngày 27/3/1988 tại Carmichael, California. Cô có cha là người Hmong và mẹ là người Thái-Mỹ, lớn lên trong một gia đình giản dị với hai em trai. Brenda Song bắt đầu sự nghiệp từ năm 6 tuổi với vai trò người mẫu nhí và nhanh chóng chuyển sang diễn xuất. Không chỉ là một "bông hồng" tài năng của Disney với những tác phẩm đình đám như Wendy Wu: Homecoming Warrior hay The Suite Life of Zach and Cody, Brenda Song còn chứng minh thực lực qua các dự án chính kịch đòi hỏi kỹ năng diễn xuất chuyên sâu.

Cô góp mặt trong bộ phim đoạt giải Oscar The Social Network (2010), rồi tiếp tục khẳng định mình qua các series như Scandal, Dollface hay gần đây là Blue Eye Samurai. Brenda Song còn là người phụ nữ có học thức đáng nể khi tốt nghiệp Đại học California, Berkeley chuyên ngành Tâm lý học.

Ảnh: X

Ảnh: X

Brenda Song vừa có sự nghiệp thành công, vừa có học vấn đáng nể. Ảnh: X

Chuyện tình "cứu rỗi" tài tử đình đám Macaulay Culkin

Nếu sự nghiệp của Brenda Song là một hành trình rực rỡ, thì chuyện tình cảm của cô lại được ví như một "bến đỗ bình yên" cứu vớt cuộc đời của Macaulay Culkin – sao nhí nổi danh toàn cầu qua bộ phim Ở nhà một mình (Home Alone).

Mối quan hệ của Brenda Song và Macaulay Culkin được đánh giá là một trong những câu chuyện tình đẹp và kín đáo của Hollywood. Cặp đôi gặp nhau trên trường quay phim Changeland vào năm 2017. Họ là sự bù trừ hoàn hảo cho nhau: hai cựu sao nhí cùng thấu hiểu áp lực của làng giải trí, cùng nhau xây dựng một gia đình riêng tư và hạnh phúc.

Cặp đôi gặp nhau năm 2017. Ảnh: X

Ở thời điểm đó, Macaulay Culkin "thân tàn ma dại", chìm trong nghiện ngập, gặp nhiều vấn đề tâm lý do sự nổi tiếng quá sớm. Bằng tình yêu thương ấm áp, nữ diễn viên đã "cứu vớt" người bạn đời. Anh dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, bỏ đi những thói quen xấu, chú tâm chăm sóc gia đình và từng bước quay lại màn ảnh.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Macaulay Culkin không giấu việc Brenda Song đã mang đến cho anh sự ổn định và hạnh phúc mà anh tìm kiếm suốt nhiều năm. Nam diễn viên từng gọi bạn đời là "người tuyệt vời nhất" và khẳng định mình may mắn khi gặp được cô. Năm 2021, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Một năm sau, họ tiếp tục chào đón người con thứ hai. Dù hiếm khi chia sẻ đời sống gia đình, cặp đôi thường được bắt gặp tận hưởng cuộc sống bình yên bên các con tại Los Angeles.

Có thể nói rằng Brenda Song đã cứu vớt cuộc đời Macaulay Culkin. Ảnh: X

Khi Macaulay Culkin nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2023, Brenda Song đã có bài phát biểu xúc động trên sân khấu. Cô gọi bạn đời là người cha tuyệt vời, người luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Mới đây nhất vào ngày 18/6, cặp đôi đã cùng kỷ niệm 9 năm bên nhau. "Khi em ngồi đây ở sân bay, vừa hoàn thành xong công việc quay phim và chuẩn bị bay về nhà để gặp anh và các con của chúng ta, em không thể không cảm thấy xúc động và nhớ lại 9 năm trôi qua nhanh như thế nào khi em được tận hưởng cuộc sống cùng anh. Cuộc sống của em bừng sáng khi anh bước vào đời em. Em sẽ không bao giờ biết mình đã làm gì để xứng đáng có được anh và cuộc sống này, nhưng em mãi mãi biết ơn. Em thực sự không thể tưởng tượng được cuộc sống này sẽ như thế nào nếu không có anh. Nó không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng luôn luôn xứng đáng. Em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Em sẽ mãi ở bên anh!" - Brenda Song chia sẻ.

Macaulay Culkin cũng không quên dành lại cho Brenda Song những lời ngọt ngào: "Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi. Đã 9 năm kể từ khi cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi. Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng cứ 5 ngày tôi sống thì có 1 ngày tôi được thức dậy bên cạnh người mình yêu. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là chúng ta đã không có nhiều thời gian bên nhau hơn. Cảm ơn em vì tất cả!".

Với vẻ đẹp cá tính, tài năng đa dạng và hình tượng sang chảnh khó phai, Brenda Song vẫn là cái tên được yêu mến qua nhiều thế hệ. Dù mỗi năm lại có thêm hàng ngàn ngôi sao, nữ diễn viên này vẫn là một biểu tượng sang chảnh của văn hóa đại chúng với vai diễn huyền thoại London Tipton.

Ảnh: X

Cặp đôi cùng 2 con tại lễ nhận sao trên Đại lộ Danh vọng. Ảnh: X

Vào ngày 18/6, họ đăng ảnh kỷ niệm 9 năm bên nhau. Ảnh: X



