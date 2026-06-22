"Người phụ nữ đẹp nhất thế giới" Anne Hathaway giấu bụng bầu đỉnh cỡ này!

Anne Hathaway mang thai con thứ 3 trong thời điểm vô cùng bận rộn.

Vào tối ngày 19/6 (giờ Việt Nam), Anne Hathaway đã đăng tải video mới lên trang cá nhân. Cô hạnh phúc mỉm cười và khoe bụng bầu. Dù nữ diễn viên không nói gì cả nhưng video này đã đủ thông báo tất cả: Anne Hathaway đang mang thai con thứ 3 ở tuổi 44. Trông cô rạng rỡ, xinh đẹp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ngay lập tức, mạng xã hội và truyền thông toàn cầu như bùng nổ. Đến nay, đoạn clip đã đạt hơn 19 triệu lượt view cùng rất nhiều lời chúc mừng. Khán giả cũng đặc biệt chú ý đến việc Anne Hathaway đã tham gia quảng bá phim The Devil Wears Prada 2 và Mother Mary toàn cầu, tham dự Met Gala và hàng loạt sự kiện khi đang mang thai. Cô đã có những lựa chọn thời trang vừa đẹp mắt vừa giấu bụng bầu hiệu quả, khiến khán giả xuýt xoa.

Ảnh: Page Six

Anne Hathaway quảng bá The Devil Wears Prada 2 hồi tháng 4 ở Mexico. Ảnh: Page Six

Nữ diễn viên chọn thiết kế xếp nếp ở Nhật. Ảnh: Page Six

Không ai có thể nhận ra cô đang mang thai. Ảnh: Page Six

Một nguồn tin hết lời ca ngợi Anne Hathaway với tạp chí People: “Cô ấy đã thực hiện toàn bộ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quảng bá phim The Devil Wears Prada 2 trong khi đang mang thai. Tinh thần làm việc của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Cô ấy là một siêu anh hùng”. Bên cạnh The Devil Wears Prada 2 và Mother Mary, nữ diễn viên còn có 3 phim sắp ra mắt trong thời gian tới là The Odyssey, The End of Oak Street và Verity.

Dù vậy, Anne Hathaway vẫn rất tích cực khi nói về lịch làm việc kín đặc: "Ý tôi là, ai may mắn hơn chúng ta chứ? Quan điểm của tôi là, khi bạn cảm thấy hơi mệt mỏi, tôi tự hỏi 'Liệu mình có thích lý do khiến mình mệt mỏi không?'". Trong những khoảnh khắc đó, Anne Hathaway càng trân trọng nghề nghiệp của mình hơn.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Những chiếc váy bồng bềnh giúp Anne Hathaway giấu bụng. Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Thời trang giấu bầu của Anne Hathaway nhận được nhiều lời khen. Ảnh: Page Six

Cô còn tham dự Met Gala hồi đầu tháng 5. Ảnh: Page Six

Việc mang thai con thứ 3 càng tô điểm thêm năm 2026 rực rỡ của Anne Hathaway. Cô được tạp chí People vinh danh là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Bộ phim The Devil Wears Prada 2 cũng vừa công chiếu vào tháng 5 và đạt được thành công lớn trên toàn cầu. Đến khi công khai chuyện mang thai, Anne Hathaway mới thoải mái khoe bụng bầu. Mới nhất, cô đã được bắt gặp trong chuyến đi nghỉ dưỡng bên gia đình.

Đoạn clip Anne Hathaway công bố mang thai làm bùng nổ truyền thông toàn cầu. Clip: X

Ảnh: Page Six

Nữ diễn viên trong kỳ nghỉ với gia đình. Ảnh: Page Six

Anne Hathaway sinh ngày 12/11/1982 tại Brooklyn, New York, là một trong những nữ diễn viên tài năng và được yêu mến nhất Hollywood. Sở hữu nét đẹp cổ điển, đôi mắt to đặc trưng và khí chất sang trọng, Anne ra mắt khán giả qua The Princess Diaries (2001) và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của thế hệ diễn viên trẻ.

Sự nghiệp của cô thăng hoa nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài nhẹ nhàng như trong The Devil Wears Prada đến những màn hóa thân đầy nội lực trong Les Misérables – mang về cho cô tượng vàng Oscar Nữ phụ. Anne còn ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim lớn như The Dark Knight Rises, Interstellar, The Intern hay Ocean’s 8, khẳng định vị thế sao hạng A với phong độ ổn định suốt hơn hai thập kỷ.

Cô là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2025. Ảnh: Page Six

Ngoài công việc diễn xuất, Anne Hathaway được biết đến với đời sống kín tiếng và hình ảnh tích cực. Cô kết hôn với diễn viên kiêm nhà sản xuất Adam Shulman năm 2012 và lên chức mẹ của hai cậu con trai. Adam Shulman không chỉ là chồng mà còn là người bạn đồng hành, giúp Anne Hathaway vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý và áp lực từ dư luận.

Sau khi trở thành mẹ, cô từng thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi trong cơ thể và tâm lý. Không né tránh, không tô vẽ, Anne Hathaway nói về việc tăng cân, áp lực hậu sinh con, và hành trình học cách yêu lại chính mình. Chính sự chân thật này khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn.

Anne Hathaway cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, lên tiếng về bình đẳng giới và quyền lợi phụ nữ. Giữa ánh hào quang Hollywood, Anne Hathaway vẫn giữ được sự duyên dáng, thông minh và gần gũi – khiến cô trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh hiện đại vừa tài năng vừa nhân hậu.